Chia rẽ trong đảng Dân chủ bộc lộ sau nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thất bại

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thất bại đã làm gia tăng những bất đồng trong nội bộ đảng Dân chủ.

Tờ báo cho biết các thành viên đảng Dân chủ đang đổ lỗi cho nhau về thất bại này, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước tình trạng thiếu đoàn kết trong đảng. Có 11 nghị sĩ đảng Dân chủ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu. Nếu những nghị sĩ này có mặt, số phiếu của họ có thể đã đủ để làm thay đổi kết quả.

Các nghị sĩ giải thích việc vắng mặt là do tình trạng tắc nghẽn giao thông, vấn đề sức khỏe và công việc cá nhân.

Theo hãng tin AP, ít nhất 4 trong số 11 nghị sĩ đảng Dân chủ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu về thủ tục luận tội Bộ trưởng Hegseth cho biết họ bị kẹt xe.

Văn phòng của Hạ nghị sĩ Melanie Stansbury (đảng Dân chủ, bang New Mexico) viết trên mạng xã hội X: “Cũng như các thành viên khác của Quốc hội, bà Stansbury đã không thể vào tòa nhà Quốc hội để bỏ phiếu do một sự cố giao thông và việc cảnh sát hộ tống một chiếc xe buýt ngay trong thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu. Khi bà ấy đến nơi, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc”.

Các Hạ nghị sĩ Laura Gillen (đảng Dân chủ, bang New York), Jonathan Jackson (đảng Dân chủ, bang Illinois) và Marilyn Strickland (đảng Dân chủ, bang Washington) cũng cho biết họ đã bỏ lỡ cuộc bỏ phiếu do tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Bà Gillen viết trên X: “Giống như bà Stansbury, tôi bị kẹt phía sau đoàn xe có cảnh sát hộ tống đang chặn lối vào tòa nhà Quốc hội đúng lúc đảng Cộng hòa kết thúc cuộc bỏ phiếu. Tôi đã định bỏ phiếu ‘không’ (nhằm ngăn việc chuyển các điều khoản luận tội sang ủy ban, đồng nghĩa với việc bác bỏ đề xuất này) và tôi tin chắc rằng Pete Hegseth xứng đáng bị luận tội”.

Ông Jackson viết trên X: “Trên đường đến phòng họp để phản đối đề xuất đó, một sự cố giao thông cùng với một chiếc xe buýt được cảnh sát hộ tống đã gây ra sự chậm trễ, khiến cuộc bỏ phiếu kết thúc trước khi tôi và các thành viên khác kịp đến nơi. Sau đó, tôi đã ghi lại lá phiếu ‘không’ của mình vào Hồ sơ Quốc hội”.

Nghị sĩ Vicente Gonzalez, thành viên đảng Dân chủ đại diện bang Texas, nói với WSJ rằng cử tri bầu các nhà lập pháp để họ đưa ra những quyết định có trách nhiệm. Theo ông, điều đó ít nhất đòi hỏi các nghị sĩ phải có mặt và bỏ phiếu đối với một vấn đề quan trọng như vậy. Ông cho biết nhiều thành viên đảng Dân chủ thất vọng trước sự vắng mặt của một số đồng nghiệp, đồng thời mô tả tình trạng bất mãn đang lan rộng trong nội bộ đảng.

Ngày 10/11, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu chuyển nghị quyết luận tội ông Hegseth đến một ủy ban của Quốc hội để xem xét. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa, vốn chiếm đa số trong ủy ban này, được dự đoán sẽ ngăn chặn nghị quyết, khiến đề xuất không thể tiến xa hơn trước khi nhiệm kỳ Quốc hội hiện tại kết thúc.

Trước đó, ngày 9/11, nghị sĩ Thomas Massie đã đệ trình nghị quyết kêu gọi tiến hành các thủ tục luận tội ông Hegseth. Tại một cuộc họp báo, ông Hegseth đã bác bỏ nỗ lực của các nhà lập pháp nhằm bãi nhiệm mình, gọi đây là một “trò hề”. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ cùng một số thành viên đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự bất bình sâu sắc trước cách ông Hegseth xử lý cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Quốc hội khóa 120, được thành lập sau cuộc bầu cử tháng 11, sẽ bắt đầu kỳ họp vào ngày 3/1/2027.