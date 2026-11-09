Chia sẻ cùng thầy cô 2026: Tôn vinh 34 nhà giáo tiêu biểu nơi vùng khó

Tối nay 9/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 - tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Sau 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh; các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC.

Năm nay, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô trên toàn quốc. Từ 190 hồ sơ đề cử của 32 tỉnh, thành phố, Ban Tổ chức đã lựa chọn 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường học, điểm trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tuyên dương. Trong những gương thầy cô có mặt hôm nay, có thầy cô đã gắn bó với nghề gần ba thập kỷ; có những cô giáo trẻ đang từng ngày tích lũy kinh nghiệm, nỗ lực đổi mới cách dạy để học sinh dễ hiểu, ham học hơn.

“Trong số 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương (sinh năm 1972, thời gian công tác 29 năm 9 tháng); giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 1994), công tác tại Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP. Huế (thời gian công tác 6 năm 9 tháng)”, anh Quy chia sẻ.

Các thầy, cô giáo tiêu biểu chia sẻ hành trình gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Duy Khánh.

Dịp này, 34 thầy cô giáo được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và nhiều phần quà từ Tập đoàn Thiên Long.

Tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Ảnh: Duy Khánh.

Năm nay, tinh thần “Chia sẻ cùng thầy cô” tiếp tục được đưa đến gần hơn với nhà trường thông qua hoạt động “Lớp học reo vui” tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Những buổi gặp gỡ, giao lưu, hoạt động trải nghiệm, các góc đọc sách và không gian tri ân tạo cơ hội để học sinh bày tỏ tình cảm với thầy cô, cùng nhau có thêm những kỷ niệm đẹp dưới mái trường.

Cùng với đó là 240 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà tri ân và hơn 1000 khóa học tiếng Anh trực tuyến hỗ trợ giáo viên. Những hoạt động ấy gửi gắm mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm điều kiện dạy và học cho thầy trò. Cuộc thi “Tri ân thầy cô – Chia sẻ cùng thầy cô” trên nền tảng TikTok cũng mở thêm không gian để các thế hệ học trò kể lại kỷ niệm, gửi lời cảm ơn và lan tỏa những câu chuyện đẹp về người thầy của mình.