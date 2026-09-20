📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Schalke 04 0-0 SV Elversberg: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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FC Schalke 040 - 0SV ElversbergKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

FC Schalke 04 tiếp đón SV Elversberg.

13'Schalke nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút bóng lăn, FC Schalke 04 đang là bên chủ động hơn khi nắm 57% - 43% thời lượng cầm bóng và tạo ra 2 - 1 quả phạt góc. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co và khan hiếm cơ hội rõ rệt khi chủ nhà mới có 1 - 0 lần dứt điểm, còn SV Elversberg vẫn chưa thể tung ra pha hãm thành nào.

25'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trải qua nửa đầu hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co khi SV Elversberg nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54%. Dù vậy, những cơ hội thực sự vẫn chưa xuất hiện bởi đôi bên mới chỉ tung ra tổng cộng 1 - 2 cú dứt điểm và chưa lần nào đưa bóng trúng đích (0 - 0).

26'Felix Keidel nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 26, tiền vệ Felix Keidel bên phía SV Elversberg đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân VELTINS-Arena vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi cả hai đội đều chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ nét.

36'Noah Darvich nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 36, tiền vệ Noah Darvich bên phía SV Elversberg phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp một, trong bối cảnh thế trận trên sân VELTINS-Arena vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

37'Thế trận giằng co thiếu điểm nhấn

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, trận đấu vẫn chưa có bàn mở tỷ số khi hai bên thi đấu khá chặt chẽ. Dù SV Elversberg nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 44% - 56%, các cơ hội thực sự nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện với tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 3 - 2 và trúng đích 0 - 0.

45'SV Elversberg điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Phút 45, SV Elversberg quyết định rút Noah Darvich rời sân để nhường chỗ cho Maurice Krattenmacher. Trong bối cảnh tỷ số đang là 0-0 và Darvich trước đó đã phải nhận một thẻ vàng, sự thay đổi này có thể nhằm đảm bảo an toàn quân số cho đội khách.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, SV Elversberg đang nắm thế chủ động kiểm soát bóng với 57% so với 43% của đội chủ nhà. Dù vậy, FC Schalke 04 mới là đội tích cực bắn phá hơn với số lần dứt điểm 6 - 4, song sự thiếu chính xác khiến cả hai bên vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích 0 - 0 nào và tỷ số tiếp tục duy trì ở mức 0-0.

51'SV Elversberg điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Phút 51, SV Elversberg quyết định làm mới đội hình khi rút Jan Gyamerah ra nghỉ và đưa Luca Sirch vào sân. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0 và đôi bên chưa có pha dứt điểm trúng đích nào, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo thêm đột biến trên sân VELTINS-Arena.

61'Thế trận giằng co và thiếu đột biến

Bước qua phút 61, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng khai thông bế tắc khi hai bên tạo ra thế trận khá giằng co. SV Elversberg nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 43% - 57%, tuy nhiên FC Schalke 04 mới là đội dứt điểm nhiều hơn đôi chút (7 - 6). Dẫu vậy, độ chuẩn xác ở những pha bóng quyết định vẫn là vấn đề lớn của cả hai đội khi tổng số lần dứt điểm trúng đích chỉ dừng lại ở mức 0 - 1.

62'Hassan Kurucay nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng phạt Hassan Kurucay sau một pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Trận đấu trên sân VELTINS-Arena vẫn đang giằng co quyết liệt với tỷ số hòa 0-0 khi cả hai đội đều chưa tạo ra được bước ngoặt rõ rệt.

62'FC Schalke 04 làm mới đội hình

Phút 62, FC Schalke 04 quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Maximilian Wöber được tung vào sân để thế chỗ Timo Becker. Trong bối cảnh thế trận vẫn giằng co với tỷ số 0-0 trên sân VELTINS-Arena, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ đem lại nét tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà.

62'FC Schalke 04 làm mới hàng công

Phút 62, FC Schalke 04 quyết định có sự thay đổi trên hàng tiền đạo khi Moussa Sylla được tung vào sân thế chỗ cho Edin Džeko. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm đột biến để phá vỡ thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

70'Schalke rút Gosens rời sân nhường chỗ cho Becker

Phút 70, FC Schalke 04 tiến hành thay đổi nhân sự khi Robin Gosens được rút ra nghỉ, nhường lại vị trí cho Vitalie Becker. Trận đấu trên sân VELTINS-Arena vẫn đang giằng co nghẹt thở với tỷ số 0-0, buộc đội chủ nhà phải tìm kiếm luồng gió mới để khai thông thế bế tắc.

70'Hwang Hee-Chan vào sân tìm kiếm đột biến

Phút 70, FC Schalke 04 quyết định làm mới hàng công khi tung Hwang Hee-Chan vào sân thế chỗ Adil Aouchiche. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đội chủ nhà mới chỉ có 1 cú dứt điểm trúng đích, sự xuất hiện của chân sút người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế bế tắc.

73'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 73, hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0 trong một thế trận vô cùng giằng co. SV Elversberg nắm thế chủ động về mặt thời lượng kiểm soát bóng khi cầm bóng 41% - 59%, tuy nhiên FC Schalke 04 lại nhỉnh hơn đôi chút ở số cơ hội tạo ra với dứt điểm 9 - 8. Sự thận trọng của đôi bên khiến những tình huống thực sự nguy hiểm trở nên hiếm hoi khi chỉ số trúng đích dừng lại ở con số 1 - 1.

76'SV Elversberg làm mới hàng công

Phút 76, ban huấn luyện SV Elversberg quyết định rút David Mokwa ra nghỉ và đưa Noel Futkeu vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn là 0-0.

76'SV Elversberg làm mới biên với Nicholas Mickelson

Phút 76, SV Elversberg tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Nicholas Mickelson vào sân để thay thế Lasse Günther. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân VELTINS-Arena, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại thêm nguồn năng lượng cho đội khách ở những phút then chốt cuối trận.

78'FC Schalke 04 làm mới tuyến giữa ở phút 78

Phút 78, FC Schalke 04 quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Ron Schallenberg được tung vào sân thế chỗ cho Satoshi Tanaka. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 trên sân VELTINS-Arena, động thái này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng để đội chủ nhà tìm kiếm bàn thắng khai thông thế trận.

86'Hai đội giằng co nghẹt thở cuối trận

Bước sang phút 86, trận đấu vẫn chưa có bàn mở tỷ số khi hai bên duy trì thế trận vô cùng giằng co. SV Elversberg nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 41% - 59%, nhưng FC Schalke 04 mới là đội chăm dứt điểm hơn với tỷ lệ 12 - 9. Dẫu vậy, sự chính xác là điều cả hai còn thiếu khi mỗi bên mới chỉ có đúng 1 - 1 cú sút trúng đích trúng khung thành đối phương.

87'SV Elversberg điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 87, SV Elversberg quyết định đưa Francis Onyeka vào sân thế chỗ Cole Campbell. Khi tỷ số trên sân VELTINS-Arena vẫn đang là 0-0, đội khách có thể đang tìm kiếm nguồn năng lượng mới cho những đợt lên bóng ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

KTKết thúc: FC Schalke 04 0-0 SV Elversberg

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:21 21/09/2026

FC Schalke 04 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số tối đa khi tiếp đón SV Elversberg trên sân vận động VELTINS-Arena vào lúc 22:30 ngày 20/09/2026. Với khoảng cách điểm số sít sao hiện tại, cuộc chạm trán trực tiếp này trở thành điểm nóng đáng chú ý trong việc định hình vị thế ở nhóm trên.

Bối cảnh bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Trước khi bước vào màn so tài, SV Elversberg đang tạm thời nắm giữ lợi thế nhất định khi đứng ở vị trí thứ 8 với 6 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà FC Schalke 04 đang bám đuổi ở vị trí thứ 11 với 4 điểm tích lũy được.

Cách biệt giữa hai đội bóng chỉ là 2 điểm mong manh. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả trận đấu có thể tạo ra những biến chuyển trực tiếp về mặt điểm số, mở ra cơ hội để FC Schalke 04 bứt lên nhằm hiện thực hóa tham vọng áp sát nhóm đầu, đồng thời đặt ra thử thách lớn cho SV Elversberg trong việc giữ vững vị trí thứ 8.

Phong độ đối nghịch trước giờ thi đấu

Đánh giá qua 3 trận đấu gần đây, hai câu lạc bộ đang thể hiện xu hướng phong độ hoàn toàn trái ngược. SV Elversberg sở hữu nhịp thi đấu tích cực khi giành liên tiếp 2 chiến thắng gần nhất sau một thất bại trước đó, cho thấy sự ổn định và tinh thần hưng phấn của đội khách.

Ở chiều ngược lại, FC Schalke 04 lại đang trải qua chuỗi trận có phần chững lại với 1 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng theo thứ tự từ gần nhất đến xa hơn. Việc chỉ có được 1 điểm ở hai lần ra sân vừa qua đang đặt ra bài toán cho ban huấn luyện đội bóng trong việc xốc lại tinh thần thi đấu khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại VELTINS-Arena.

Lợi thế từ tiếng nói đối đầu

Dù gặp bất lợi về phong độ gần đây, FC Schalke 04 lại có được sự tự tin lớn nhờ thành tích chạm trán vượt trội trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, FC Schalke 04 đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để cho SV Elversberg thắng 1 trận.

Sự áp đảo về kết quả đối đầu sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đại diện chủ sân VELTINS-Arena. Với mục tiêu rõ ràng nhằm tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục, FC Schalke 04 hứa hẹn sẽ nhập cuộc chủ động, trong khi SV Elversberg với sự hưng phấn từ hai trận thắng liên tiếp cũng sẵn sàng tạo ra thế trận chặt chẽ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)