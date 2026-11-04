Chia sẻ khó khăn với gia đình ngư dân bị cháy tàu tại cảng cá Thọ Quang

Trước đó, khoảng 9 giờ 25 ngày 3-11-2026, tại khu vực trước xưởng nước đá Trung Mỹ, Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang xảy ra vụ cháy hai tàu cá đang neo đậu. Các phương tiện gặp nạn gồm tàu cá ĐNa-90863-TS, hành nghề lưới rê, dài 18,6m, công suất 800 CV, do bà Huỳnh Thị Hoa (trú tổ 38, phường An Hải) làm chủ và tàu cá ĐNa-91292-TS, hành nghề câu, dài 18m, công suất 720 CV, do ông Lê Tam Long (trú tổ 43, phường An Hải) làm chủ. Bà Hoa và ông Long là vợ và con ông Lê Văn Xin.

Đoàn đến thăm và động viên gia đình ông Lê Văn Xin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng cùng các lực lượng liên quan đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, phối hợp tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ việc không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra cháy, trên cả hai phương tiện không có người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản khá lớn. Theo ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong đó, tàu ĐNa-90863-TS bị cháy rụi hoàn toàn cabin, tàu ĐNa-91292-TS bị cháy một phần cabin.

Trước những thiệt hại mà gia đình hội viên phải gánh chịu, hoạt động thăm hỏi, động viên của Hội Nông dân phường An Hải và Đồn Biên phòng Sơn Trà thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, lực lượng đối với ngư dân, góp phần động viên gia đình sớm ổn định tinh thần, từng bước khắc phục hậu quả, tiếp tục vươn khơi bám biển.