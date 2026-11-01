Chia sẻ của MC Ngọc Huy về quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 chính thức diễn ra. Kết quả, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã giành vòng nguyệt quế và trở thành nhà vô địch mới của chương trình.

Ngay sau khi trận chung kết khép lại, MC Ngọc Huy nhanh chóng có chia sẻ đáng chú ý về kết quả cuộc thi. Nam MC đăng tải hình ảnh chụp cùng MC Khánh Vy và 4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết năm nay, đồng thời gửi lời chúc mừng đến nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức.

MC Ngọc Huy và Khánh Vy dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Cụ thể, MC Ngọc Huy bày tỏ: "Quá là xứng đáng và thuyết phục rồi!!! Chúc mừng chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức và kỷ lục ngôi trường có 2 lần liên tiếp vô địch Olympia: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Các thanh niên Quang Minh, Gia Bảo, Thái Dương cũng đã làm quá tốt rồi. Chúc mừng tất cả chúng ta".

Chia sẻ của nam MC nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người đồng tình với nhận xét của Ngọc Huy, đồng thời dành lời khen cho màn thể hiện của cả 4 thí sinh trong trận chung kết. Bên cạnh đó, chiến thắng của Anh Đức cũng giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xác lập thành tích hai năm liên tiếp có học sinh đăng quang Đường lên đỉnh Olympia.

Đáng chú ý, MC Ngọc Huy là gương mặt quen thuộc với khán giả theo dõi chương trình suốt nhiều năm. Năm 2012, Ngọc Huy bắt đầu tham gia ê-kíp Đường lên đỉnh Olympia từ mùa thứ 13. Thời gian đầu, anh chủ yếu đảm nhận các công việc hậu trường như biên tập câu hỏi, xây dựng kịch bản, thực hiện phóng sự, biên tập tin tức và hỗ trợ ghi hình, điều phối thí sinh, khán giả.

Cơ hội đứng trước máy quay đến với nam BTV sau cuộc trò chuyện với BTV Tùng Chi. Nhận được lời động viên thử sức làm MC từ đàn chị, anh quyết định bước ra khỏi vị trí quen thuộc phía sau ống kính.

MC Ngọc Huy đã có nhiều năm đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia.

Vế quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026, Đoàn Lê Anh Đức đã có màn tranh tài ấn tượng, giành chiến thắng với 240 điểm. Nam sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chính thức trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế năm nay.

Anh Đức là học sinh chuyên Sử. Trước cuộc thi, nam sinh từng chia sẻ mong muốn tiếp nối hào khí của người Hà Nội theo cách riêng. Với Anh Đức, kiến thức và những trang sử chính là hành trang quan trọng để bước vào hành trình chinh phục sân chơi trí tuệ này.

Chiến thắng của nam sinh không chỉ mang về niềm tự hào cho bản thân, gia đình và nhà trường mà còn đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia. Những chia sẻ của MC Ngọc Huy sau trận chung kết cũng phần nào thể hiện sự trân trọng dành cho nỗ lực của cả 4 nhà leo núi trong hành trình chạm đến trận đấu cuối cùng.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026.