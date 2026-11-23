Tác giả: Zvi Lanir

Tư duy kiểu cáo

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Zvi Lanir chỉ cho ta cách định hướng suy nghĩ và hành động qua lăng kính đối lập giữa Nhím và Cáo. Nếu Nhím nhìn thế giới như một thực tại cố định mà mình phải thích nghi, thì Cáo lại biết biến đổi bản thân và môi trường xung quanh sao cho phù hợp với bản chất.

Chìa khóa vạn năng của cáo

Cáo không phù hợp với công việc và tư duy hệ thống theo yêu cầu của tổ chức. Cáo suy nghĩ và hành động ít tuân theo bất kỳ trật tự hệ thống nào.

Một con cáo Bắc Cực. Ảnh minh họa: Reuters.

Thuở ấu thơ, trước khi đến trường, chúng ta suy nghĩ và hành động một cách tự nhiên hệt như cáo. Tư duy và tính cách phát triển thông qua sự vận động liên tục giữa các sự vật và ta cố gắng ngăn chặn mọi nỗ lực hạn chế trí tưởng tượng bằng những giới hạn do người lớn xung quanh áp đặt.

Điều này đã giúp ta phát triển từ lúc bé xíu, nhưng rồi khi bước vào hệ thống trường học, ta dần đánh mất những thiên hướng tự nhiên đó. Ở trường, ta bị gò bó vào lối tư duy logic của những môn học: Toán, Văn, Kinh Thánh, Lịch sử, v.v..

Nhím hoàn toàn chấp nhận lối tư duy như thế rồi rèn luyện sâu hơn ở trường đại học để đạt được bằng cấp mong muốn. Và nếu sau đó họ lại khát khao theo đuổi sự nghiệp học thuật, kiểu tư duy ấy sẽ ăn sâu gần như suốt quãng đời còn lại. Đa số chúng ta không theo đuổi sự nghiệp học thuật, nhưng hầu hết các tổ chức vẫn kỳ vọng ta áp dụng cách tư duy tương tự. Tuy nhiên, cáo phản đối điều này. Cáo không phù hợp với công việc và tư duy hệ thống theo yêu cầu của tổ chức. Cáo suy nghĩ và hành động ít tuân theo bất kỳ trật tự hệ thống nào. Cách thức của cáo giống những tên trộm hơn.

Một tên trộm muốn đột nhập qua cánh cửa bị khóa không cần phải có kiến thức hệ thống về cấu tạo của chìa và ổ khóa. Hắn chỉ cần biết cách tạo ra chìa vạn năng cho nhu cầu cụ thể của mình.

Đừng đánh giá thấp trí khôn cần thiết để tạo ra chiếc chìa khóa vạn năng của kẻ trộm. Đó không đơn thuần là trộm cắp mà là trộm cắp sáng tạo. Hắn phải có tư duy linh hoạt và đôi khi vô cùng sáng tạo, vượt xa những gì liên quan đến việc học theo khuôn mẫu. Để làm được điều đó, hắn cần phát hiện và thu nhập thông tin cần thiết về mục tiêu và tình huống cụ thể của mình.

Óc tò mò của cáo luôn mở rộng để tiếp thu và thay đổi. Hình minh họa được tạo bởi AI.

Cáo tích lũy kiến thức theo cách tích cực, năng động và sáng tạo, lang thang qua nhiều nguồn tri thức khác nhau cho đến khi tìm thấy thứ gì đó liên quan đến mình. Cáo khai thác khả năng học hỏi mỗi thứ một chút để có thể thấu hiểu những thứ mình quan tâm nhất. Chiều sâu của quá trình này là nhờ vào ranh giới nghiên cứu vô hạn. Óc tò mò của cáo luôn mở rộng để tiếp thu và thay đổi.

Những phẩm chất tự do tư tưởng này thường được gắn liền với các nghệ sĩ và nhà sáng tạo. Họa sĩ Pablo Picasso đã làm sáng tỏ phẩm chất này của các nghệ sĩ qua câu nói: “Nghệ sĩ giỏi thì sao chép. Nghệ sĩ vĩ đại thì đánh cắp”. Những kiểu tư duy này cũng rất quan trọng đối với các nhà khoa học đột phá. Họ cũng “đánh cắp” thành những khám phá khoa học của riêng mình. Albert Einstein cũng ám chỉ điều này khi ông nói: “Bí quyết của sự sáng tạo là biết cách che giấu nguồn thông tin của mình”.

Trong bối cảnh này, tôi cũng phải thừa nhận rằng khái niệm “chìa khóa vạn năng” mà tôi đã đánh cắp và biến đổi là từ các tác phẩm của Von E.Glasersfeld, một triết gia giáo dục có nhiều ảnh hưởng. Ông đề xuất chiếc chìa vạn năng như một phép ẩn dụ cho thiên hướng tự nhiên của trẻ em trong quá trình tư duy và học tập.

Thuyết kiến tạo (constructivism) là một lý thuyết giáo dục giải thích quá trình trẻ em thu nhập kiến thức một cách tự nhiên đơn giản. Theo thuyết này, việc học không phải là một quá trình tiếp thu kiến thức thụ động mà là một quá trình tương tác trong đó sự đóng góp tích cực của học sinh không kém phần quan trọng so với giáo viên.

Thuyết kiến tạo ra đời trong bối cảnh học tập ở trường, sau khi quan sát trẻ em học tập tự nhiên, người ta nhận thấy trẻ sẽ xây dựng những cấu trúc khái niệm sáng tạo và phong phú, chỉ bằng cách học những điều trẻ thấy thú vị. Việc học tập của trẻ được thúc đẩy bởi óc tò mò và động lực tự nhiên cá nhân để phát triển kiến thức. Vì thế, việc giảng dạy chỉ tập trung vào những nội dung không đúng trọng tâm và sở thích của trẻ cũng như không theo chương trình của nhà trường là vô ích.

Zvi Lanir