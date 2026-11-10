Chia sẻ dữ liệu, đưa thông tin tuyển dụng và đào tạo nghề đến người thất nghiệp

Khi dữ liệu được cập nhật, phân tích và chia sẻ hiệu quả, thông tin tuyển dụng và đào tạo nghề sẽ trở thành cơ hội cụ thể, giúp người thất nghiệp lựa chọn hướng đi phù hợp, sớm trở lại thị trường lao động. (Nguồn: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. HCM)

Kết nối dữ liệu để thông tin tuyển dụng đến đúng người

Hiệu quả kết nối việc làm phụ thuộc đáng kể vào chất lượng thông tin thị trường lao động. Việc thường xuyên khảo sát doanh nghiệp, cập nhật số lượng vị trí tuyển dụng, mức lương, trình độ và kỹ năng yêu cầu là cơ sở để các Trung tâm Dịch vụ việc làm xác định nhu cầu nhân lực, đồng thời định hướng nghề nghiệp cho người lao động.

Tại TP.HCM, hoạt động thu thập dữ liệu cung - cầu lao động đang được đẩy mạnh. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, trong chín tháng năm 2026, đơn vị đã thu thập thông tin cung lao động từ 176.993 lượt người và thông tin cầu lao động từ 23.561 lượt doanh nghiệp. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ phân tích, dự báo và tổ chức các hoạt động kết nối việc làm.

Một hoạt động cụ thể là Ngày hội việc làm TP.HCM năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 15/11. Sự kiện này là dịp để người lao động chủ động tiếp cận các thông tin về việc làm, định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động và lựa chọn công việc phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân.

Đáng chú ý, người lao động chưa có việc làm, lao động thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số cũng có thêm điều kiện tìm kiếm sinh kế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Thông tin Ngày hội việc làm TP.HCM năm 2026. (Nguồn: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. HCM)

Việc tập hợp thông tin tuyển dụng và đào tạo tại cùng một địa điểm giúp người tìm việc đối chiếu năng lực hiện có với yêu cầu doanh nghiệp. Những người chưa đáp ứng điều kiện tuyển dụng cũng có thể tìm hiểu chương trình học nghề phù hợp, thay vì tiếp tục tìm kiếm công việc một cách thiếu định hướng.

Liên tục cập nhật, hình thành hệ thống dữ liệu xuyên suốt, đồng bộ, đa nền tảng

Song song với kết nối tuyển dụng, việc chia sẻ dữ liệu giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong xác định ngành nghề đào tạo, nhất là đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đơn cử, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đang xây dựng, tích hợp dữ liệu về BHTN, học nghề, giới thiệu việc làm và thông tin thị trường lao động vào các phần mềm nghiệp vụ. Thông tin tuyển dụng cũng được cập nhật trên website, fanpage, Zalo OA và các kênh trực tuyến, giúp mở rộng khả năng tiếp cận của người lao động.

Nghị định số 352/2025/NĐ-CP về dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, cũng quy định trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm công trong thu thập, cập nhật thông tin người tìm việc, nhu cầu tuyển dụng và cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý để thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, từng bước khắc phục tình trạng thông tin tuyển dụng phân tán. Tuy nhiên, quá trình chia sẻ cần bảo đảm tính chính xác, cập nhật và an toàn dữ liệu cá nhân.

Đặc biệt, dữ liệu cung - cầu lao động cần được cập nhật thường xuyên qua hệ thống dịch vụ việc làm, website, các kênh truyền thông chính thức và sàn giao dịch trực tuyến. Việc chia sẻ thông tin tuyển dụng theo ngành nghề, địa bàn, mức lương sẽ giúp người lao động chủ động lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp.

Về lâu dài, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường liên kết giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời theo dõi kết quả giới thiệu việc làm, tỷ lệ tuyển dụng thành công và khả năng duy trì việc làm sau đào tạo.