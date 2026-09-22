Chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Hội nghị là diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa Viện Kiểm sát nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho việc giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, ổn định và phát triển.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, những năm gần đây, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới. Đặc biệt, vào tháng 4/2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc. Tuyên bố chung giữa hai nước đã nhấn mạnh và định hướng rất đậm nét về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Kiểm sát. Đây là nền tảng chính trị vững chắc, kim chỉ nam để ngành Kiểm sát hai nước đẩy mạnh hợp tác tư pháp thực chất, hiệu quả trong tình hình mới. Ông Nguyễn Quang Dũng khẳng định, trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, gắn liền với công nghệ cao, không gian mạng, sự tham dự đầy đủ của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước cùng Viện Kiểm sát các tỉnh biên giới mang đến những đặc thù riêng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú…

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Hầu Á Huy, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát Thứ nhất, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc, thời gian qua, cơ quan kiểm sát Trung Quốc luôn cùng với cơ quan kiểm sát Việt Nam vun đắp tình hữu nghị truyền thống song phương, phục vụ hợp tác tư pháp khu vực biên giới, giữ gìn an ninh ổn định vùng biên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới Trung - Việt, chỉ có tăng cường hợp tác mới có thể ứng phó với các thách thức. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc sẵn sàng cùng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam chia sẻ hơn nữa kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường hợp tác thực chất trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, hoàn thiện chế độ kiểm sát, làm sâu sắc hơn việc trao đổi, đào tạo cán bộ kiểm sát.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề liên quan tới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; nhận diện các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, tội phạm sử dụng công nghệ cao; kinh nghiệm và giải pháp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án có yếu tố nước ngoài. Các đại biểu cũng đánh giá thực tiễn thực hiện ủy thác tương trợ tư pháp hình sự; trao đổi về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong nghiệp vụ kiểm sát, xây dựng Viện Kiểm sát thông minh; đồng thời đề xuất Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước những cơ chế, hướng dẫn mới trong tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin phạm vi thẩm quyền…

Hội nghị Viện Kiểm sát các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc là cơ chế hợp tác được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai nước thiết lập vào năm 2017, duy trì hiệu quả qua 3 kỳ Hội nghị tại Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2017, Quảng Ninh (Việt Nam) năm 2019 và Vân Nam (Trung Quốc) năm 2024.