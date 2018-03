Chia sẻ đầu tiên của Bảo Anh hậu tin đồn tình cảm với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Trên Instagram chính thức, giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng đã đăng tải bài viết mới nhất hậu nghi án hẹn hò thủ môn U23 Việt Nam.

Thời gian gần đây, tin đồn tình cảm giữa Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng trở thành đề tài gây xôn xao cộng đồng mạng. Giữa “bão” dư luận, người đẹp sinh năm 1992 đã có những chia sẻ mới nhất. Cụ thể, trên Instagram, giọng ca Anh muốn em sống sao đăng tải hình ảnh có nội dung: “Open your mind before open your mouth” (tạm dịch: Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói).

Dù không chú thích gì thêm, tuy nhiên nhiều người cho rằng đây chính là phản hồi từ Bảo Anh đối với những bình luận ác ý xuất hiện sau tin đồn tình cảm của cô. Trước đó, trên trang cá nhân, quản lý người đẹp cũng lên tiếng về nghi án hẹn hò Bùi Tiến Dũng. Anh viết: “Thương em. Mỗi lần trúng hợp đồng quảng cáo với ai là bị đồn yêu người đó. Mỉm cười cho qua em nhé. Luôn mỉm cười may mắn tự nhiên tới”.

Quản lý Bảo Anh gián tiếp phủ nhận tin đồn.

Trang Huyền