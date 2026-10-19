Chia sẻ dự đoán trước kết quả xổ số bị phạt đến 100 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, trong đó quy định chi tiết mức xử phạt nhiều hành vi trong lĩnh vực này.

Theo đó, tại Nghị định 389 quy định mức phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng (tăng 30 triệu đồng so với quy định cũ tại Nghị định 93/2013).

Đáng chú ý, cá nhân có hành vi cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số bị phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng.

Từ 30/11, cá nhân có hành vi cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số bị phạt tiền đến 100 triệu đồng. Ảnh minh hoạ. Yến Trinh

Ngoài ra, nghị định cũng quy định mức xử phạt với hành vi bán vé xổ số cho trẻ dưới 18 tuổi. Cụ thể, phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức bán vé xổ số cho cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng. Mức phạt với cá nhân bằng 1/2 tổ chức.

Các đối tượng không đủ điều kiện dự thưởng xổ số gồm: người chưa đủ 18 tuổi; bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; hoặc không phải công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (Thông tư 75/2013/TT-BTC).

Đối với hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng, Nghị định 389 tăng gấp đôi mức phạt so với quy định cũ. Cụ thể, mức xử phạt áp dụng với hành vi này từ 60 - 100 triệu đồng với cá nhân.

Nghị định 389 cũng quy định phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng kết quả xổ số của doanh nghiệp kinh doanh xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng không đúng quy định của pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026.