Chia điểm kịch tính với DC United, Vancouver Whitecaps chính thức giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận Vancouver Whitecaps 3-3 DC United: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-vancouver-whitecaps-3-3-dc-united-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-466702.html

Vancouver Whitecaps3 - 3DC UnitedKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Vancouver Whitecaps tiếp đón DC United.

13'Vancouver Whitecaps chiếm ưu thế kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Vancouver Whitecaps đang là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% trước DC United. Dù nhịp độ chưa quá cao, đội chủ nhà đã tạo ra đôi chút sức ép với số pha dứt điểm 2 - 1 và hưởng phạt góc 2 - 1, song thế bế tắc vẫn chưa được khai thông.

16'Kimito Nono mở tỷ số cho DC United

Bất ngờ xảy ra ở phút 16 khi Nathan Ordaz có đường kiến tạo thuận lợi để Kimito Nono dứt điểm chuẩn xác, đưa DC United vươn lên dẫn trước 0-1. Dù đang bị dẫn bàn ngay trên sân BC Place, Vancouver Whitecaps nếu giữ tỷ số này vẫn đứng đầu bảng với 49 điểm và đã chắc suất vào vòng 1/16.

23'Kye Rowles nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 23, hậu vệ Kye Rowles bên phía DC United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Dù đội khách đang tạm dẫn 0-1, những cái đầu nóng cần được hạ nhiệt trước sức ép kiểm soát bóng tới 62% của Vancouver Whitecaps.

25'Brian White gỡ hòa 1-1 cho Vancouver Whitecaps

Phút 25, Brian White tỏa sáng kịp thời ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho Vancouver Whitecaps. Nếu giữ tỷ số này, đội bóng dẫn đầu bảng với 49 điểm sẽ chắc suất vào vòng 1/16.

25'Vancouver Whitecaps nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau gần nửa hiệp một, Vancouver Whitecaps chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội với 62% - 38%. Tuy nhiên, DC United vẫn duy trì sự chắc chắn để bảo toàn tỷ số 0-1, đồng thời sẵn sàng đáp trả khi sở hữu số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 2 - 3.

37'Vancouver Whitecaps gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Sau hơn nửa giờ thi đấu với tỷ số 1-1, Vancouver Whitecaps đang là đội chủ động kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 61% - 39%. Đội chủ nhà liên tục tổ chức hãm thành và tạo ra số pha dứt điểm trúng đích 5 - 2, buộc hàng thủ DC United phải tập trung tối đa để cản phá.

45'DC United điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ

Ngay ở phút 45, DC United quyết định thay đổi đội hình khi Nikola Marković được tung vào sân để thế chỗ cho Jackson Hopkins. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi bị Vancouver Whitecaps dẫn trước 2-1.

45+3'Bruno Caicedo đưa Vancouver Whitecaps vươn lên dẫn trước

Đúng vào phút bù giờ 45+3', Bruno Caicedo đã tỏa sáng để nâng tỷ số lên 2-1 cho Vancouver Whitecaps ngay trước giờ nghỉ. Nếu giữ vững tỷ số này, đội chủ nhà với 49 điểm ở ngôi đầu bảng sẽ tạm thời chắc suất giành vé vào vòng 1/16 sớm.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Vancouver Whitecaps duy trì thế chủ động

Bước sang phút 50, Vancouver Whitecaps vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 65% - 35%. Dù để đối thủ nhỉnh hơn đôi chút về tổng số pha dứt điểm (9 - 10), đội chủ nhà lại vượt trội rõ rệt ở độ chuẩn xác với 7 - 3 lần đưa bóng trúng đích, qua đó giữ vững cách biệt 2-1.

62'Vancouver Whitecaps duy trì thế chủ động

Bước sang phút 62, Vancouver Whitecaps vẫn đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và duy trì lợi thế dẫn bàn 2-1. Dù DC United nỗ lực dứt điểm nhiều hơn với tỷ lệ 10 - 12, nhưng đội chủ nhà lại vượt trội về độ chuẩn xác khi có số cú sút trúng đích áp đảo 8 - 3, khiến thủ môn đối phương đã phải có tới 6 lần cứu thua.

65'Lucas Bartlett gỡ hòa 2-2 cho DC United

Phút 65, từ pha kiến tạo của Keisuke Kurokawa, Lucas Bartlett đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng quý giá cho DC United. Pha lập công này giúp đội khách đưa trận đấu tại sân BC Place trở về vạch xuất phát với tỷ số hòa 2-2.

67'Vancouver Whitecaps tăng cường hỏa lực với Ryan Gauld

Phút 67, Vancouver Whitecaps tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Ryan Gauld vào sân thay thế cho Emmanuel Sabbi. Đội chủ nhà đang rất cần thêm sức sống cho mặt trận tấn công sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 chỉ ít phút trước đó.

70'DC United làm mới hàng công với Jared Stroud

Phút 70, DC United quyết định làm mới thế trận khi rút João Gabriel Martins Peglow ra nghỉ để nhường chỗ cho Jared Stroud. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy căng thẳng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách duy trì áp lực tấn công trong những phút còn lại.

70'DC United làm mới đội hình sau bàn gỡ hòa

Phút 70, DC United quyết định làm mới nhân sự khi rút Silvan Hefti ra nghỉ để nhường chỗ cho Brandon Servania. Sau khi đưa trận đấu về thế cân bằng với tỷ số 2-2, đội khách muốn duy trì nguồn năng lượng tươi mới để tìm kiếm kết quả tích cực trên sân BC Place.

72'Thomas Müller đưa Vancouver Whitecaps tái lập thế dẫn bàn

Phút 72, đón đường kiến tạo từ Aleksa Cvetkovic, Thomas Müller dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-2 cho Vancouver Whitecaps trong màn rượt đuổi nghẹt thở tại BC Place. Nếu giữ nguyên kết quả này, đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng với 49 điểm sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

74'DC United nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, Vancouver Whitecaps vẫn đang giữ lợi thế dẫn trước với tỷ số 3-2 nhờ khả năng cầm bóng vượt trội lên tới 64% - 36% cùng 9 lần dứt điểm trúng đích. Dù vậy, DC United không hề buông xuôi khi liên tục tổ chức hãm thành để tìm bàn gỡ, vượt lên về tổng số lần dứt điểm (12 - 17) cũng như áp đảo ở các tình huống phạt góc (4 - 8).

80'Kimito Nono gỡ hòa 3-3 kịch tính cho DC United

Phút 80, đón đường kiến tạo từ Hosei Kijima, Kimito Nono dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 3-3 quý giá cho DC United trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại BC Place. Dù bị chia điểm ở thời điểm này, nếu giữ tỷ số này thì Vancouver Whitecaps với 49 điểm vẫn chắc suất trong top 2 để giành vé vào vòng 1/16.

85'Vancouver Whitecaps làm mới đội hình ở cuối trận

Phút 85, Vancouver Whitecaps có sự thay đổi nhân sự khi Johnny Selemani được tung vào sân để thế chỗ Oliver Love Larraz. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 3-3, đồng thời nếu giữ tỷ số này thì họ tạm thời đứng đầu bảng với 49 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16.

85'Sam Adekugbe vào sân củng cố đội hình

Phút 85, Vancouver Whitecaps tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Sam Adekugbe vào sân thay cho Rui Modesto. Trận đấu đang có màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 3-3, và nếu giữ nguyên kết quả này, đội chủ nhà với 49 điểm sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

86'DC United thay đổi nhân sự ở tuyến trên

Phút 86, DC United quyết định làm mới đội hình khi tung Sean Nealis vào sân thay thế Nathan Ordaz. Trong bối cảnh tỷ số đang là 3-3 đầy kịch tính, sự điều chỉnh này có thể nhằm giúp đội khách giữ vững sự chắc chắn ở những phút cuối trận.

86'DC United làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 86, DC United quyết định rút Hosei Kijima ra nghỉ để nhường chỗ cho William Antley. Trong bối cảnh màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đang dừng ở mức 3-3, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia cố tuyến giữa và bảo toàn điểm số quý giá.

86'Trận đấu đôi công nghẹt thở ở những phút cuối

Bước sang phút 86, hai đội vẫn đang cống hiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 3-3. Dù Vancouver Whitecaps vượt trội về thời lượng cầm bóng với 62% - 38%, song DC United lại cực kỳ nguy hiểm trong các pha bắn phá khi áp đảo về số lần dứt điểm 13 - 18 cùng số quả phạt góc 5 - 10.

KTKết thúc: Vancouver Whitecaps 3-3 DC United

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 11:38 27/09/2026

Cuộc so tài giữa Vancouver Whitecaps và DC United vào lúc 09:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động BC Place đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ khả năng săn bàn ấn tượng của cả hai câu lạc bộ. Khi những chân sút đôi bên đều duy trì được hiệu suất làm bàn sắc bén, 90 phút sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc bóng đá tấn công rực lửa và mãn nhãn.

Vị thế dẫn đầu và phong độ của Vancouver Whitecaps

Đội chủ sân BC Place bước vào trận đấu này với tư cách là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng khi đã tích lũy được 49 điểm. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự ổn định cũng như năng lực áp đặt lối chơi vượt trội mà đại diện Canada đã thể hiện xuyên suốt chặng đường đã qua.

Nhìn vào chuỗi 5 lần ra sân gần nhất, Vancouver Whitecaps thể hiện sự bùng nổ xen kẽ với 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại. Điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của họ nằm ở tuyến trên luôn biết cách xé toạc mành lưới đối phương. Sự cơ động ở các tình huống dàn xếp biên cùng tốc độ trong các pha chuyển đổi trạng thái giúp đoàn quân chủ nhà luôn duy trì sức ép nghẹt thở lên hàng phòng ngự đối thủ.

DC United và sự khó lường từ hàng công

Bên kia chiến tuyến, DC United hành quân tới sân BC Place mang theo quyết tâm rất lớn nhằm tìm lại nhịp điệu thi đấu tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội khách giành được 1 chiến thắng, chia điểm ở 2 trận và nhận 2 thất bại. Dù kết quả thi đấu còn có những nốt trầm, nhưng DC United luôn là đối thủ không thể xem thường mỗi khi các mũi nhọn của họ tìm được khoảng trống.

Sở hữu những phương án tấn công đa dạng, DC United có thói quen sẵn sàng dâng cao đáp trả đối thủ sòng phẳng thay vì co cụm phòng ngự. Khả năng tận dụng cơ hội tốt ở khu vực 16m50 chính là vũ khí nguy hiểm nhất giúp họ luôn duy trì được sức ép thường trực, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai sót nào từ tuyến dưới của đội đầu bảng.

Cán cân đối đầu cân bằng mở ra thế trận cởi mở

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh sự giằng co quyết liệt giữa hai đội. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, thế trận diễn ra vô cùng cân bằng khi Vancouver Whitecaps giành được 1 thắng lợi, DC United có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội bất phân thắng bại ở 2 trận đấu.

Sự cân bằng này cùng triết lý ưa thích dâng cao của cả hai chiến tuyến tạo nên tiền đề cho một màn so tài hấp dẫn. Vancouver Whitecaps với lợi thế sân nhà BC Place và điểm tựa từ ngôi đầu bảng 49 điểm chắc chắn sẽ chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận. Tuy nhiên, DC United cũng đủ sắc sảo để tạo nên những đợt phản kích chớp nhoáng.

Với những phẩm chất tấn công sắc bén sẵn có từ đôi bên, cuộc đọ sức sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao, nơi hàng thủ hai đội sẽ phải làm việc hết công suất trước những đợt bắn phá dồn dập từ các chân sút đối phương.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)