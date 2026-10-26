Chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau khi xem concert BIGBANG Hà Nội

Tối 25/10, concert BIGBANG tại Hà Nội chính thức diễn ra đêm thứ hai, tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên, Day 2 của concert BIGBANG mang đến bầu không khí cuồng nhiệt với những màn trình diễn được dàn dựng hoành tráng.

Đáng chú ý, trong số những khán giả có mặt tại đêm nhạc, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện bên cạnh ông xã Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu thoải mái hòa mình vào không khí sôi động, nhiệt tình cổ vũ và tận hưởng những tiết mục của thần tượng. Hình ảnh người đẹp cùng chồng đi xem concert nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trên mạng xã hội.

Hoa hậu đỗ Mỹ Linh cùng chồng check in tại Day 2 concert BIGBANG ở Hà Nội.

Chia sẻ về tình cảm dành cho BIGBANG, Đỗ Mỹ Linh tiết lộ cô đã hâm mộ nhóm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người đẹp hài hước nhớ lại kỷ niệm thời đi học gắn liền với BIGBANG: "Kỷ niệm tuổi thơ 1 thời cố nghe nốt Haru Haru trên M4Me mà muộn giờ vào học".

Lời tâm sự của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người hâm mộ đồng cảm, đặc biệt là những khán giả từng gắn bó với âm nhạc Kpop trong giai đoạn BIGBANG nổi tiếng rộng rãi tại châu Á. Với nhiều thế hệ người nghe, những ca khúc như Haru Haru không chỉ là bản hit đình đám mà còn gắn liền với ký ức thanh xuân.

Bên cạnh câu chuyện về thần tượng, khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng tại concert cũng nhận được nhiều bình luận. Không xuất hiện trong những sự kiện trang trọng hay các hoạt động thường thấy của giới giải trí, nàng hậu mang đến hình ảnh đời thường, gần gũi khi tận hưởng sở thích cá nhân bên bạn đời.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư, hạn chế chia sẻ những câu chuyện gia đình trước công chúng. Vì vậy, những khoảnh khắc đời thường của cô bên ông xã thường thu hút sự quan tâm của khán giả. Lần xuất hiện tại concert BIGBANG cũng cho thấy người đẹp vẫn dành tình yêu cho âm nhạc và những sở thích đã gắn bó từ thời trẻ.

Khoảnh khắc đời thường của Đỗ Mỹ Linh bên chồng.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi mới 20 tuổi. Thời điểm đó, cô gây chú ý với vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch cùng phong thái nền nã. Sau cuộc thi, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017 và lọt Top 40 chung cuộc.

Đặc biệt, dự án Cõng điện lên bản mà cô mang đến đấu trường quốc tế đã lọt Top 5 dự án nhân ái xuất sắc tại Miss World, giúp Đỗ Mỹ Linh ghi dấu ấn trong hành trình tham gia cuộc thi.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Mỹ Linh duy trì các hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia sự kiện và đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Tuy nhiên, cô không lựa chọn xây dựng hình ảnh bằng việc xuất hiện dày đặc trước truyền thông mà dần chuyển hướng sang cuộc sống kín tiếng hơn.

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh tổ chức đám cưới với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Sau khi kết hôn, người đẹp vẫn duy trì một số hoạt động phù hợp với công việc, đồng thời dành thời gian cho gia đình.

Tháng 7/2023, Đỗ Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng. Từ đó, cuộc sống của nàng hậu có thêm nhiều thay đổi khi cô tập trung chăm sóc con nhỏ và vun vén tổ ấm. Trên mạng xã hội, người đẹp thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến đi cùng gia đình hoặc khoảnh khắc bên con gái, song vẫn giữ sự riêng tư cần thiết cho cuộc sống cá nhân.

Nhan sắc hiện tại của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.