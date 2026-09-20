Chia điểm kịch tính, San Jose Earthquakes cùng Los Angeles FC chính thức giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận San Jose Earthquakes 2-2 Los Angeles FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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San Jose Earthquakes2 - 2Los Angeles FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

San Jose Earthquakes tiếp đón Los Angeles FC.

13'San Jose Earthquakes áp đảo thế trận

Bước sang phút 13, San Jose Earthquakes đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 76% - 24% trước Los Angeles FC. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và đã kiếm về phạt góc 2 - 0, trong khi Los Angeles FC chủ động lùi sâu đội hình chịu trận ở những phút đầu.

25'San Jose Earthquakes kiểm soát bóng áp đảo

Trôi qua 25 phút thi đấu, San Jose Earthquakes đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát tuyến giữa với thời lượng cầm bóng lên tới 66% - 34%. Dù vậy, thế trận diễn ra khá chặt chẽ và khan hiếm cơ hội khi tổng số pha dứt điểm của hai đội mới dừng lại ở mức 0 - 1 nghiêng về Los Angeles FC, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

34'Son Heung-Min mở tỷ số cho Los Angeles FC

Phút 34, Son Heung-Min tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số cho Los Angeles FC ngay trên sân PayPal Park. Pha lập công quý giá giúp đội khách vượt lên dẫn 0-1, qua đó tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đối đầu trực tiếp với San Jose Earthquakes.

37'A. Long nhận thẻ đỏ tai hại

Chỉ 3 phút sau khi mở tỷ số, Los Angeles FC bất ngờ chịu tổn thất cực lớn khi A. Long bị truất quyền thi đấu ở phút 37. Dù đang tạm dẫn trước 0-1, đội khách hứa hẹn sẽ đối mặt muôn vàn khó khăn trong thế thiếu người ở phần còn lại của trận đấu.

37'San Jose Earthquakes nỗ lực kiểm soát bóng

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, San Jose Earthquakes chủ động cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 59% - 41% nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Dẫu vậy, nhịp độ trận đấu diễn ra khá chặt chẽ khi Los Angeles FC duy trì cách biệt 0-1, khiến tổng số pha dứt điểm của hai đội vẫn chỉ dừng lại ở mức 1 - 1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', San Jose Earthquakes quyết định làm mới đội hình khi tung Vitor Costa vào sân thay cho D. Munie. Đang bị Los Angeles FC dẫn trước 0-1 nhưng được chơi hơn người, đội chủ nhà cần tăng cường sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.

46'San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, San Jose Earthquakes quyết định làm mới đội hình khi tung P. Judd vào sân thay thế cho J. Ricketts. Đang bị dẫn 0-1 nhưng lại chơi hơn người, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa.

46'Los Angeles FC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Los Angeles FC quyết định tung Nkosi Tafari vào sân thế chỗ A. Sieb. Đây là sự điều chỉnh cần thiết của đội khách nhằm củng cố đội hình khi đang phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của A. Long ở hiệp một, đồng thời nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trước San Jose Earthquakes.

50'San Jose Earthquakes gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, San Jose Earthquakes chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang nắm giữ tới 62% thời lượng kiểm soát bóng. Dù vượt trội về số quả phạt góc với cách biệt 6-1, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng khi tỷ số vẫn là 0-1 nghiêng về Los Angeles FC.

53'D. Bouanga nhân đôi cách biệt cho Los Angeles FC

Phút 53, đón đường kiến tạo từ Son Heung-Min, D. Bouanga dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Los Angeles FC. Dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của A. Long từ hiệp một, đội khách vẫn thể hiện sự sắc bén đáng nể để gia tăng cách biệt an toàn.

62'San Jose Earthquakes tăng cường hàng công

Phút 62, San Jose Earthquakes quyết định làm mới thế trận khi tung T. Werner vào sân thế chỗ O. Bouda. Đang bị dẫn trước 0-2 dù chơi hơn người từ phút 37, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự đột biến để níu giữ hy vọng lật ngược tình thế.

62'San Jose Earthquakes tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 62, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi người khi P. Marie được tung vào sân thế chỗ cho B. Kikanovic. Đang bị dẫn 0-2 dù chơi hơn người từ phút 37, đội chủ sân Levi's Stadium buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

62'San Jose Earthquakes nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 62, San Jose Earthquakes đang dồn toàn lực tìm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 66% - 34% và áp đảo hoàn toàn về số quả phạt góc với tỷ lệ 8 - 1. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn bế tắc trong khâu dứt điểm khi Los Angeles FC đang bảo toàn rất tốt lợi thế dẫn trước 0-2.

66'Thẻ vàng cho P. Judd bên phía San Jose Earthquakes

Phút 66, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo P. Judd sau pha phạm lỗi bên phía San Jose Earthquakes. Đội chủ nhà vẫn đang gặp rất nhiều bế tắc khi bị dẫn trước 0-2 dù thi đấu hơn người trên sân Levi's Stadium.

70'P. Judd nhen nhóm hy vọng cho San Jose Earthquakes

Phút 70, P. Judd dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho San Jose Earthquakes. Với lợi thế chơi hơn người từ phút 37 cùng thế trận kiểm soát vượt trội, đội chủ nhà đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng trong những phút còn lại.

73'VAR can thiệp, Los Angeles FC bị từ chối bàn thắng

Phút 73, Son Heung-Min đưa bóng vào lưới nhưng VAR can thiệp và bàn thắng của Los Angeles FC không được công nhận do lỗi phạm quy trước đó. Tỷ số vẫn được giữ nguyên 1-2 nghiêng về đội khách trong bối cảnh họ đang phải chơi thiếu người trên sân Levi's Stadium.

74'San Jose Earthquakes dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, San Jose Earthquakes dù bị dẫn 1-3 vẫn đang nỗ lực đẩy cao đội hình ép sân với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 67% - 33%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép nghẹt thở qua việc áp đảo về số pha dứt điểm (11 - 3) cùng cách biệt phạt góc lên tới 13 - 1, nhưng Los Angeles FC vẫn kiên cường chống đỡ để bảo toàn lợi thế.

75'S. Palencia nhận thẻ vàng

Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Palencia bên phía Los Angeles FC sau tình huống phạm lỗi. Thi đấu thiếu người từ hiệp một nhưng đang tạm dẫn 1-2, đội khách phải chịu sức ép rất lớn khi đối thủ áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 67% - 33%.

78'San Jose Earthquakes làm mới đội hình

Phút 78, San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Skahan được tung vào sân thế chỗ R. Vieira. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công nhằm hy vọng gỡ hòa trong phần còn lại của trận đấu.

79'Los Angeles FC thay người gia cố thế trận

Phút 79, Los Angeles FC tiến hành điều chỉnh nhân sự khi T. Boyd được tung vào sân thế chỗ M. Choiniere. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 trong thế thiếu người, bởi nếu giữ tỷ số này, họ sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng 1/16.

86'Los Angeles FC rút D. Bouanga rời sân

Phút 86, Los Angeles FC quyết định đưa J. Shaffelburg vào sân thay thế cho D. Bouanga nhằm bổ sung thể lực cho những phút cuối. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 trong thế thiếu người. Nếu giữ tỷ số này, Los Angeles FC tạm tính sẽ chắc suất đi tiếp vào vòng 1/16.

86'San Jose Earthquakes dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 86, San Jose Earthquakes đang dồn toàn lực tấn công nhằm san bằng tỷ số 1-2 khi kiểm soát bóng tới 67% - 33% và tung ra 14 - 3 pha dứt điểm. Sức ép nghẹt thở còn được thể hiện qua tỷ lệ phạt góc vượt trội 13 - 1, buộc thủ môn bên phía Los Angeles FC đã phải có tới 0 - 6 pha cứu thua để bảo toàn lợi thế mong manh.

90+2'Son Heung-Min rời sân nhường chỗ cho Ebobisse

Phút 90+2', Los Angeles FC tiến hành thay đổi nhân sự khi Son Heung-Min được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho J. Ebobisse nhằm củng cố thế trận trong thời gian bù giờ. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 khi phải chịu sức ép lớn và chơi thiếu người kể từ hiệp một.

90+6'N. Tsakiris nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+6', N. Tsakiris bên phía San Jose Earthquakes phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Những phút bù giờ diễn ra vô cùng căng thẳng khi đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thể xoay chuyển thế trận.

90+8'R. Roberts gỡ hòa nghẹt thở phút 90+8

Vào phút 90+8, R. Roberts đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá, gỡ hòa 2-2 cho San Jose Earthquakes trước Los Angeles FC. Pha lập công nghẹt thở ở những giây cuối cùng giúp đội chủ nhà hoàn tất màn rượt đuổi quả cảm sau khi bị dẫn trước hai bàn.

KTKết thúc: San Jose Earthquakes 2-2 Los Angeles FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 08:40 20/09/2026

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân tới sân vận động PayPal Park đối đầu San Jose Earthquakes lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trở thành nút thắt đáng chú ý của cuộc đua tốp đầu. Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng biến màn so tài này thành tâm điểm cạnh tranh trực tiếp giữa hai câu lạc bộ đang so kè từng điểm số.

Cục diện điểm số căng thẳng ở nhóm dẫn đầu

San Jose Earthquakes bước vào trận đấu với tư cách đội chủ nhà, hiện nắm giữ vị trí thứ 4 với 41 điểm. Thứ hạng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định, song họ chịu áp lực bám đuổi vô cùng gắt gao từ các đối thủ xếp sau. Việc tích lũy 41 điểm giúp đại diện vùng vịnh đứng vững trong nhóm trên, nhưng bất kỳ cú sảy chân nào tại PayPal Park cũng có thể làm thay đổi cục diện hiện tại.

Trong khi đó, Los Angeles FC đang đứng ở vị trí thứ 6 với 40 điểm, chỉ kém chính San Jose Earthquakes vỏn vẹn 1 điểm. Tình thế này biến chuyến làm khách thành cơ hội rõ rệt để đội khách thu hẹp khoảng cách hoặc trực tiếp vượt lên đối thủ trên bảng xếp hạng. Tinh thần bám sát nhóm dự cúp châu lục đòi hỏi Los Angeles FC phải thể hiện bản lĩnh vững vàng trong từng pha tranh chấp.

Đánh giá phong độ và khả năng bứt phá

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, phong độ của Los Angeles FC mang lại bức tranh đa chiều. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này trải qua 3 trận hòa liên tiếp, trước đó là 1 chiến thắng và 1 thất bại. Việc liên tục chia điểm cho thấy sự ổn định về mặt thế trận nhưng lại phản ánh hạn chế trong khả năng giải quyết dứt điểm đối phương để giành trọn vẹn điểm số tối đa.

Để duy trì áp lực trong cuộc đua tốp đầu, Los Angeles FC cần cải thiện hiệu quả ở những thời điểm quyết định. Việc chia điểm quá nhiều khiến nhịp độ tích lũy điểm số của họ chững lại, tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh củng cố vị trí. Trận làm khách trước San Jose Earthquakes đặt ra yêu cầu phải chuyển hóa những thế trận giằng co thành một kết quả tích cực hơn.

Tương quan đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận ưu thế nhẹ thuộc về Los Angeles FC. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Los Angeles FC giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để San Jose Earthquakes vượt qua 1 lần. Những con số này mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho đội khách trước khi bước vào 90 phút so tài.

Dù vậy, San Jose Earthquakes luôn biết cách tận dụng điểm tựa sân nhà PayPal Park để gây khó khăn cho mọi đối thủ. Với khoảng cách chỉ là 1 điểm, đội chủ nhà chắc chắn sẽ thi đấu thận trọng, chủ động kiểm soát nhịp độ nhằm duy trì vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng trước sức ép bám đuổi quyết liệt từ Los Angeles FC.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)