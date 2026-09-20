Chia điểm trước GO Ahead Eagles, NEC Nijmegen lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng

📊 Xem thống kê chi tiết trận NEC Nijmegen 1-1 GO Ahead Eagles: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-nec-nijmegen-1-1-go-ahead-eagles-hai-doi-chia-diem-465781.html

NEC Nijmegen1 - 1GO Ahead EaglesKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

NEC Nijmegen tiếp đón GO Ahead Eagles.

2'Perr Schuurs mở tỷ số từ rất sớm cho NEC Nijmegen

Ngay ở phút 2, Perr Schuurs đã đưa NEC Nijmegen vượt lên dẫn 1-0 sau đường kiến tạo của Tjaronn Chery. Khởi đầu thuận lợi trên sân nhà Stadion de Goffert giúp NEC Nijmegen chiếm ưu thế sớm trước GO Ahead Eagles.

10'Stefán Ingi Sigurdarson gỡ hòa 1-1 cho GO Ahead Eagles

Phút 10, Stefán Ingi Sigurdarson đã lên tiếng đúng lúc để ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát cho GO Ahead Eagles. Tỷ số được cân bằng 1-1 rất nhanh chóng, giúp đội khách giải tỏa áp lực sau bàn thua sớm ngay từ phút 2.

12'NEC Nijmegen chủ động dứt điểm sau bàn gỡ

Sau những phút đầu sôi động với tỷ số hòa 1-1, GO Ahead Eagles nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Dẫu vậy, NEC Nijmegen lại là bên tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn khi áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0).

24'GO Ahead Eagles cầm bóng nhỉnh hơn

Trôi qua nửa đầu hiệp một với tỷ số 1-1, GO Ahead Eagles đang chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn với thời lượng 40% - 60%. Dù vậy, thế trận tấn công vẫn diễn ra khá cân bằng khi hai đội cùng tạo ra số pha dứt điểm 4 - 4, trong đó đội khách nhỉnh hơn đôi chút về độ chuẩn xác với 2 - 3 cú sút trúng đích.

31'Thẻ vàng cho Søren Tengstedt

Phút 31, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Søren Tengstedt bên phía GO Ahead Eagles sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Stadion de Goffert đang diễn ra giằng co sau khi hai đội sớm đưa trận đấu về tỷ số hòa 1-1.

36'NEC Nijmegen dồn ép tìm bàn thắng

Sau hơn nửa giờ thi đấu với tỷ số 1-1, NEC Nijmegen đang tích cực bắn phá khung thành đối phương khi vượt trội về số pha dứt điểm 10-5. Dù GO Ahead Eagles giữ quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 44% - 56%, họ lại phải liên tục chống đỡ những đợt lên bóng dồn dập từ phía đội chủ nhà.

45'NEC Nijmegen thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, NEC Nijmegen quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Bram Nuytinck được tung vào sân để thế chỗ cho Perr Schuurs. Đội chủ nhà dường như muốn củng cố lại sự chắc chắn nơi đội hình trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1 trước GO Ahead Eagles.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 48, GO Ahead Eagles nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% so với 44% của NEC Nijmegen. Dù vậy, đội chủ nhà lại tích cực bắn phá hơn khi sở hữu thông số dứt điểm 10 - 6, trong bối cảnh hai bên vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 1-1.

60'NEC Nijmegen làm mới nhân sự ở phút 60

Phút 60, chủ nhà NEC Nijmegen quyết định đưa Adam Tahaui vào sân để thay thế cho Kevin Kers. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang giằng co 1-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cải thiện khả năng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên.

60'Thế trận giằng co sau một giờ thi đấu

Sau 60 phút thi đấu, trận đấu vẫn diễn ra ở thế cân bằng với tỷ số hòa 1-1. GO Ahead Eagles nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 47% - 53% và có độ chuẩn xác cao hơn ở khâu dứt điểm trúng đích (3 - 5), nhưng NEC Nijmegen cũng rất tích cực tìm kiếm bàn thắng khi đã tung ra tới 11 - 7 cú sút.

69'GO Ahead Eagles làm mới đội hình

Phút 69, GO Ahead Eagles thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Thibo Baeten được tung vào sân thế chỗ của Alfons Sampsted. Đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ tạo nên khác biệt trong bối cảnh tỷ số vẫn đang giằng co 1-1.

69'GO Ahead Eagles làm mới nhân sự ở phút 69

Phút 69, GO Ahead Eagles thực hiện sự thay đổi người khi Giovanni Van Zwam được tung vào sân thế chỗ cho Julius Dirksen. Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bước ngoặt trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

71'NEC Nijmegen điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 71, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi người khi Dennis Geiger được tung vào sân để thế chỗ Noe Lebreton. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1, khi thế trận vẫn đang diễn ra giằng co trên sân Stadion de Goffert.

71'NEC Nijmegen làm mới tuyến giữa ở phút 71

Phút 71, NEC Nijmegen quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút Ayodele Thomas ra nghỉ để nhường chỗ cho Jamiro Monteiro. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế giằng co khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

72'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 72, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng với tỷ số 1-1 khi hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Dù GO Ahead Eagles nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%, NEC Nijmegen lại là đội tích cực bắn phá hơn khi dẫn 12 - 7 về tổng số cú dứt điểm.

77'Thibo Baeten nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 77, tiền đạo Thibo Baeten bên phía GO Ahead Eagles phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Stadion de Goffert vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-1 khi thời gian trôi dần về những phút cuối.

83'GO Ahead Eagles làm mới nhân sự ở cuối trận

Phút 83, GO Ahead Eagles tiến hành thay người khi Tomas Galvez được tung vào sân thế chỗ Søren Tengstedt. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1, sự xuất hiện của Galvez có thể mang lại thêm nguồn năng lượng để đội khách bảo toàn thế trận hoặc tìm kiếm cơ hội bứt lên.

84'Thế trận giằng co nghẹt thở ở những phút cuối

Bước sang phút 84, cục diện trận đấu vẫn duy trì ở thế cân bằng nghẹt thở với tỷ số 1-1. Dù GO Ahead Eagles nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54% cùng số quả phạt góc 3 - 6, NEC Nijmegen lại là bên tích cực bắn phá hơn khi vượt trội về tổng số pha dứt điểm 13 - 8 để tìm kiếm bàn ấn định chiến thắng.

89'GO Ahead Eagles làm mới hàng công ở phút 89

Phút 89, GO Ahead Eagles thực hiện quyền thay đổi người khi Oskar Siira Sivertsen được tung vào sân thế chỗ Mathis Suray. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

89'GO Ahead Eagles làm mới hàng công ở phút cuối

Phút 89, GO Ahead Eagles thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Yassir Salah Rahmouni được tung vào sân thế chỗ cho Victor Kaj Edvardsen. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách có thể muốn tìm kiếm thêm đột biến nhằm giành trọn 3 điểm trên sân của NEC Nijmegen.

KTKết thúc: NEC Nijmegen 1-1 GO Ahead Eagles

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:36 20/09/2026

GO Ahead Eagles đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trên sân Stadion de Goffert của NEC Nijmegen vào lúc 21h45 ngày 20/09/2026. Khoảng cách mong manh giữa hai câu lạc bộ trên bảng xếp hạng khiến cuộc chạm trán này trở thành tâm điểm đáng chú ý ở nhóm giữa và nửa trên bảng đấu.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, GO Ahead Eagles đang đứng ở vị trí thứ 9 với 9 điểm sau giai đoạn thi đấu đã qua. Mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu đòi hỏi đội khách phải tích lũy tối đa điểm số trong từng vòng đấu.

Ở phía đối diện, NEC Nijmegen tạm thời xếp thứ 11 với 7 điểm, chỉ kém đối thủ đúng 2 điểm. Lợi thế được thi đấu trên sân nhà Stadion de Goffert là điểm tựa lớn để đội bóng hướng tới một kết quả tích cực nhằm thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên.

Phong độ gần đây của hai đội

Xét về màn trình diễn gần đây, NEC Nijmegen đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Đội chủ nhà vừa trải qua 2 trận thắng liên tiếp, sau khi từng hòa 1 trận và nhận 2 thất bại ở các vòng đấu trước đó. Việc giành trọn vẹn điểm số ở 2 lần ra sân gần nhất cho thấy sự tự tin đã trở lại với đội bóng.

Trong khi đó, GO Ahead Eagles thể hiện phong độ tương đối giằng co. Trong 5 trận gần đây, đội khách có 1 trận hòa, 1 trận thắng, 1 trận thua và 2 trận hòa liên tiếp ở các trận đấu trước đó. Lối chơi kiên cường giúp họ tránh được nhiều kết quả bất lợi, dù số lần chia điểm chiếm tỷ lệ khá cao.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại lợi thế tinh thần đáng kể cho GO Ahead Eagles. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, GO Ahead Eagles đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để NEC Nijmegen vượt qua đúng 1 lần.

Sự áp đảo về thành tích đối đầu giúp đội khách có cơ sở để tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường. Tuy nhiên, trước một NEC Nijmegen đang có chuỗi 2 trận toàn thắng và được tiếp sức từ khán giả nhà, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)