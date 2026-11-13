Chia sẻ của Kim Woo Bin trước thềm kỷ niệm 1 năm cưới Shin Min Ah

Kim Woo Bin là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Người Thừa Kế, Yêu Không Kiểm Soát và Our Blues. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình kéo dài nhiều năm cùng nữ diễn viên Shin Min Ah cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Mới đây, Kim Woo Bin thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên trang bìa số tháng 12 của một tạp chí. Trong cuộc phỏng vấn đi kèm bộ ảnh, nam diễn viên có những chia sẻ đáng chú ý về chặng đường làm nghề cũng như tâm thế trước giai đoạn mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, phát ngôn liên quan đến cột mốc tuổi 40 của anh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Kim Woo Bin là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc.

Khi được hỏi về vị trí và giai đoạn hiện tại của bản thân với tư cách một diễn viên, Kim Woo Bin cho biết anh cảm thấy mình đang ở trạng thái sẵn sàng để thực sự bứt phá. Nam diễn viên chia sẻ: "Có lẽ tôi đang ở thời điểm vừa chuẩn bị xong để hào hứng chạy về phía trước. Tôi đã tích lũy được một lượng kinh nghiệm nhất định, chuẩn bị rất nhiều và thể lực cũng được cải thiện đáng kể".

Anh nói thêm rằng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, bản thân đã học được cách phân bổ sức lực hợp lý, đồng thời có thêm nhiều lợi thế nhờ sự quen thuộc với công việc. Những trải nghiệm tích lũy được giúp Kim Woo Bin cảm thấy tự tin hơn khi bước vào chặng đường tiếp theo.

Đáng chú ý, nam diễn viên tiết lộ: "Tôi luôn mong mình sớm trở thành một nam diễn viên ở tuổi 40. Giờ đây, thời điểm đó đang đến gần. Tôi đã sẵn sàng". Phát ngôn này khiến nhiều người chú ý bởi Kim Woo Bin không xem tuổi 40 là cột mốc đáng lo ngại mà trái lại, anh dành nhiều kỳ vọng cho giai đoạn trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Bên cạnh câu chuyện về tuổi tác, Kim Woo Bin cũng chia sẻ về dự án truyền hình mới mang tên Gift dự kiến ra mắt vào năm sau. Đây là tác phẩm khai thác đề tài bóng chày, đánh dấu thử thách mới đối với nam diễn viên. Anh cho biết quá trình ghi hình các phân cảnh thi đấu thực sự không dễ dàng bởi diễn viên phải trực tiếp thao tác với bóng và thực hiện nhiều cảnh quay đòi hỏi thể lực. Đặc biệt, các vận động viên tham gia dự án đã phải làm việc rất vất vả.

Kim Woo Bin thừa nhận bản thân vừa kỳ vọng, vừa có chút lo lắng về việc liệu cảm xúc và tâm huyết của ê-kíp có thể truyền tải trọn vẹn đến khán giả hay không. Dù vậy, anh vẫn dành nhiều tâm sức cho dự án và hy vọng tác phẩm sẽ nhận được sự đón nhận tích cực.

Kim Woo bin bình thản đón nhận khi sắp đến 40 tuổi.

Về đời tư, Kim Woo Bin và Shin Min Ah chính thức kết hôn vào tháng 12/2025 sau nhiều năm gắn bó. Chuyện tình của cặp đôi từng nhận được sự yêu mến bởi sự đồng hành bền bỉ, đặc biệt trong khoảng thời gian Kim Woo Bin điều trị bệnh. Trước thềm kỷ niệm 1 năm ngày cưới, những chia sẻ mới của nam diễn viên càng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ở tuổi 37, Kim Woo Bin đang có nhiều dấu hiệu tích cực trong cả cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Thay vì lo lắng trước ngưỡng cửa tuổi 40, nam diễn viên xem đây là thời điểm bản thân đã tích lũy đủ kinh nghiệm, thể lực và sự tự tin để bước vào một hành trình mới.