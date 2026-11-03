Chia sẻ của Lê Phương về NSƯT Thành Lộc

Lê Phương là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình và sân khấu kịch Việt Nam. Bên cạnh những vai diễn giàu cảm xúc trên màn ảnh, cô còn được yêu mến bởi sự gắn bó với sân khấu và tình cảm dành cho các đồng nghiệp trong nghề.

Mới đây, Lê Phương chia sẻ loạt ảnh thân thiết bên NSƯT Thành Lộc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Cả hai có khoảng thời gian dài gắn bó, đồng hành cùng nhau trên sân khấu kịch. Đặc biệt, nhân dịp sinh nhật của nam nghệ sĩ, Lê Phương đã gửi lời chúc mừng đầy tình cảm đến người anh thân thiết.

Lê Phương gửi lời chúc mừng đến NSƯT Thành Lộc.

Nữ diễn viên gửi lời chúc đến NSƯT Thành Lộc: "Hãy cứ cười hết ga hết số! Mặc kệ đời thách đố nha Anh! Chúc mừng sinh nhật người anh đáng kính".

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật đến NSƯT Thành Lộc. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc thân thiết của hai nghệ sĩ, đồng thời dành lời khen cho tình cảm đồng nghiệp bền chặt giữa họ. Một số ý kiến cũng nhắc lại những vai diễn từng ghi dấu ấn của Lê Phương và Thành Lộc, bày tỏ mong muốn tiếp tục được nhìn thấy cả hai xuất hiện trên sân khấu.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lê Phương có cơ hội làm việc và đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội. Trong đó, NSƯT Thành Lộc là một trong những người đồng nghiệp để lại dấu ấn đáng nhớ. Cả hai đã và đang có thời gian cùng tham gia các hoạt động biểu diễn sân khấu kịch, qua đó xây dựng sự gắn bó và thấu hiểu trong công việc.

Lê Phương và NSƯT Thành Lộc gắn bó thân thiết nhiều năm qua trên sân khấu kịch.

Lê Phương là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Thương con cá rô đồng, Gạo nếp gạo tẻ, Bóng ma hạnh phúc...

Lê Phương ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, đặc biệt thành công với những vai diễn có số phận và nội tâm phức tạp. Bên cạnh hoạt động trên màn ảnh, Lê Phương còn gắn bó với sân khấu kịch.

Lê Phương duy trì sức hút suốt nhiều năm qua.

Ở thời điểm hiện tại, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên tiếp tục tham gia các dự án phù hợp và nhận được sự quan tâm của khán giả qua những cập nhật về công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

Sau nhiều năm làm nghề, cô vẫn giữ được tình yêu dành cho diễn xuất và sự trân trọng đối với những người từng đồng hành cùng mình. Chính những mối quan hệ thân thiết như với NSƯT Thành Lộc cũng góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.

Lê Phương hiện có hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Trung Kiên.