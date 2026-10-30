'Chìa khóa' để đơn vị duy trì nền nếp

Thượng tá Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Lữ đoàn 189 cho biết: “Bộ đội tàu ngầm không có chỗ cho sai sót, dù là nhỏ nhất. Một thao tác sai, một quyết định vội vàng hay một vi phạm quy tắc an toàn đều có thể dẫn tới hậu quả lớn. Vì vậy, chúng tôi xác định phổ biến, giáo dục pháp luật không phải là việc “làm cho có” mà là nền tảng để giữ nghiêm kỷ luật, là yếu tố sống còn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và trang bị kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Những năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, sáng tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật, như: Sân khấu hóa; thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép linh hoạt vào các buổi sinh hoạt tập trung, gần gũi với đời sống, nhiệm vụ của bộ đội. Mô hình “Mỗi ngày một điều luật, mỗi tuần một tình huống pháp luật” ra đời từ thực tiễn ấy và đang phát huy hiệu quả.

Hội thi “Tủ sách pháp luật” ở Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải quân).

Chúng tôi được dự một buổi sinh hoạt, học tập pháp luật định kỳ hằng tháng của cán bộ, thủy thủ Tàu ngầm 183 (TP Hồ Chí Minh). Không chỉ phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của cấp trên, buổi sinh hoạt còn mở ra cơ hội để mọi người được trực tiếp thảo luận, tham gia xử trí các tình huống pháp luật. Trên màn hình máy chiếu, Chính trị viên Tàu 183 đưa ra tình huống: “Khi tàu ngầm đang hoạt động trên biển, trong ca trực, một quân nhân tự ý rời vị trí mà không báo cáo, xin phép chỉ huy, hành vi này vi phạm quy định nào và hình thức xử lý ra sao?”. Câu hỏi tưởng chừng khô khan ấy lập tức thu hút bộ đội.

Những cánh tay giơ lên, ý kiến nối tiếp ý kiến. Có người trích dẫn quy định của Quân chủng, Lữ đoàn, Điều lệnh quản lý bộ đội, có người phân tích từ góc độ pháp luật dân sự, người khác lại nhấn mạnh những nguy cơ mất an toàn và hậu quả có thể xảy ra. Sau buổi thảo luận, tất cả đều thống nhất một điều: Chấp hành pháp luật không chỉ là tránh vi phạm mà còn là bảo vệ tính mạng của bản thân, của đồng đội và con tàu, tài sản quý của đất nước... Buổi sinh hoạt tưởng đơn giản nhưng thực sự là bài học sống động về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và trách nhiệm trong môi trường đặc thù của tàu ngầm.

Với môi trường hoạt động đặc thù, nơi mỗi chuyến đi biển kéo dài trong lòng biển sâu, mọi thao tác phải chính xác tuyệt đối, ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, thủy thủ tàu ngầm chính là “la bàn” giúp họ vững vàng trước mọi tình huống. Thực tiễn ở Lữ đoàn 189 cho thấy, khi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bài bản, sáng tạo và gắn liền thực tiễn, hiệu quả không chỉ ngăn ngừa vi phạm mà còn hun đúc bản lĩnh, phẩm chất và sức mạnh tinh thần của tập thể.