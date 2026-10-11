Chia điểm với Los Angeles FC, Vancouver Whitecaps giữ vững ngôi đầu MLS

📊 Xem thống kê chi tiết trận Los Angeles FC 1-1 Vancouver Whitecaps: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Los Angeles FC1 - 1Vancouver WhitecapsKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Los Angeles FC tiếp đón Vancouver Whitecaps.

6'Tristan Blackmon nhận thẻ đỏ từ phút thứ 6

Bất ngờ lớn xảy ra ngay ở phút thứ 6 khi Tristan Blackmon của Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Chơi thiếu người từ quá sớm chắc chắn sẽ mang lại thử thách cực đại cho đội đầu bảng trong chuyến làm khách tại Banc of California Stadium, dù tỷ số lúc này vẫn là 0-0.

10'Vancouver Whitecaps sớm điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 10, Vancouver Whitecaps buộc phải có sự thay đổi người sớm khi Mathías Laborda được tung vào sân thế chỗ Emmanuel Sabbi. Động thái chiến thuật này đến ngay sau chiếc thẻ đỏ của Tristan Blackmon ở phút thứ 6, buộc đội khách phải nhanh chóng củng cố đội hình khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

12'Vancouver Whitecaps chủ động kiểm soát bóng

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Vancouver Whitecaps đang là đội chiếm ưu thế về thời lượng giữ bóng với tỷ lệ áp đảo 68% so với 32% của Los Angeles FC. Dù vậy, thế trận tấn công vẫn khá cân bằng khi đôi bên cùng có 1-1 lần dứt điểm, trong đó đội chủ nhà có 1 cú sút trúng đích buộc thủ môn đối phương phải trổ tài cứu thua.

24'Thế trận giằng co sau nửa hiệp một

Trải qua hơn nửa hiệp thi đấu đầu tiên, Vancouver Whitecaps đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% so với 44% của Los Angeles FC. Dù vậy, thế trận diễn ra khá cân bằng khi đôi bên tạo ra rất ít cơ hội rõ rệt, thể hiện qua chỉ số dứt điểm sít sao 3 - 2 và số lần trúng đích dừng lại ở 1 - 1.

25'Mathieu Choiniere nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 25, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mathieu Choinière bên phía Los Angeles FC sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang thi đấu hơn người từ sớm, đội chủ nhà vẫn đang bị cầm chân với tỷ số 0-0.

35'Jesper Ingemann Sørensen nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 35, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Jesper Ingemann Sørensen bên phía Vancouver Whitecaps sau lỗi phản ứng. Thi đấu thiếu người từ khá sớm, đội khách đang đối mặt với sức ép tâm lý rất lớn.

37'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trận đấu trôi về phút 37 mà chưa có bàn thắng nào được ghi khi hai đội thi đấu đầy thận trọng. Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% so với 47% của Los Angeles FC, nhưng các pha hãm thành nguy hiểm vẫn khá hạn chế với tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 4 - 3 (trúng đích 2 - 1).

43'Oliver Love Larraz mở tỷ số cho Vancouver Whitecaps

Phút 43, Oliver Love Larraz bất ngờ tỏa sáng ghi bàn đưa Vancouver Whitecaps vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Los Angeles FC. Dù phải chơi thiếu người từ rất sớm sau chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 6, đội khách vẫn xuất sắc chắt chiu cơ hội để tạo nên lợi thế quý giá trước giờ nghỉ.

45'Los Angeles FC thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, Los Angeles FC quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Igor Jesus được tung vào sân thế chỗ Mathieu Choinière, cầu thủ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 25. Đội chủ nhà dường như muốn làm mới tuyến giữa nhằm xoay chuyển tình thế trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Bouanga gỡ hòa 1-1 cho Los Angeles FC

Ngay ở phút 46, đón đường chuyền từ Sergi Palencia, Denis Bouanga đã lập công chính xác để san bằng tỷ số 1-1 cho Los Angeles FC. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay đầu hiệp hai.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, cục diện trên sân vẫn diễn ra hết sức cân bằng khi tỷ số đang là 1-1. Dù Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% so với 45% của Los Angeles FC, đôi bên vẫn tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng sòng phẳng với cùng 7-7 lần dứt điểm (trúng đích 4-3).

62'Thế trận giằng co sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 62, thế trận vẫn duy trì ở thế cân bằng nghẹt thở với tỷ số hòa 1-1. Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 44% - 56% và có 8 - 9 lần dứt điểm so với Los Angeles FC, nhưng độ sắc bén ở các pha hãm thành của đôi bên là khá tương đồng khi chỉ số trúng đích đang là 4 - 3.

63'Los Angeles FC làm mới tuyến giữa

Phút 63, Los Angeles FC quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Leo Walta được tung vào sân để thế chỗ Jacob Shaffelburg. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng để vượt lên dẫn trước trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

72'Igor Jesus nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Igor Jesus bên phía Los Angeles FC sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1 và đội chủ nhà rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng vươn lên.

74'Vancouver Whitecaps làm mới nhân sự

Phút 74, Vancouver Whitecaps thực hiện sự thay đổi người khi Bruno Caicedo được tung vào sân thế chỗ Yadaly Diaby. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng mới để duy trì thế trận khi tỷ số đang là 1-1 và họ vẫn phải thi đấu trong cảnh thiếu người.

75'Thế trận giằng co trong thế bám đuổi

Bước sang phút 75, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng cân bằng khi hai đội đang hòa 1-1. Dù Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% so với 43% của Los Angeles FC, nhưng số cơ hội tạo ra là ngang ngửa với tỷ số dứt điểm 9-9 (trúng đích 4-3).

76'Édier Ocampo nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 76, cầu thủ Édier Ocampo bên phía Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Banc of California Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1.

82'Los Angeles FC tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 82, Los Angeles FC có sự thay đổi nhân sự khi Marky Delgado được tung vào sân để trám vị trí của Sergio Vasquez. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu ở những phút cuối.

82'Los Angeles FC làm mới hành lang biên

Phút 82, Los Angeles FC có sự điều chỉnh nhân sự khi Ryan Hollingshead được tung vào sân thế chỗ Sergi Palencia. Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới nhằm hướng tới bàn thắng định đoạt trận đấu trong những phút cuối.

86'Los Angeles FC thay người tìm bàn ấn định

Phút 86, Los Angeles FC có sự điều chỉnh nhân sự khi Thayllon Roberth dos Santos Rebelo được tung vào sân thay cho Armindo Sieb. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới hàng công nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm ở những phút cuối.

87'Thế trận giằng co những phút cuối

Tiến về những phút cuối trận khi tỷ số vẫn là 1-1, Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% so với 45% của đội chủ nhà. Dù vậy, Los Angeles FC lại cho thấy sự nguy hiểm ở khâu hãm thành với tổng số pha dứt điểm vượt trội 12-9 (trúng đích 4-3), khiến cục diện vẫn vô cùng căng thẳng.

89'Thẻ vàng cho Ryan Hollingshead

Phút 89, Ryan Hollingshead bên phía Los Angeles FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với sự căng thẳng tăng cao khi hai đội vẫn giằng co quyết liệt.

90'Vancouver Whitecaps thay người ở phút 90

Ở phút 90, Vancouver Whitecaps quyết định điều chỉnh đội hình khi rút Oliver Love Larraz ra nghỉ để nhường chỗ cho Ranko Veselinovic. Đội khách dường như muốn gia cố sự chắc chắn trong những phút bù giờ để bảo toàn tỷ số 1-1.

90+2'Mathías Laborda nhận thẻ vàng phút bù giờ

Phút 90+2', đến lượt Mathías Laborda của Vancouver Whitecaps phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong bối cảnh hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1-1.

KTKết thúc: Los Angeles FC 1-1 Vancouver Whitecaps

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 11:38 11/10/2026

Los Angeles FC đang tích cực bám sát nhóm dự cúp châu lục trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Cuộc tiếp đón Vancouver Whitecaps lúc 09:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Banc of California Stadium trở thành tâm điểm đáng chú ý khi hai đội bóng đều đang nỗ lực tối đa hóa điểm số để củng cố vị trí ở nhóm dẫn đầu.

Bối cảnh và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Vancouver Whitecaps đang giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng với 50 điểm tích lũy được. Đội khách cho thấy tính ổn định xuyên suốt chặng đường đã qua để dẫn đầu cuộc đua. Bên kia chiến tuyến, Los Angeles FC đứng ở vị trí thứ sáu với 41 điểm, duy trì áp lực liên tục lên nhóm tham dự cúp châu lục ngay phía trên.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ là 9 điểm. Lợi thế sân nhà Banc of California Stadium sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Los Angeles FC triển khai lối chơi chủ động nhằm thu hẹp cách biệt với đội dẫn đầu.

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ

Xét về màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất, Los Angeles FC trải qua chuỗi kết quả tương đối thăng trầm. Đội chủ nhà giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại (trong đó trận gần nhất khép lại với kết quả hòa). Việc chia điểm ở trận đấu vừa qua cho thấy đội bóng vẫn cần thêm sự sắc bén nơi hàng công để chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng trọn vẹn.

Trong khi đó, Vancouver Whitecaps sở hữu phong độ nhỉnh hơn đôi chút trong 5 lần ra sân gần nhất với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng vừa giành trọn vẹn niềm vui chiến thắng ở trận đấu gần nhất, mang lại sự tự tin đáng kể cho chuyến làm khách sắp tới.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên phản ánh thế trận vô cùng cân bằng. Cụ thể, mỗi đội đều có 1 chiến thắng và có tới 3 lần hai bên bất phân thắng bại. Điều này cho thấy sự am hiểu chiến thuật sâu sắc giữa hai ban huấn luyện, khiến các cuộc đọ sức thường diễn ra chặt chẽ.

Với việc Los Angeles FC khát khao tích lũy điểm số để áp sát nhóm dự cúp châu lục, cùng việc Vancouver Whitecaps quyết tâm bảo vệ ngôi đầu bảng 50 điểm, trận đấu trên sân Banc of California Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và tính toan chiến thuật cao độ từ cả hai phía.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)