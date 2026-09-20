Chia điểm không bàn thắng, Leeds lỡ cơ hội bứt phá còn Crystal Palace chôn chân ở hạng 17

📊 Xem thống kê chi tiết trận Leeds 0-0 Crystal Palace: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Leeds0 - 0Crystal PalaceKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Leeds tiếp đón Crystal Palace.

12'Leeds chủ động đẩy cao đội hình

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Leeds đang là bên chủ động dâng cao tấn công với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47%. Đội chủ nhà đã thực hiện tới 4 - 1 cú dứt điểm so với Crystal Palace, dù cả hai bên vẫn chưa có pha bóng nào trúng đích 0 - 0.

25'Leeds tích cực bắn phá nhưng thiếu độ chuẩn xác

Trận đấu trôi qua nửa đầu hiệp một với thế trận giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng gần như cân bằng ở mức 51% - 49%. Leeds chủ động hơn ở khâu hãm thành với 5 - 2 cú dứt điểm, song các nỗ lực của đội chủ nhà vẫn chưa một lần đi trúng đích (trúng đích 0 - 1) để chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số.

38'Jayden Bogle nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 38, Jayden Bogle của Leeds phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận tại Elland Road vẫn đang diễn ra giằng co khi hai đội hòa 0-0, và nếu giữ tỷ số này, Leeds tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 8 điểm nhưng cuộc đua vẫn còn rất dài phía trước.

38'Leeds tích cực bắn phá nhưng thiếu chuẩn xác

Tiến về những phút cuối hiệp một, Leeds chủ động gia tăng sức ép với 8 - 5 lần dứt điểm so với Crystal Palace nhưng chưa một lần đưa bóng trúng đích (0 - 2). Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn ở mức 53%, đội khách vẫn thi đấu chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống phản công nguy hiểm.

45'Crystal Palace thay người cuối hiệp một

Phút 45, Crystal Palace buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự khi Takehiro Tomiyasu rời sân nhường chỗ cho Jefferson Lerma. Đội khách đang nỗ lực giữ thế trận cân bằng 0-0 trên sân Elland Road trước sức ép từ đội chủ nhà.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Leeds tích cực bắn phá đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, trận đấu vẫn chưa có bàn mở tỷ số nhưng Leeds United đang là bên chủ động hơn khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực liên tục và áp đảo ở số lần dứt điểm (9 - 5) cùng tỷ lệ phạt góc 4 - 1, tuy nhiên Crystal Palace lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công với 2 cú sút trúng đích so với 1 của đối thủ.

52'VAR từ chối bàn thắng của Tyrick Mitchell

Phút 52, niềm vui của Crystal Palace nhanh chóng bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối pha lập công của Tyrick Mitchell. Tỷ số trên sân Elland Road vẫn duy trì ở mức cân bằng 0-0.

62'Thẻ vàng cho Ao Tanaka sau pha phạm lỗi

Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ao Tanaka của Leeds sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Elland Road đang diễn ra đầy giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0, và đội chủ nhà đã phải nhận thẻ phạt thứ hai trong trận.

62'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 62, thế trận trên sân vẫn diễn ra vô cùng cân bằng khi hai đội đang hòa 0-0. Leeds nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 52% - 48% và dẫn dắt số pha hãm thành với tổng số cú dứt điểm 11 - 9, nhưng Crystal Palace lại cho thấy sự sắc bén hơn ở khâu dứt điểm trúng đích (2 - 4).

64'Adam Wharton nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 64, tiền vệ Adam Wharton bên phía Crystal Palace phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Elland Road đang diễn ra rất căng thẳng và giằng co khi tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

67'Leeds làm mới cánh phải với Daniel James

Phút 67, Leeds quyết định tăng cường sức tấn công khi tung Daniel James vào sân thế chỗ Jayden Bogle. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Elland Road, sự xuất hiện của James được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến để khai thông thế bế tắc.

67'Leeds làm mới tuyến giữa với Brenden Aaronson

Phút 67, Leeds quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Brenden Aaronson được tung vào sân thế chỗ Ao Tanaka. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà cần thêm luồng sinh khí mới ở mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc.

75'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 75, trận đấu vẫn chưa có bàn mở tỷ số khi hai đội tạo ra thế trận giằng co đầy quyết liệt. Crystal Palace nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% cùng 4 pha dứt điểm trúng đích, nhưng Leeds cũng không hề lép vế với tổng số lần dứt điểm 11 - 10.

76'Leeds làm mới hàng công nhằm tìm bàn thắng

Phút 76, Leeds quyết định làm mới hàng công khi tung Lukas Nmecha vào sân thay thế Noah Okafor. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Elland Road, sự xuất hiện của làn gió mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến trước Crystal Palace.

81'Yeremy Pino nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 81, cầu thủ Yeremy Pino bên phía Crystal Palace đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Elland Road đang bước vào những phút cuối đầy căng thẳng với liên tiếp các pha tranh chấp quyết liệt.

82'Ismaila Sarr vào sân tìm kiếm đột biến

Phút 82, Crystal Palace quyết định rút Yeremy Pino ra nghỉ để nhường chỗ cho Ismaila Sarr nhằm tăng cường sức tấn công. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 và số pha dứt điểm đang cân bằng 12-12, sự tươi mới ở tuyến trên được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt ở những phút cuối.

82'Crystal Palace làm mới hàng công với Eddie Nketiah

Phút 82, Crystal Palace quyết định tăng cường sức ép khi tung Eddie Nketiah vào sân thay thế cho Jörgen Strand Larsen. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang giằng co 0-0 trên sân Elland Road, sự xuất hiện của tiền đạo này được kỳ vọng sẽ tạo nên đột biến ở những phút thi đấu then chốt cuối trận.

87'Thế trận giằng co những phút cuối

Bước sang phút 87, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi khi hai đội duy trì thế trận hết sức cân bằng. Crystal Palace nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54%, nhưng số pha dứt điểm đôi bên tạo ra là ngang ngửa với 12 - 12 (trúng đích 2 - 4).

90+2'Leeds thay người trong thời gian bù giờ

Phút 90+2', Leeds thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jean Matteo Bahoya được tung vào sân thay cho Gabriel Gudmundsson. Đội chủ sân Elland Road nỗ lực làm mới đội hình trong những giây bù giờ ít ỏi hòng tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

90+3'Lerma dính thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+3', Jefferson Lerma bên phía Crystal Palace phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Trận đấu trôi về những phút cuối với sự căng thẳng gia tăng khi hai đội vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

KTKết thúc: Leeds 0-0 Crystal Palace

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 21:52 20/09/2026

Leeds đang đứng ở vị trí thứ 6 với 8 điểm và duy trì vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục. Màn so tài cùng Crystal Palace diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Elland Road sẽ là thước đo quan trọng cho tham vọng duy trì sự hiện diện ở nửa trên bảng xếp hạng của đội chủ nhà.

Leeds duy trì nhịp độ ổn định trong cuộc đua thứ hạng

Đội chủ sân Elland Road bước vào trận đấu với nền tảng tâm lý tương đối vững vàng. Trong 4 trận đấu gần nhất, Leeds thể hiện sự lì lợm khi giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Khởi đầu với một kết quả thắng lợi, tiếp nối bằng 2 trận chia điểm liên tiếp và gần nhất là một khúc khải hoàn, đoàn quân áo trắng đang cho thấy cấu trúc thi đấu khó bị đánh bại.

Với vị trí thứ 6 cùng 8 điểm tích lũy được, Leeds đang tạo ra áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu. Việc được thi đấu trên sân nhà Elland Road là điểm tựa lớn để họ kiểm soát thế trận và triển khai lối chơi chủ động quen thuộc.

Crystal Palace đối diện thử thách ở nhóm dưới

Trái ngược với sự ổn định của đội chủ nhà, Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy chông gai. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau chuỗi trận thiếu thuyết phục.

Thống kê trong 4 lần ra sân gần nhất chỉ ra vấn đề lớn nơi đội bóng này: họ nhận tới 3 thất bại và chỉ có duy nhất 1 trận thắng. Đáng chú ý, sau trận thắng duy nhất đó, Crystal Palace đã lập tức rơi vào cảnh trắng tay ở 2 lần ra sân gần đây. Chuyến làm khách tại Elland Road vì thế hứa hẹn sẽ mang đến sức ép nghẹt thở cho đại diện thành London.

Cán cân đối đầu 5 trận gần nhất

Dù đang chênh lệch khá rõ về vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại, lịch sử đối đầu giữa hai đội trong 5 lần chạm trán gần nhất lại cho thấy sự cân bằng đáng kể. Cụ thể, Crystal Palace nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng, Leeds có 1 lần ca khúc khải hoàn và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại.

Các cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ thường diễn ra chặt chẽ và không có khoảng cách quá lớn về mặt thế trận. Tuy nhiên, yếu tố phong độ ở thời điểm hiện tại đang nghiêng rõ về phía Leeds, trong khi Crystal Palace cần phải cải thiện hệ thống phòng ngự nếu muốn rời miền đất dữ với kết quả có lợi.

Kỳ vọng thế trận tại Elland Road

Với ưu thế sân bãi cùng chuỗi trận bất bại liên tiếp (thắng 2, hòa 2), Leeds nắm trong tay nhiều cơ sở để thiết lập quyền kiểm soát bóng và áp đặt thế trận lên phần sân đối phương. Lối đá kỷ luật và khả năng chắt chiu điểm số là vũ khí giúp họ giữ vững vị trí thứ 6.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace ở vị trí thứ 17 buộc phải thận trọng tối đa nhằm ngắt mạch trận thất vọng. Nhiều khả năng trận đấu lúc 20:00 ngày 20/09/2026 sẽ diễn ra với ưu thế chủ động thuộc về Leeds, trong bối cảnh đội khách sẽ ưu tiên phòng ngự chặt chẽ để tìm kiếm cơ hội phản công.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)