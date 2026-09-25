Chia sẻ của Lâm Tâm Như khi hội ngộ Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ

Sau gần 30 năm kể từ khi bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt gây tiếng vang, mới đây Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ có dịp hội ngộ trong một sân khấu đặc biệt. Khoảnh khắc 3 diễn viên cùng đứng trên sân khấu gợi lại nhiều ký ức về một thời tuổi trẻ của khán giả.

Cụ thể, theo Sohu, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ cùng xuất hiện trong một chương trình, thể hiện ca khúc chủ đề của bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp trên một sân khấu. (Ảnh IGNV)

Đáng chú ý, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ còn chủ động tái hiện tạo hình quen thuộc của hai nhân vật Hà Thư Hoàn và Đỗ Phi trong phim. Sự xuất hiện của 2 nam diễn viên với phong cách gợi nhớ nhân vật năm xưa nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong khi đó, Lâm Tâm Như cũng góp mặt trên sân khấu, tạo nên màn tái hợp được nhiều khán giả chờ đợi.

Sau sự kiện, Lâm Tâm Như đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: "2000-2026, mỗi lần gặp nhau đều đáng trân trọng", đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc hiện tại bên cạnh hình ảnh cũ được chụp trong thời gian bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt ra mắt vào năm 2000.

Bên dưới bài đăng của Lâm Tâm Như, tài khoản mạng xã hội của Triệu Vy được phát hiện đã âm thầm nhấn thích. Nữ diễn viên không xuất hiện trực tiếp tại sự kiện, song động thái này nhanh chóng được khán giả chú ý. Một số người cho rằng dù không có mặt tại sân khấu, Triệu Vy vẫn có cách góp mặt trong khoảnh khắc hội ngộ của những người từng đồng hành trong tác phẩm năm xưa.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ cảm xúc khi nhìn thấy Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ cùng đứng trên một sân khấu. Nhiều người xúc động trước khoảnh khắc đặc biệt này: "Tuổi trẻ trở lại", "Thanh xuân của ai đây"...

Đặc biệt, loạt ảnh do Lâm Tâm Như đăng tải còn khiến người hâm mộ chú ý bởi sự đối lập giữa khoảnh khắc năm 2000 và hình ảnh hiện tại. Sau 26 năm, mỗi người đều có những thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp nhưng một tác phẩm từng được yêu thích vẫn trở thành sợi dây kết nối các diễn viên với khán giả.

Lâm Tâm Như chia sẻ 2 khoảnh khắc cùng Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ sau 26 năm. (Ảnh IGNV)

Màn hội ngộ của Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ vì thế không chỉ là một tiết mục âm nhạc mà còn gợi lại ký ức về Tân Dòng Sông Ly Biệt và dàn diễn viên từng tạo nên dấu ấn đặc biệt trên màn ảnh Hoa ngữ.