Chia sẻ kiến thức, thắt chặt tình cảm giữa cán bộ Mặt trận Việt Nam - Lào

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo cho biết, trên tinh thần cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 – 2027 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tiếp nối thành công sau khi đã tổ chức và tổng kết hai lớp bồi dưỡng đợt thứ nhất, Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học tiếp tục khai giảng hai lớp bồi dưỡng đợt 2 dành cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ và công tác thanh niên.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo biểu dương sự chủ động của Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học trong việc kế thừa kinh nghiệm từ khóa trước, tích cực tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để chuẩn bị chu đáo cho chương trình đào tạo lần này nhằm chia sẻ kiến thức, kỹ năng và thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa cán bộ Mặt trận hai nước.

Quang cảnh buổi lễ.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được từ hai lớp bồi dưỡng đợt thứ nhất, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo đề nghị, Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học triển khai chương trình đào tạo của hai lớp đợt 2 bám sát nhu cầu thực tiễn, bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên thông qua các chuyên đề chung và chuyên đề nghiên cứu riêng cho cán bộ phụ trách công tác phụ nữ, thanh niên. Đồng thời mời các giảng viên, báo cáo viên là chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong từng lĩnh vực để trao đổi tại các chuyên đề, với tinh thần lấy người học làm trung tâm.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo đánh giá cao việc Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng đã bố trí các hoạt động tham quan, nghiên cứu thực tế phong phú như thăm Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; tiếp kiến lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó là chương trình đi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Qua đó giúp các học viên có thêm điều kiện tìm hiểu thực tiễn hoạt động của Mặt trận, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác vận động phụ nữ, thanh niên ở cơ sở, đồng thời hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và học viên tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo tin tưởng, với kinh nghiệm tổ chức từ hai lớp trước cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng của Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học; sự phối hợp trách nhiệm của Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng, các ban, đơn vị thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, chương trình bồi dưỡng lần này sẽ mang đến cho các học viên những kiến thức thiết thực, những kinh nghiệm có giá trị và những trao đổi bổ ích.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo mong muốn, trong thời gian tổ chức lớp học, các học viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực nghiên cứu, trao đổi và thảo luận; chia sẻ những vấn đề thực tiễn trong công tác Mặt trận, công tác Phụ nữ và Thanh niên tại Lào để cùng nhau học hỏi, tìm ra những cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của nước mình.

“Sau khi hoàn thành khóa học, mỗi học viên không chỉ mang theo những hành trang kiến thức mà cùng tạo nên những tình cảm tốt đẹp, làm cầu nối hữu nghị giữa Mặt trận và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào” - Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo nhấn mạnh.

TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học phát biểu tại buổi lễ.

Thông tin về tình hình lớp học, TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học cho biết, Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 1 tháng, với số lượng 40 học viên. Trong quá trình diễn ra Lớp bồi dưỡng, các học viên tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề, nghiên cứu thực tế, tham gia tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động đối ngoại theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh các chuyên đề chung, Lớp bồi dưỡng đề cập tới một số chuyên đề trọng tâm về kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác phụ nữ trong bối cảnh mới; giám sát, đề xuất chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em.