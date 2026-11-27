Dự chương trình có các đồng chí: Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh; đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, doanh nghiệp cùng hơn 150 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Đồng chí Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Văn Tưởng nhấn mạnh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với môi trường. Điều này đòi hỏi công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường phải tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền phổ biến, nhân rộng mô hình giảm thiểu, kiểm soát ô nhiễm không khí.

Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đạt nhiều kết quả tích cực; nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, với đặc thù là trung tâm công nghiệp trọng điểm của miền Bắc, tập trung 23 khu công nghiệp, 67 cụm công nghiệp, hàng chục làng nghề truyền thống cùng lượng phương tiện giao thông gia tăng nhanh, áp lực phát thải vào môi trường không khí ngày càng lớn.

Trước thực tế đó, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, kiểm soát chất lượng không khí. Đồng chí Vũ Văn Tưởng cho rằng, việc trao đổi kinh nghiệm, cập nhật quy định pháp luật và chia sẻ các mô hình hiệu quả góp phần nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm tại địa phương.

Báo cáo viên của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày về khung chính sách quản lý chất lượng không khí cấp Trung ương và kiến nghị thực hiện ở địa phương.

Tại đây, các đại biểu được chia sẻ thực trạng ô nhiễm không khí, các nguồn phát thải và chính sách quản lý, kiểm soát, cải thiện chất lượng môi trường không khí; giải pháp kiểm soát nguồn phát thải gắn với giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Đặc biệt là giải pháp kỹ thuật xử lý khí thải công nghiệp, khí thải làng nghề; mô hình nông nghiệp tuần hoàn, thu gom, tái chế phụ phẩm sau thu hoạch, hạn chế tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi về các giải pháp giảm thiểu, kiểm soát ô nhiễm không khí.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhấn mạnh, ô nhiễm không khí là vấn đề cấp bách, có phạm vi tác động rộng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên của chính quyền các cấp, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cần được chú trọng, giúp các tổ chức, cá nhân nhận diện rõ nguồn gây ô nhiễm, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong kiểm soát phát thải.

Đồng chí Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giới thiệu, chia sẻ những mô hình, giải pháp đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn để các địa phương nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện sản xuất và đặc điểm từng vùng. Qua đó, từng bước chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể, góp phần giảm thiểu nguồn phát thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí và hướng tới phát triển bền vững.