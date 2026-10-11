Chia sẻ đặc biệt của Shin Min Ah sau 25 năm hoạt động showbiz

Shin Min Ah là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được tình yêu với diễn xuất và mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn.

Mới đây, Shin Min Ah tham dự chương trình thuộc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31. Tại đây, nữ diễn viên có dịp nhìn lại hành trình 25 năm làm nghề, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ về công việc và nhiệt huyết dành cho diễn xuất.

Shin Min Ah nhìn lại hành trình 25 năm hoạt động nghệ thuật. (Ảnh Star News)

Shin Min Ah cho biết cô đã lâu mới có dịp trở lại Busan kể từ lần tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan với bộ phim My Love, My Bride. Lần này, nữ diễn viên được mời đến sự kiện để quảng bá loạt phim The Remarried Empress . Cô bày tỏ niềm vui khi có đông khán giả đến theo dõi, đồng thời mong muốn chia sẻ những câu chuyện chân thành về bản thân.

Nhìn lại cột mốc 25 năm kể từ khi ra mắt, Shin Min Ah cho biết cô đã không ngừng nỗ lực trong suốt chặng đường vừa qua. Nữ diễn viên chia sẻ: "Từ thời điểm đó đến tận bây giờ, tôi cứ chăm chỉ tiến về phía trước. Đến khi nhìn lại, tôi mới nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu".

Theo Shin Min Ah, sự ủng hộ và tình cảm bền bỉ của khán giả là một trong những lý do giúp cô có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Người đẹp bày tỏ sự biết ơn khi được yêu mến và có cơ hội gắn bó với nghề diễn trong suốt nhiều năm. Với cô, đây là điều hạnh phúc và đáng trân trọng.

Nữ diễn viên cũng nhắc về những ngày đầu bước chân vào showbiz. Khi ấy, cô còn rất trẻ, trong bối cảnh các tạp chí dành cho tuổi teen đang thịnh hành và nhiều người mẫu hoạt động trong lĩnh vực này cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Shin Min Ah thừa nhận bản thân từng muốn thoát khỏi cuộc sống thường nhật lặp đi lặp lại, thậm chí mong nhanh chóng trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, việc được làm việc cùng những người trưởng thành đã mang đến cho cô cảm giác tự hào và niềm vui. Nhìn lại hành trình đã qua, Shin Min Ah muốn gửi lời cảm ơn đến chính mình vì vẫn giữ được tinh thần và sự nhiệt huyết của những ngày đầu. Đây cũng là điều khiến chia sẻ của nữ diễn viên nhận được sự chú ý tại sự kiện.

Sau 25 năm, tình yêu dành cho diễn xuất của Shin Min Ah vẫn chưa thay đổi. Cô khẳng định bản thân vẫn muốn tiếp tục tham gia các tác phẩm mới và không ngừng tiến về phía trước. Nữ diễn viên cũng xem diễn xuất là định mệnh của mình, đồng thời cho biết cô cố gắng đón nhận áp lực nhanh chóng và chủ động phục hồi tinh thần để tiếp tục công việc.

Sau một phần tư thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Shin Min Ah vẫn duy trì mong muốn gắn bó lâu dài với diễn xuất. Nhìn lại những năm tháng đã qua, điều cô trân trọng không chỉ là sự đồng hành của khán giả mà còn là việc bản thân chưa đánh mất nhiệt huyết từng có khi mới bắt đầu.

Shin Min Ah hiện có hôn nhân viên mãn bên Kim Woo Bin.

Shin Min Ah sinh năm 1984, là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1998 với vai trò người mẫu ảnh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Shin Min Ah ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (2010), Hometown Cha-Cha-Cha (2021) và Our Blues (2022).

Nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng diễn xuất đa dạng, cô trở thành gương mặt được yêu mến trên màn ảnh Hàn. Nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm khi công khai mối quan hệ tình cảm với tài tử Kim Woo Bin.