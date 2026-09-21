Chia điểm với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết

21/09/2026 19:20

foul Hết giờ, đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp với 1 điểm

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Việt Nam và Thái Lan cùng có 1 điểm nhưng đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 nhờ hiệu số tốt hơn. Khi so với 2 đối thủ xếp thứ 3 các bảng khác là Philippines và Myanmar thì Việt Nam vẫn hơn 1 đội tuyển, và đó là đủ để đội tiến vào tứ kết.

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 19:14

report Trận đấu gần như chắc chắn sẽ kết thúc với tỷ số 0-0

87': Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang xuống sức. Dù rất muốn tấn công và ghi bàn song cả 2 rất đuối ở những pha xử lý cuối cùng.

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 19:10

report Quá tiếc

83': Hậu vệ Thái Lan phá bóng hỏng, để bóng đến chân Vũ Thị Hoa. Tiếc rằng cô lại khống chế hỏng, để lỡ khoảnh khắc dứt điểm.

21/09/2026 19:06

report Các cầu thủ Việt Nam đang đuối sức

79': Trong vài phút vừa qua, Bích Thùy, Diễm My và Vạn Sự đều thua ở các tình huống gần vòng cấm đội nhà khiến Kim Thanh phải vất vả can thiệp. Rõ ràng là hàng thủ Việt Nam đang đuối sức.

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 18:59

report Không được!

73': Vạn Sự tạt bóng rất có ý đồ, bên trong Cù Thị Huỳnh Như lắc đầu. Bóng đi ra ngoài.

21/09/2026 18:53

report Thế trận đang trở nên cởi mở hơn

68': Thái Lan không thể đi tiếp nếu hòa, trong khi đội tuyển Việt Nam cũng sẽ khó hài lòng với kết quả 0-0. Đó là lý do 2 đội tuyển đang tăng tốc, tạo ra nhiều khoảng trống hơn. Hy vọng từ nay đến hết trận, NHM có thể chứng kiến bàn thắng từ các cô gái áo đỏ.

21/09/2026 18:49

substitution Đội tuyển Việt Nam thay người hàng loạt

63': HLV Văn Phúc thay 3 người. Trong đó, Thanh Nhã và Hải Yến rời sân.

21/09/2026 18:48

report Không được!

61': Một pha phối hợp tốt hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam. Dương Thị Vân chuyền bóng nhạy cảm để Nguyễn Thị Hoa xuống sát đáy biên. Tiếc rằng đường tạt vào không mấy nguy hiểm.

21/09/2026 18:46

report NHM Việt Nam đang ngóng chờ bàn thắng

Dù tỷ số hiện tại vẫn giúp đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp nhưng rõ ràng, hàng trăm CĐV tại sân không thể hài lòng. Họ cần được chứng kiến những bàn thắng.

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 18:44

report Tuyển Việt Nam vẫn quá khó khăn để lên bóng

56': Cho đến lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đang làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, nhưng khả năng triển khai tấn công là rất yếu. Các đường phối hợp gần như bị bẻ gãy ở giữa sân.

21/09/2026 18:38

report Quá may mắn

51': Thái Lan treo bóng không nguy hiểm vào vòng cấm nhưng Thanh Nhã lại chạm bóng bị động, đưa trái bóng đi ngược với đà di chuyển của thủ môn. Rất may là Kim Thanh đã rướn người hết cỡ đẩy bóng ra ngoài.

21/09/2026 18:33

foul Hiệp 2 bắt đầu

21/09/2026 18:15

foul Hiệp 1 kết thúc

Hai đội tuyển thi đấu quá chắc chắn, liên tục áp sát khiến đối thủ không có nhiều khoảng trống để triển khai bóng. Điều đó dẫn tới một thế trận không có nhiều điều để nói trong hiệp 1.

21/09/2026 18:12

report Không được!

43': Dương Thị Vân đón bóng từ ngoài vòng cấm. Cô không có nhiều lựa chọn và quyết định dứt điểm từ xa. Bóng đi không chính xác.

21/09/2026 18:10

report Hiệp 1 dễ khép lại với tỷ số 0-0

40': Hai đội tuyển đang tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Cách tiếp cận ấy dường như triệt tiêu thế công của nhau khiến cả Việt Nam lẫn Thái Lan gần như không có cơ hội dứt điểm rõ rệt.

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 18:04

report Nguy hiểm quá

34': Thủ môn Kim Thanh và các hậu vệ Việt Nam dường như không hiểu ý nhau, để tiền đạo Thái Lan ập vào. Rất may là bóng không đi vào lưới. Đây là tình huống nguy hiểm nhất từ đầu trận của Thái Lan.

21/09/2026 18:03

report Thu Thương nhận thẻ vàng

31': Trong nỗ lực chặn đợt phản công nhanh của Thái Lan, Thu Thương đã phải phạm lỗi. Cô là người nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

21/09/2026 17:54

report Thái Lan đang gặp khó

24': Jiraporn có bóng từ cự ly 20 mét. Cô không bị ai kèm nhưng lại vội vàng tung ra cú đá lên trời. Pha bóng này phản ánh rõ nét nhất sự bế tắc từ Thái Lan.

21/09/2026 17:51

report Không được

21': Một pha phối hợp rất hay của đội tuyển Việt Nam. Bóng được treo từ cánh phải vào đúng vị trí di chuyển của Hải Yến. Cô đã khống chế bóng rất tốt, tiếc rằng không thể dứt điểm.

21/09/2026 17:48

report Các cô gái Việt Nam đang lên bóng nhiều hơn

17': Nhờ khả năng tranh chấp tốt từ Bích Thùy hay Vạn Sự mà đội tuyển nữ Việt Nam đang cầm bóng nhiều hơn. Vấn đề là khâu lên bóng của đội tuyển chưa mượt.

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 17:41

report Thái Lan thường xuyên phất bóng dài

10': Trước hàng tiền vệ linh hoạt của Việt Nam, các cô gái Thái Lan đang muốn lên bóng trực diện bằng những pha phất bóng dài. Cho đến lúc này, họ chưa thành công.

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 17:40

report Thái Lan đang nỗ lực lên bóng

5': Thái Lan hiểu rằng họ đang đứng trước áp lực phải thắng. Đó là lý do đội tuyển áo xanh đang nỗ lực dồn ép. Tuyển Việt Nam đang tổ chức phòng ngự kín kẽ và có chiều sâu.

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 17:30

foul Trận đấu bắt đầu

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 17:18

report NHM Việt Nam đang có mặt rất đông để cổ vũ cho đội tuyển

ảnh: Minh Hưng

21/09/2026 16:47

report Đội hình ra sân của tuyển nữ Thái Lan

21/09/2026 16:45

report Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam

Sau hai thất bại liên tiếp trước Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà Nhật Bản tại bảng E môn bóng đá nữ Asiad 20, đội tuyển nữ Việt Nam đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Dù chưa giành được điểm số nào, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn tạm xếp thứ ba nhờ nhỉnh hơn Thái Lan về chỉ số phụ.

Do thể thức giải đấu trao vé vào tứ kết cho hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, cánh cửa đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam trên thực tế vẫn chưa khép lại.

Cục diện bảng đấu biến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Nagai thành trận cầu mang tính sinh tử cho cả đôi bên. Cơ hội của tuyển nữ Việt Nam sẽ phụ thuộc một phần vào kết quả trận đấu sớm giữa Bangladesh và Myanmar ở bảng F. Nếu hai đối thủ này chia điểm, một kết quả hòa trước Thái Lan có thể vừa đủ để các cô gái áo đỏ tranh vé vớt.

Thực tế là kết quả này đã xảy ra dù triển vọng hòa là rất thấp. Ở trận cầu vừa kết thúc, Bangladesh đã cầm hòa Myanmar 0-0. Do vậy mà chỉ cần hòa là Việt Nam đi tiếp. Nhưng rõ ràng, đi tiếp với 1 điểm không phải ưu tiên. Vì thế, việc chủ động hướng tới một chiến thắng vẫn là con đường rõ ràng và an toàn nhất để tuyển Việt Nam tự quyết định số phận. 12 năm qua, kể từ 2014, nữ Việt Nam luôn không thua Thái Lan. Thậm chí 4 lần gặp nhau gần nhất đội giành 4 chiến thắng, chỉ nhận tổng cộng... 1 bàn thua.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng trắng tay sau hai lượt trận và chắc chắn không chấp nhận thế trận bị động khi họ cũng cần một kết quả khả quan để nuôi hy vọng. Dù thành tích đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Việt Nam và mang lại lợi thế tâm lý nhất định, điều đó không đảm bảo cho một trận đấu dễ dàng tại kỳ đại hội lần này. Thái Lan hoàn toàn có thể lựa chọn lối đá phòng ngự lùi sâu và rình rập cơ hội phản công.

Đặng Lai

Hoàng Nguyên