Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các địa phương Lào

Ngày 22/10, tại Trường Đại học Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn dành cho cán bộ Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) năm 2026.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại giỏi và xuất sắc, góp phần khẳng định chất lượng, hiệu quả chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Quang cảnh bế giảng lớp học.

Báo cáo kết quả khóa học tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022–2027, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho 24 cán bộ Công đoàn đến từ Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng. Lớp khai giảng ngày 11/9/2026, với mục tiêu trang bị kiến thức lý luận, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn Lào trong tình hình mới.

Trong 45 ngày học tập tại Thủ đô Hà Nội, các học viên hoàn thành chương trình với tổng thời lượng 400 tiết, gồm 215 tiết lý thuyết, 185 tiết thực hành; đồng thời tham gia 10 ngày nghiên cứu thực tế và 4 ngày hướng dẫn ôn tập, thi vấn đáp.

Nội dung đào tạo được xây dựng toàn diện, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Các học viên được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác tổ chức, cán bộ, tài chính Công đoàn; an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh kiến thức lý luận, chương trình chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành như tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động, đại hội Công đoàn cơ sở; đối thoại tại doanh nghiệp; đàm phán, quản trị xung đột; xây dựng phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, nội dung xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, người lao động được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức và triển khai hoạt động tại cơ sở.

Trao bằng cho các học viên.

Điểm nổi bật của khóa học là sự kết hợp chặt chẽ giữa học tập lý thuyết, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu thực tế. Các học viên đã đến tìm hiểu hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình; Công đoàn phường Ba Đình, Công đoàn xã Thường Tín; Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội; Công đoàn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô và Trường Đại học Công đoàn.

Qua các chuyến nghiên cứu thực tế, học viên có điều kiện tiếp cận những mô hình, cách làm cụ thể trong đại diện, chăm lo người lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tổ chức phong trào thi đua và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. Đây cũng là dịp để cán bộ Công đoàn hai nước trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động tại mỗi địa phương.

Ngày 20/10/2026, LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Với tinh thần học tập tích cực, ý thức trách nhiệm cao và sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận: trong tổng số 24 học viên dự thi, có 18 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm 75%; 6 học viên đạt loại giỏi, chiếm 25%.

Tại Lễ bế giảng, Trường Đại học Công đoàn trao chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các học viên; đồng thời trao Giấy khen cho 24 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và xây dựng lớp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chanmala Kousonh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn trân trọng cảm ơn LĐLĐ thành phố Hà Nội và Trường Đại học Công đoàn đã quan tâm, phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng thiết thực, ý nghĩa dành cho cán bộ Công đoàn Lào, bên cạnh khóa đào tạo ngắn hạn, còn tổ chức các khóa đào tạo dài hạn, nhiều cán bộ Công đoàn Lào sau khóa đào tạo đã trở thành cán bộ Công đoàn chủ chốt. Đồng chí đánh giá cao sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị trong suốt quá trình học tập, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa tổ chức Công đoàn hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng.

Thay mặt các học viên, đồng chí Vilasak Sosaengchan – Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn huyện Sisattanak bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi được tham gia khóa học. Đồng chí chia sẻ, trong 45 ngày tại Hà Nội, các học viên đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức lớp và đội ngũ giảng viên Trường Đại học Công đoàn; được truyền đạt kiến thức chuyên môn, hướng dẫn nghiên cứu lý luận và tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Theo đồng chí Vilasak Sosaengchan, những kiến thức được trang bị cùng trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở sẽ là hành trang quan trọng để mỗi học viên vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời tăng cường hiểu biết về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.