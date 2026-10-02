Chìa khóa ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập trường học

Trước thực tế đó, việc chuyển đổi tư duy quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng chiến lược nâng cao chất lượng đội ngũ đã giúp các nhà trường nhanh chóng ổn định nếp sống học đường và giữ vững chất lượng giảng dạy.

Chuyển từ quản lý trực tiếp sang quản trị hệ thống

Chia sẻ về quá trình vận hành sau sáp nhập, bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, sau khi sắp xếp, nhà trường có quy mô lớn gấp đôi so với trước. Việc mở rộng diện quản lý đòi hỏi Ban Giám hiệu phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy: Chuyển từ hình thức quản lý trực tiếp sang quản trị hệ thống.

Khác với quản lý trực tiếp vốn gắn với quy trình xây dựng kế hoạch và giám sát trong phạm vi hẹp, quản trị hệ thống đòi hỏi tầm nhìn, định hướng chiến lược tổng thể và sự huy động tối đa các nguồn lực, trong đó công nghệ thông tin và AI đóng vai trò nòng cốt.

Ngay từ những ngày đầu, Trường THCS Giảng Võ chủ động phối hợp với các đơn vị công nghệ để triển khai hệ thống dữ liệu dùng chung giữa các điểm trường; phát triển công cụ AI chuyên nghiệp được huấn luyện riêng để hỗ trợ quản lý và chuyên môn; đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo sớm giúp nhận diện rủi ro, phân công đúng người, đúng việc.

Nhờ ứng dụng công nghệ, dù quy mô tăng vọt, chỉ sau hai tuần học đầu tiên, nhà trường đã bước đầu ổn định nếp sống, đảm bảo an toàn, y tế, phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị khảo sát chất lượng đầu năm cho khoảng 5.600 học sinh ở tất cả các phân hiệu.

Cùng chung định hướng ổn định bộ máy sau sáp nhập, bà Nguyễn Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công (Hà Nội) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối đội ngũ và phát huy các giá trị sẵn có. Nhà trường chú trọng tạo môi trường làm việc thống nhất, khuyến khích giáo viên chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, STEM, ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy mới.

Sinh hoạt chuyên môn tại Trường THCS Thành Công được đổi mới theo hướng: Giáo viên cùng xây dựng bài dạy, chia sẻ học liệu số, dự giờ và trực tiếp giải quyết các tình huống thực tế trong lớp học. Nền tảng số giúp việc chia sẻ tri thức không còn bị giới hạn trong một tổ chuyên môn hay một phân hiệu.

Bà Nguyễn Ngọc Anh cho biết, điều rõ nhất là sinh hoạt chuyên môn đang dần chuyển từ việc triển khai nội dung sang cùng nhau giải quyết vấn đề chuyên môn. Qua đó, mỗi giáo viên vừa đóng góp kinh nghiệm, vừa học hỏi từ đồng nghiệp và chủ động phát triển chuyên môn.

Tinh gọn mô hình quản trị

Thời điểm này, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới một số địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Đánh giá về công tác sắp xếp, sáp nhập trường học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh: Việc sắp xếp chỉ thực sự có ý nghĩa khi nhà trường hoạt động ổn định, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giáo viên được hỗ trợ tốt hơn và mọi học sinh đều được chăm sóc, giáo dục trong môi trường an toàn, chất lượng.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương, Sở GD&ĐT và các nhà trường đánh giá thực chất hiệu quả sau sáp nhập, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở từng điểm trường về nhân sự, tài chính, tài sản và dữ liệu. Bên cạnh việc rà soát cơ sở vật chất, bán trú, dinh dưỡng và chuẩn bị các điều kiện an toàn, các trường cần chú trọng xác định đúng cơ cấu đội ngũ để có lộ trình bổ sung nhân lực phù hợp, đồng thời giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh lưu ý các nhà trường cần quan tâm tới tâm tư của cán bộ, giáo viên, tránh tâm lý phân biệt giữa trường chính và trường phụ. Các cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và xây dựng cơ chế phối hợp thông suốt, đảm bảo mọi học sinh dù ở điểm trường nào cũng được tiếp cận giáo dục công bằng và chất lượng.