Chia sẻ gây chú ý của Chế Nguyễn Quỳnh Châu khi đi xem concert BIGBANG

Tối 24/10, concert của BIGBANG chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc check-in, hòa mình vào bầu không khí sôi động trong đêm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại Kpop.

Mới đây, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng chia sẻ hình ảnh cùng ông xã check-in tại concert của BIGBANG. Xuất hiện bên chồng trong không khí náo nhiệt của sự kiện, người đẹp 9X cho thấy sự hào hứng khi có mặt tại đêm nhạc được đông đảo người hâm mộ mong đợi. Tuy nhiên, điều khiến bài đăng nhận được sự chú ý lại là dòng trạng thái hài hước của cô.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng chồng "quẩy" nhiệt tình ở concert của BIGBANG.

Cụ thể, Chế Nguyễn Quỳnh Châu viết: "Chính thức có mặt và xác nhận không tham gia biểu diễn concert BIGBANG tại Hà Nội cì không biết hát tiếng Hàn".

Chia sẻ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người thích thú trước màn đùa vui của người đẹp, đồng thời bày tỏ sự hào hứng khi chứng kiến không khí sôi động tại concert BIGBANG ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, hình ảnh cô cùng chồng tận hưởng một sự kiện âm nhạc lớn cũng nhận được sự chú ý. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của nữ người mẫu khi cả hai có thêm những trải nghiệm chung bên nhau.

Sau khi kết hôn, Chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng thông qua các hoạt động nghệ thuật và những chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Những khoảnh khắc đời thường bên ông xã giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn gần gũi về cuộc sống của người đẹp. Lần này, việc cùng chồng đi xem BIGBANG tiếp tục trở thành dịp để cô chia sẻ niềm vui theo cách dí dỏm, tạo tương tác với khán giả trên mạng xã hội.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu dán hình lên cánh tay, bày tỏ sự ủng hộ BIGBANG.

Không chỉ Chế Nguyễn Quỳnh Châu, nhiều nghệ sĩ Việt cũng tranh thủ góp mặt tại concert BIGBANG. Phương Mỹ Chi và Hoàng Thùy Linh đều chia sẻ những khoảnh khắc tại sân vận động Mỹ Đình, thể hiện sự hào hứng trước đêm diễn. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ càng cho thấy sức hút của nhóm nhạc Hàn Quốc đối với công chúng Việt Nam, trong đó có những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của Kpop, sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc các nghệ sĩ Việt hòa mình vào không khí concert cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm, bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu.

BIGBANG tổ chức hai đêm diễn vào ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là một phần trong chuyến lưu diễn thế giới mang tên BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS, gắn với dấu mốc 20 năm ra mắt của nhóm. Tour diễn có sự tham gia của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung, đánh dấu hành trình lưu diễn toàn cầu sau khoảng 9 năm.

Với cộng đồng V.I.P, tên gọi dành cho người hâm mộ BIGBANG, hai đêm diễn tại Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm chờ đợi. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm không chỉ tạo nên dấu ấn trong lịch sử Kpop mà còn trở thành một phần ký ức của nhiều khán giả. Bởi vậy, việc được trực tiếp thưởng thức các màn trình diễn của thần tượng là cơ hội được người hâm mộ mong đợi.

Sức hút của concert đã thể hiện rõ ngay từ giai đoạn mở bán vé. Theo thông tin được công bố, vé của cả hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 đều bán hết sau hơn một giờ mở bán đại chúng vào ngày 17/8. Hệ thống bán vé từng ghi nhận khoảng 150.000 lượt truy cập đồng thời, cho thấy mức độ quan tâm lớn dành cho sự kiện.

Trước ngày diễn ra concert, thị trường mua bán lại cũng xuất hiện những tin rao vé VIP với mức giá lên tới vài chục triệu đồng, cao hơn đáng kể so với giá gốc. Những diễn biến này phần nào phản ánh sức hút của BIGBANG sau hai thập kỷ hoạt động, cũng như sự mong đợi của người hâm mộ Việt Nam đối với các đêm diễn tại Hà Nội.

BIGBANG duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động.