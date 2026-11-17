Sau khi đăng quang Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026, Diệu Huyền (nghệ danh là Pháo) càng nhận thêm sự quan tâm của nhiều khán giả. Mới đây, Pháo chính thức được công bố là một trong những mentor (huấn luyện viên) của một chương trình thực tế về sắc đẹp.

Chia sẻ về lần đầu tiên đảm nhận vai trò đặc biệt ở một show về nhan sắc, Pháo tiết lộ tiêu chí lựa chọn các thí sinh về đội của mình. Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều khán giả quan tâm.

Ảnh từ đoạn phỏng vấn của Pháo khi được hỏi về tiêu chí chọn thí sinh. Nguồn: bongtruyenthong

Cụ thể, trong một đoạn clip chia sẻ về vai trò mentor tại show thực tế về sắc đẹp, Pháo cho biết cô muốn giữ cho mình "một tâm thế đơn thuần nhất" khi bước vào chương trình.

Khi nói đến việc chọn thí sinh vào đội, nữ rapper cho biết hiện chưa biết được những ai sẽ tham gia chương trình. Tuy nhiên, Pháo cũng đã có hình dung về những thí sinh mà cô sẽ ưu tiên lựa chọn ở vòng tuyển thành viên vào đội. Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026 mong muốn tìm được những thí sinh "gào thét ra lửa" về đội của mình, gợi nhắc về những phần trình diễn mà thí sinh có thể bung hết năng lượng trên sân khấu.

Ngoài ra, Pháo còn chia sẻ về những gì cô mong đợi ở thí sinh sau khi gia nhập đội. Theo nữ rapper, thí sinh về đội Pháo phải luôn tự tin và phải có nhiều đổi mới trong cách thể hiện qua từng phần thi.

Hình ảnh Pháo là Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. Trước khi đảm nhận vai trò mentor tại chương trình thực tế về sắc đẹp, Pháo từng thử sức ở nhiều cuộc thi và trải qua những vai trò khác nhau. Từ rapper, nhạc sĩ đến ca sĩ, cô đã có dịp đứng trên sân khấu để trình diễn và tự viết nên những ca khúc của mình.

Pháo cũng từng tham gia các show âm nhạc và thử sức ở Miss Universe Vietnam 2026. Nhìn lại những lần chuyển vai ấy, có thể nói nữ rapper đã "sống nhiều cuộc đời" trong hành trình làm nghề.

Ở vị trí thí sinh, Pháo từng phải tìm cách thể hiện thế mạnh của mình trước những người đưa ra quyết định. Giờ đây, khi làm mentor, cô sẽ là người quan sát phần thi, cân nhắc tiềm lực của từng gương mặt và quyết định ai sẽ về đội.

Sự thay đổi vai trò ấy cũng khiến chia sẻ của Pháo về việc chọn thí sinh vào đội tại show thực tế thêm đáng chú ý. Với những tiêu chí Pháo đã hé lộ, điều đáng chờ đợi là ai sẽ lọt vào mắt xanh của nữ rapper bằng giọng hát và họ sẽ mang đến điều gì mới khi chính thức về đội của cô tại show thực tế.