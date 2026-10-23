Chia sẻ khó khăn với hộ kinh doanh bên công trường metro số 2

Giữ khách, giảm chi phí

Từ đầu tháng 10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức phân luồng, lắp rào chắn tại ga Tao Đàn và ga Bảy Hiền thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), bên cạnh các ga đã rào chắn trước đó.

Quán cà phê gặp khó do rào chắn thi công ga Tao Đàn trên đường Cách Mạng Tháng Tám. ﻿ Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, từ ngã tư Bảy Hiền đến nút giao Nguyễn Trãi, nhiều đoạn rào chắn sát nhà dân, lối đi có nơi chỉ đủ một xe máy qua lại, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

Tại khu vực ga Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Nhất), đoạn rào chắn dài khoảng 200-300m nằm trước gần chục cửa hàng, trong đó 2-3 cửa hàng đã trả mặt bằng, chuyển địa điểm.

Bà Lê Thanh Khuyến, nhân viên cửa hàng giày dép Hồng Thạnh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cho biết lượng khách giảm khoảng 50%. Cửa hàng phải treo băng rôn bên kia đường thông báo vẫn hoạt động và thuê thêm chỗ giữ xe gần đó nhưng khách đến mua vẫn ít.

Theo bà Khuyến, rào chắn bắt đầu được lắp từ ngày 12-7, sau đó đơn vị thi công thông báo đến các hộ kinh doanh lân cận. Đến cuối tháng 8, rào chắn đã che phía trước các cửa hàng. Lo việc thi công kéo dài khiến hoạt động kinh doanh thêm khó khăn, bà mong sớm được thông tin cụ thể về tiến độ công trình.

Tại ga Hòa Hưng (phường Hòa Hưng), đoạn rào chắn dài khoảng 300m cũng ảnh hưởng lối ra vào của nhiều hộ kinh doanh.

Chị Yến Nga, chủ quán ăn Lê Hiếu, số 368A Cách Mạng Tháng Tám, cho biết trước đây có ngày quán thu khoảng 10 triệu đồng, nay còn khoảng 3 triệu đồng/ngày. Quán từng có 3-4 nhân viên phụ việc nhưng hiện đã cho nghỉ toàn bộ. Khách chủ yếu là người quen, thỉnh thoảng mới có khách vãng lai. Không chỉ vắng khách, quán còn bị nước tràn vào khi trời mưa.

Trước khó khăn này, chị Nga đã thương lượng và được chủ nhà giảm 50% tiền thuê mặt bằng. Chị cũng từng tính bán qua ứng dụng nhưng chưa triển khai vì mức phí, theo chị tính, lên đến 29%. Có lúc, chị phải tự giao đồ ăn để giữ khách.

Ở ga Tao Đàn (phường Bến Thành), đoạn rào chắn dài khoảng 400m khiến lối đi trước một số cửa hàng chỉ đủ cho người đi bộ hoặc một xe máy qua lại.

Bà Nguyễn Hạnh, chủ quán cà phê Buôn Mê, cho biết tiền thuê nguyên căn nhà là 40 triệu đồng/tháng nhưng hiện mỗi ngày chỉ bán được vài ly nước. Dù giảm giá để giữ khách, quán vẫn khó duy trì. Bà đang tính thuê địa điểm khác nếu tình hình không cải thiện.

Mong được hỗ trợ duy trì sinh kế

Ủng hộ dự án metro số 2 và chia sẻ với yêu cầu thi công, nhiều hộ kinh doanh vẫn mong được hỗ trợ để duy trì sinh kế. Khi thời điểm cuối năm đến gần, nhu cầu bảo đảm lối ra vào, hướng dẫn khách tiếp cận cửa hàng và thông tin rõ thời gian rào chắn càng trở nên cấp thiết.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) khởi công ngày 15-1, dài khoảng 11,3km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot; tổng mức đầu tư gần 55.180 tỷ đồng. Phạm vi thi công chủ yếu tại 11 nhà ga dọc đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trường Chinh. Tại các ga ngầm, thi công tường vây và kết cấu ngầm phải chiếm dụng phần lớn mặt đường hiện hữu. Công trình dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và khai thác thương mại cuối năm 2030.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, tuyến metro số 2 đi dọc các trục đường xuyên tâm có mật độ phương tiện cao. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khu vực các ga S2, S4, S5 và S6 có mặt đường hẹp, nhiều hẻm dân sinh và điểm giao cắt.

Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thi công, bảo đảm giao thông; yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm phương châm “làm đến đâu, gọn đến đó”, phân chia giai đoạn rào chắn hợp lý.

Về hỗ trợ các hộ kinh doanh, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, cho biết sẽ rà soát, trao đổi với các phường có dự án đi qua và thông tin lại. MAUR mong người dân chia sẻ những bất tiện trong thời gian thi công vì mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông thành phố.

Khi thi công ga ngầm, nhà thầu sẽ duy trì phần đường rộng khoảng 10m trên trục Cách Mạng Tháng Tám cho phương tiện lưu thông. Phạm vi rào chắn sẽ được điều chỉnh, luân phiên giữa hai bên đường theo từng giai đoạn.

Ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, cho biết từ khi dự án thi công, phường đã thông tin cho người dân, hộ kinh doanh chủ động phương án hoạt động; đồng thời kiến nghị giảm thuế cho các hộ bị ảnh hưởng.