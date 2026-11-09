'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2026: Tuyên dương 34 giáo viên tiêu biểu

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.c Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam...

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình

34 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ 190 hồ sơ đề cử

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, sau 12 năm triển khai, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 656 giáo viên tiêu biểu trên cả nước, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo tại các địa bàn khó khăn.

Năm 2026, từ 190 hồ sơ đề cử của 32 tỉnh, thành phố, Ban Tổ chức lựa chọn 34 giáo viên đang công tác tại các trường học, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tuyên dương.

Trong số này, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số, thuộc 8 dân tộc: Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng và Hoa.

Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, với 29 năm 9 tháng gắn bó với nghề. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy (TP Huế), có 6 năm 9 tháng công tác.

Các giáo viên được vinh danh có những hành trình cống hiến khác nhau. Có người gần ba thập kỷ bám trường, bám lớp; có người trở về giảng dạy tại chính ngôi trường từng theo học; có giáo viên kiên trì học tiếng đồng bào dân tộc để gần gũi học sinh, phối hợp với phụ huynh chăm lo việc học cho các em.

Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, chương trình không chỉ ghi nhận những đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ nhà giáo mà còn thể hiện sự trân trọng, đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục.

Dịp này 34 giáo viên được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Kỷ niệm chương, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà từ Tập đoàn Thiên Long.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Bùi Quang Huy trao Bằng khen cho các thầy, cô

Anh Nguyễn Kim Quy trao tặng Bằng khen cho các thầy cô

Anh Nguyễn Minh Triết và đại diện Bộ GD&ĐT trao tặng Bằng khen cho các thầy cô

34 thầy cô được tuyên dương

Huy động 5,6 tỷ đồng, tiếp sức thầy trò vùng khó khăn

Điểm nhấn của chương trình năm nay là chuỗi hoạt động “Lớp học reo vui”, triển khai tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 9 và 10/2026.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, cải tạo không gian lớp học và trao tặng dụng cụ học tập, chương trình góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo thêm động lực cho giáo viên, học sinh vùng khó khăn.

Cùng với đó, chương trình dành 240 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà tri ân giáo viên và các khóa học tiếng Anh trực tuyến hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn.

Tổng nguồn lực huy động từ các đơn vị, cá nhân đồng hành đạt khoảng 5,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Weset English Center tài trợ các khóa học tiếng Anh trực tuyến với tổng trị giá khoảng 5,3 tỷ đồng.

Các thầy cô được tuyên dương

Các thầy cô được tuyên dương

Các thầy cô được tuyên dương

Giao lưu với các thầy, cô được tuyên dương

Ngoài ra, chương trình còn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, trong đó có 20 xe đạp trị giá 50 triệu đồng dành tặng học sinh.

Các hoạt động tri ân tiếp tục được triển khai trên nền tảng số, thông qua cuộc thi “Tri ân thầy cô – Chia sẻ cùng thầy cô” trên TikTok và chương trình “Viết Vẽ Lời Tri Ân” kéo dài đến ngày 20/11.

Đại diện Tập đoàn Thiên Long, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, khẳng định chương trình hướng tới việc đồng hành, chia sẻ khó khăn thực tế, tiếp thêm nguồn lực để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề.

Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình tiếp tục lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, đồng thời khuyến khích cộng đồng chung tay chăm lo điều kiện học tập cho học sinh và hỗ trợ đội ngũ nhà giáo tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.