Chia điểm với Sassuolo, AC Milan lỡ cơ hội áp sát top 4 Serie A

📊 Xem thống kê chi tiết trận Sassuolo 1-1 AC Milan: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-sassuolo-1-1-ac-milan-hai-doi-chia-diem-468877.html

Sassuolo1 - 1AC MilanKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Sassuolo tiếp đón AC Milan.

13'Thế trận giằng co chặt chẽ

Sau gần 15 phút thi đấu, Sassuolo đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44% so với AC Milan. Dù vậy, đôi bên vẫn chưa tạo ra cơ hội thực sự rõ nét khi số pha dứt điểm trúng đích vẫn là 0 - 0 (tổng dứt điểm 2 - 1), khiến tỷ số tạm thời giữ nguyên 0-0.

20'AC Milan sớm thay người ở hàng thủ

Phút 20, AC Milan có sự điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ từ khá sớm khi Matteo Gabbia phải rời sân, nhường chỗ cho Koni De Winter. Trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi cả hai bên vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích nào.

25'Sassuolo chủ động kiểm soát thế trận

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Sassuolo đang chiếm ưu thế trên sân với thời lượng cầm bóng 57% - 43% trước AC Milan. Dù đội chủ nhà tích cực hãm thành với tỷ số dứt điểm 4 - 2 và được hưởng phạt góc 2 - 0, cả hai đội vẫn chưa thể có cú sút trúng đích nào để khai thông bế tắc.

26'Sassuolo thay người sớm ở phút 26

Phút 26, Sassuolo buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự khi Cas Odenthal được tung vào sân thế chỗ Fedde Leysen. Trận đấu trên sân Mapei Stadium vẫn đang ở thế giằng co khi tỷ số giữa Sassuolo và AC Milan là 0-0.

37'Thế trận giằng co nhưng thiếu cơ hội rõ rệt

Trôi về cuối hiệp một ở phút 37, trận đấu vẫn diễn ra tương đối giằng co khi Sassuolo nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%). Cả hai đội đều gặp bế tắc trong khâu tấn công; dù tạo ra số pha dứt điểm là 4 - 3, nhưng thống kê trúng đích vẫn dừng ở con số 0 - 0 tròn trĩnh.

41'Thẻ vàng cho Pervis Estupinan

Phút 41, Pervis Estupinan bên phía AC Milan phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Mapei Stadium vẫn diễn ra khá giằng co khi đôi bên hòa 0-0 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào.

45'AC Milan đưa Luka Modric vào sân

Phút 45, AC Milan có sự điều chỉnh nhân sự khi Luka Modric được tung vào sân thế chỗ Pervis Estupinan. Đây có thể là toan tính nhằm gia tăng khả năng kiểm soát thế trận của đội khách khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

45+3'Koni De Winter nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Ở phút bù giờ 45+3', trung vệ Koni De Winter bên phía AC Milan đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội khách trong trận đấu, khép lại hiệp đấu đầu tiên tương đối căng thẳng mà chưa bên nào có được bàn thắng khai thông bế tắc.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'AC Milan gia tăng sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, AC Milan vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 55% và liên tục dồn ép đội chủ nhà. Đội khách vượt trội ở khâu hãm thành với số pha dứt điểm áp đảo 8 - 4, trong đó có 4 lần bóng đi trúng đích buộc thủ môn Sassuolo phải thực hiện 4 tình huống cứu thua.

60'Sassuolo làm mới hàng công ở phút 60

Phút 60, Sassuolo thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng tấn công khi Kieron Bowie được tung vào sân thế chỗ Sebastiano Esposito. Đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của Bowie sẽ giúp cải thiện thế trận và tạo ra đột biến khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

60'Sassuolo thay người tìm đột biến tuyến giữa

Phút 60, Sassuolo thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Kristian Thorstvedt được tung vào sân thay cho Vasilije Adzic. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đội chủ nhà có phần lép vế về tỷ lệ cầm bóng, sự tươi mới ở khu trung tuyến được kỳ vọng sẽ giúp họ tạo ra bước ngoặt trước AC Milan.

62'AC Milan gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số

Sau hơn một giờ thi đấu, AC Milan tiếp tục nắm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 59% so với 41% của Sassuolo. Đội khách cũng vượt trội về số cơ hội tạo ra khi tung ra 9 pha dứt điểm (4 trúng đích), trong khi Sassuolo chủ yếu tập trung phòng ngự và mới có 6 cú sút nhưng chỉ 1 lần trúng đích.

63'Adrien Rabiot phá vỡ thế bế tắc cho AC Milan

Phút 63, Adrien Rabiot tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số trận đấu, đưa AC Milan vươn lên dẫn Sassuolo 0-1. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng trên sân Mapei Stadium – Città del Tricolore.

68'Cas Odenthal gỡ hòa cho Sassuolo

Phút 68, Cas Odenthal tỏa sáng kịp thời ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho Sassuolo. Bàn thắng quý giá này giúp đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả chỉ ít phút sau khi để AC Milan dẫn trước tại Mapei Stadium.

75'AC Milan gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 75, AC Milan vẫn đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 40% - 60% và nỗ lực gia tăng sức ép nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm với 9 - 11 (trúng đích 3 - 6), song hàng thủ Sassuolo vẫn đứng vững khi thủ thành đội chủ nhà đã có tới 5 - 2 pha cứu thua để bảo toàn tỷ số.

78'AC Milan làm mới tuyến giữa

Phút 78, AC Milan tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Ardon Jashari được tung vào sân thế chỗ Yunus Musah. Đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm phương án đột biến ở khu trung tuyến sau khi để Sassuolo gỡ hòa 1-1.

78'AC Milan làm mới hàng công

Phút 78, AC Milan tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Alphadjo Cissè được tung vào sân thay thế cho Christian Pulisic. Đội khách nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trên mặt trận tấn công sau khi tỷ số đang là 1-1.

79'Sassuolo làm mới nhân sự bên hành lang cánh

Phút 79, Sassuolo quyết định đưa Simone Cinquegrano vào sân để thay thế cho Ignace Van der Brempt. Đội chủ nhà cần thêm sự chắc chắn và thể lực dồi dào trong khoảng hơn 10 phút cuối trận khi tỷ số đang là 1-1.

79'Sassuolo làm mới tuyến giữa với Luca Lipani

Phút 79, Sassuolo quyết định làm mới khu trung tuyến khi rút Nemanja Matić ra nghỉ và trao cơ hội cho Luca Lipani. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà cần thêm sự cơ động ở hàng tiền vệ để đối phó với sức ép cầm bóng tốt hơn từ AC Milan.

85'AC Milan làm mới hàng công trong những phút cuối

Phút 85, AC Milan tiến hành thay đổi nhân sự khi Omari Hutchinson được tung vào sân để thế chỗ cho Samuel Chukwueze. Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

87'Goncalo Ramos nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 87, tiền đạo Gonçalo Ramos bên phía AC Milan phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với sự căng thẳng tăng cao khi tỷ số vẫn giằng co 1-1.

88'AC Milan gia tăng sức ép cuối trận

Bước sang phút 88, AC Milan vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn ấn định chiến thắng khi nắm giữ 58% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở số lần dứt điểm trúng đích (3 - 6). Dù vậy, Sassuolo vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số hòa 1-1 nhờ sự tập trung của hàng thủ với 5 lần cứu thua thành công.

90+1'Strahinja Pavlovic nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+1', trung vệ Strahinja Pavlovic của AC Milan phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu bước vào những phút bù giờ đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

90+4'Kristian Thorstvedt nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+4', Kristian Thorstvedt bên phía Sassuolo phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong thế giằng co căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

KTKết thúc: Sassuolo 1-1 AC Milan

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:00 12/10/2026

Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và đứng trước cơ hội thu hẹp cách biệt điểm số khi tiếp đón AC Milan trên sân vận động Mapei Stadium – Città del Tricolore vào lúc 23h00 ngày 11/10/2026. Cuộc so tài hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai câu lạc bộ đều khát khao giành kết quả tích cực để phục vụ các toan tính chiến lược ở giai đoạn này.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu, AC Milan hiện giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau những màn trình diễn tương đối ổn định. Đội khách duy trì sự hiện diện ở khu vực trên nhờ khả năng tích lũy điểm số đều đặn và đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà hưng phấn.

Ở chiều ngược lại, Sassuolo đang xếp thứ 10 với 7 điểm. Dù đứng ở nửa giữa bảng xếp hạng, khoảng cách 4 điểm so với đối thủ trực tiếp cho thấy một kết quả khả quan trên sân nhà sẽ giúp Sassuolo áp sát hơn nữa nhóm dẫn đầu tham dự cúp châu lục.

Sự đối lập về phong độ gần đây

Đội khách AC Milan thể hiện tính ổn định cao với chuỗi 5 trận gần nhất bất bại, bao gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, họ đang duy trì sự tự tin cao độ sau khi khép lại 2 lượt trận gần nhất đều bằng những chiến thắng trọn vẹn.

Trái lại, Sassuolo trải qua chuỗi phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ nhà giành được 2 chiến thắng, xen kẽ 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Việc kết quả thắng thua đan xen đòi hỏi Sassuolo phải thể hiện sự tập trung cao độ nếu muốn giữ lại điểm số trọn vẹn tại sân nhà.

Cán cân đối đầu trong quá khứ gần

Lịch sử 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên phản ánh cục diện tương đối cân bằng. AC Milan nhỉnh hơn đôi chút khi có 2 chiến thắng, trong khi Sassuolo giành được 1 trận thắng và 2 trận còn lại kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Sự chênh lệch không quá lớn ở thành tích đối đầu là cơ sở để Sassuolo đặt kỳ vọng vào lợi thế sân bãi tại Mapei Stadium. Tuy nhiên, sự bền bỉ cùng phong độ bất bại của AC Milan sẽ là bài toán lớn mà đội chủ nhà cần tìm lời giải trong suốt 90 phút thi đấu.

Xu hướng thế trận

Với lợi thế sân nhà và mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, Sassuolo nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai thế trận chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ hàng công đội khách. Trong khi đó, AC Milan với chuỗi trận ấn tượng nhiều khả năng sẽ kiểm soát nhịp độ, kiên nhẫn tìm kiếm khoảng trống để định đoạt thế trận.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)