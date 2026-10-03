Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cơ sở mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trường Mầm non 19/5 (phường Tân Thuận, TPHCM)

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) Hoàng Thị Dinh cho biết, trong bối cảnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý ở trường công lập giảm về số lượng, song khối lượng công việc nhiều hơn do sáp nhập. Do đó, người quản lý cơ sở độc lập không nên trông chờ trường công lập như trước đây mà cần phát huy sự chủ động, vai trò và trách nhiệm của từng vị trí.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) Hoàng Thị Dinh chia sẻ tại tọa đàm sáng 3-10

Từ góc độ triển khai thực tế, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT Tây Ninh, thông tin, việc sắp xếp, sáp nhập trường lớp tại Tây Ninh diễn ra từ giữa tháng 8-2026.

“Sau sắp xếp, phần lớn các trường thiếu nhân sự kế toán gây khó khăn cho việc quản lý hồ sơ chứng từ. Trong khi đó, đội ngũ chuyên viên, cán bộ quản lý phòng giáo dục mầm non của sở GD-ĐT không có chuyên môn về tài chính. Trong bối cảnh đó, cần phát huy sự gắn kết giữa chính quyền địa phương, sở GD-ĐT và chủ cơ sở mầm non để triển khai các chính sách hỗ trợ”, đại diện Sở GD-ĐT Tây Ninh nêu ý kiến.

Tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Đoan Trang, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM, chia sẻ, toàn thành phố có 3.332 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, chiếm tỷ lệ 64,52% tổng số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dự án đã tổ chức 10 lớp tập huấn định kỳ cho 204 giáo viên, người chăm sóc trẻ đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Sau các lớp tập huấn, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục hỗ trợ giáo viên tại cơ sở thông qua các hoạt động dự giờ, quan sát, hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; hướng dẫn cách làm đồ dùng dạy học, bố trí góc chơi an toàn, khoa học; gợi ý các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM, chia sẻ thực tế triển khai tại TPHCM

Đến nay, dự án được triển khai tại 15 phường, xã gồm: các phường Tân Thuận, Tân Thới Hiệp, Tây Thạnh, Tân Tạo, Bình Tân, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú; các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Tân An Hội, Củ Chi, Hiệp Phước.

Đánh giá về quá trình triển khai, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, hiện nay đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục thường xuyên biến động nên việc cử học viên tham gia tập huấn thường xuyên thay đổi làm ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai.

Một số cơ sở có quy mô nhỏ, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu còn hạn chế nên việc đầu tư xây dựng môi trường giáo dục đáp ứng điều kiện còn trở ngại, nhiều cơ sở còn tâm lý ngại thay đổi, chưa phối hợp tốt với báo cáo viên.

Ngoài ra, đại diện các phường, xã cho rằng giáo viên các cơ sở mầm non độc lập, tư thục khó sắp xếp thời gian đi học do cơ sở giữ trẻ thiếu giáo viên; một số báo cáo viên không tiếp tục tham gia dự án do từ cán bộ quản lý quay lại làm giáo viên sau sáp nhập…

Dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại một số địa bàn có KCN, cụm công nghiệp" (gọi tắt là dự án OneSky) được Bộ GD-ĐT phối hợp với Tổ chức OneSky (tổ chức quốc tế phi chính phủ chuyên về hỗ trợ chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non) triển khai từ tháng 8-2025 tại ba địa phương là TPHCM, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bắc Ninh với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 34,47 tỉ đồng (tương đương 1,47 triệu USD). Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, dự án tập trung các hoạt động tập huấn cho giáo viên các cơ sở mầm non độc lập tư thục chương trình giáo dục mầm non, phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, phương pháp lập kế hoạch và kiểm tra, giám sát… Bà Võ Thị Hiền, Giám đốc quốc gia dự án OneSky tại Việt Nam đánh giá, sau hơn một năm triển khai, dự án đã giúp giáo viên các cơ sở mầm non độc lập tư thục thay đổi về nhận thức, thái độ, phương pháp làm việc, kỹ năng và kiến thức. Các hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tập huấn đơn thuần mà thông qua tập huấn xây dựng cộng đồng giáo dục mầm non gồm đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện UBND phường/xã, cơ quan chuyên môn hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại một số địa bàn có KCN, cụm công nghiệp.