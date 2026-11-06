Chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh trước ngày hết nhiệm kỳ

Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ nhan sắc trong trẻo, phong thái tự tin. Sau thời gian đảm nhận vai trò đương kim hoa hậu, người đẹp hiện chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ và trao vương miện cho người kế nhiệm.

Mới đây, trước ngày kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Hà Trúc Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng hai Á hậu là Châu Anh và Vân Nhi. Trong loạt ảnh được đăng tải, cả ba cùng xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thanh lịch. Nếu Hà Trúc Linh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào thì hai Á hậu cũng nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cùng Á hậu 1 Châu Anh và Á hậu 2 Vân Nhi.

Kèm theo hình ảnh, Hà Trúc Linh viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Together until the end of the journey, and beyond" (Tạm dịch: Cùng nhau đi đến cuối hành trình và còn hơn thế nữa).

Chia sẻ của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu. Không ít người nhận xét cả ba ngày càng trưởng thành, cuốn hút sau thời gian đảm nhận những trọng trách tại Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiệm kỳ của bộ ba sắp khép lại.

Trước thời điểm trao lại vương miện, những hình ảnh chung của Hà Trúc Linh và hai Á hậu càng khiến khán giả nhớ lại hành trình đồng hành của cả ba. Đây cũng là khoảng thời gian để người đẹp nhìn lại những dấu ấn đã đạt được kể từ khi đăng quang.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng 2 Á hậu trước ngày kết thúc nhiệm kỳ.

Hà Trúc Linh theo học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), TP.HCM. Trước khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024, cô từng đăng quang cuộc thi Nét đẹp sinh viên UFM 2023. Thành tích này được xem là bước đệm quan trọng giúp người đẹp tích lũy kinh nghiệm trình diễn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh trước khi bước vào sân chơi nhan sắc quy mô toàn quốc.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 80-59-95. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, Hà Trúc Linh còn có thành tích học tập đáng chú ý. Trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, cô tích cực tham gia các hoạt động phong trào, ngoại khóa và công tác cộng đồng.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh luôn nằm trong nhóm thí sinh nổi bật từ những vòng đầu. Cô ghi điểm nhờ gương mặt sáng, hình thể cân đối và phong thái điềm tĩnh. Chiến thắng của người đẹp được xem là kết quả xứng đáng sau hành trình thể hiện ổn định xuyên suốt cuộc thi.

Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Sau thời gian đương nhiệm, nàng hậu nhận nhiều phản hồi tích cực về nhan sắc.

Sau đăng quang, Hà Trúc Linh có lịch trình hoạt động khá dày đặc. Cô thường xuyên góp mặt tại các sự kiện văn hóa, giải trí, tham gia chương trình thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều cho thấy sự chỉn chu về hình ảnh, từ trang phục, thần thái đến cách ứng xử trước công chúng.

Dù vậy, một trong những điều khiến khán giả tiếc nuối là đến nay Hà Trúc Linh chưa có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Với lợi thế về nhan sắc, hình thể cùng nền tảng học vấn, nhiều ý kiến cho rằng người đẹp có đủ tiềm năng để thử sức ở đấu trường quốc tế trong tương lai.

Nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024 đang đi đến chặng cuối nhưng hành trình của Hà Trúc Linh trong showbiz vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Khán giả kỳ vọng nàng hậu sẽ tiếp tục phát triển bản thân, ghi dấu ấn bằng những hoạt động mới sau khi trao lại vương miện.

Hà Trúc Linh sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 vào 7/11.