Tháng này, tấm hóa đơn tiền điện gửi về nhiều gia đình mang một con số lạ hơn thường lệ, không hẳn vì tăng hay giảm mạnh, mà vì cách tính đằng sau nó đã được sắp lại.

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, điện sinh hoạt không còn chia sáu bậc mà rút về năm, đồng thời giá bán lẻ bình quân giảm 2 phần trăm, xuống còn 2.159,9 đồng mỗi kWh theo Quyết định của Bộ Công Thương. Nghe qua, đây là tin vui. Nhưng một chính sách giá chạm tới mọi hộ dân thì xứng đáng được nhìn kỹ hơn một dòng tiêu đề, bởi cái lợi và cái thiệt không chia đều cho tất cả.

Trước hết, phải sòng phẳng với phần tích cực. Việc đưa sáu bậc về năm bậc là một nỗ lực đơn giản hóa, bớt đi một lằn ranh để người dân dễ hình dung mình đang trả tiền cho cái gì. Và theo tính toán của ngành điện, phần lớn các hộ dùng dưới 900 kWh mỗi tháng, tức gần như toàn bộ gia đình bình thường, sẽ được giảm chút ít.

Ảnh minh họa

Một hộ dùng 300 kWh trả 708.400 đồng, bớt được hơn ba mươi nghìn so với trước. Số tiền không lớn, nhưng trong một năm mà mọi thứ đều nhích lên, bất cứ khoản nào nhẹ đi đều đáng ghi nhận. Giảm giá điện bình quân cũng là tín hiệu cho thấy nhà điều hành muốn chia sẻ với sức mua đang mỏi của người dân dịp cuối năm.

Vấn đề nằm ở chỗ khác, ở cái đuôi của biểu giá. Bậc cao nhất, bậc 5, áp dụng cho phần điện từ 701 kWh trở lên, có giá 3.844 đồng mỗi kWh, cao hơn khoảng 384 đồng so với mức đắt nhất của biểu giá sáu bậc cũ. Nghĩa là trong khi mặt bằng chung dịu xuống, trần lại được nâng lên. Thông điệp của nhà làm chính sách khá rõ: ai dùng nhiều thì trả đắt, càng vượt ngưỡng càng phải gánh giá cao, như một đòn bẩy buộc xã hội tiết kiệm năng lượng.

Về nguyên tắc, đây là cách thiết kế quen thuộc và có lý của biểu giá lũy tiến trên khắp thế giới. Nhưng nguyên tắc đẹp trên giấy đôi khi va vào thực tế đời sống theo những cách không định trước.

Thực tế ấy là gì? Là một gia đình ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà, với bình nóng lạnh, vài chiếc điều hòa, tủ lạnh lớn và bếp điện, rất dễ chạm bậc cao không phải vì hoang phí, mà vì đông người và vì mùa. Là những tháng cuối năm, khi miền Bắc trở lạnh kéo theo máy sưởi, bình nước nóng chạy liên tục, còn miền Nam vẫn phải bật điều hòa, thì lượng điện của nhiều hộ bật tăng đúng vào lúc túi tiền đã căng vì Tết.

Với những nhà ấy, lời hứa giảm 2 phần trăm có thể tan biến, thậm chí đảo chiều, khi phần điện dùng thêm bị đẩy lên bậc 4 rồi bậc 5. Công bằng mà nói, họ không phải nhóm giàu có cần điều tiết, mà thường là gia đình đông con, có người già, người bệnh cần sưởi ấm. Biểu giá bậc thang, khi chỉ nhìn vào số kWh, không phân biệt được một căn hộ độc thân dùng nhiều vì lãng phí với một đại gia đình dùng nhiều vì nhu cầu chính đáng.

Đó là lý do nên thận trọng với cách gọi chính sách này là công bằng hơn. Nó công bằng theo nghĩa ai tiêu thụ nhiều điện hơn thì đóng góp nhiều hơn vào bài toán năng lượng quốc gia. Nhưng nó chưa chạm tới một chiều công bằng khác, là công bằng theo hoàn cảnh, theo số miệng ăn trong một nhà.

Một biểu giá tinh tế hơn có lẽ cần tính đến quy mô hộ, chứ không chỉ đếm số điện. Dĩ nhiên, thiết kế như vậy phức tạp và dễ bị lạm dụng, nên khó đòi hỏi ngay. Điều có thể đòi hỏi là sự minh bạch, để mỗi nhà biết rõ mình đang ở bậc nào, phần nào đang bị tính giá cao, và tại sao.

Và chính ở đây, trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà điều hành. Một biểu giá lũy tiến chỉ phát huy đúng vai trò khuyến khích tiết kiệm nếu người dùng nhìn thấy được tín hiệu giá kịp thời để điều chỉnh hành vi. Khi công tơ điện tử và ứng dụng chăm sóc khách hàng đã phổ biến, việc theo dõi chỉ số giữa kỳ không còn là chuyện xa vời.

Một gia đình biết mình sắp chạm ngưỡng bậc đắt có thể chủ động dời bớt việc giặt sấy, hâm nóng, sạc thiết bị sang khung giờ hợp lý, hoặc đơn giản là tắt những gì không dùng. Tiết kiệm điện, xét cho cùng, không phải khẩu hiệu đạo đức, mà là một kỹ năng quản lý chi tiêu, và nó có giá trị rất cụ thể khi mỗi số điện vượt ngưỡng đều đắt hơn trước.

Nhìn rộng ra, câu chuyện biểu giá điện là một lát cắt nhỏ của mối quan hệ giữa chính sách và chiếc ví gia đình. Nhà nước điều chỉnh một con số ở tầm vĩ mô, nhưng con số ấy chỉ thật sự có nghĩa khi nó biến thành khoản tiền cuối cùng trên hóa đơn của từng nhà, và thành những lựa chọn rất đời thường như bật hay tắt một chiếc đèn.

Giảm 2% giá bình quân là một bước đi thiện chí, đáng hoan nghênh. Nhưng nó không thay thế được sự chủ động của mỗi hộ, cũng không xóa được thực tế rằng những nhà đông người, dùng nhiều điện vì nhu cầu thật, vẫn là nhóm dễ tổn thương nhất trước cái dốc của bậc cao.

Cho nên, nếu phải rút ra một điều từ tờ hóa đơn tháng 11, thì đó không phải là vui hay buồn vì vài chục nghìn chênh lệch. Đó là lời nhắc rằng trong một biểu giá đã được chia lại, phần thắng thuộc về nhà nào hiểu luật chơi và kiểm soát được mức tiêu thụ của mình. Chính sách đặt ra khung, nhưng người quyết định cuối cùng con số phải trả, một lần nữa, vẫn là chính mỗi gia đình, ngay trong mùa cao điểm tốn kém nhất của năm.