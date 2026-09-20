Chia điểm không bàn thắng, FC Dallas cùng Austin chính thức giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Dallas 0-0 Austin: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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FC Dallas0 - 0AustinKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

FC Dallas tiếp đón Austin.

3'M. Desler sớm nhận thẻ vàng cảnh cáo

Ngay ở phút thứ 3 trên sân Toyota Stadium, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo M. Desler bên phía Austin sau pha phạm lỗi sớm. Tình huống này khiến đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn khi trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu với tỷ số 0-0.

13'Thế trận giằng co trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút thi đấu, trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải khi tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội gần như cân bằng ở mức 49% - 51%. FC Dallas là đội chủ động hơn đôi chút trên mặt trận tấn công với 1 - 0 cú dứt điểm trúng đích, buộc thủ môn đối phương phải thực hiện 0 - 1 pha cứu thua để giữ vững mành lưới.

25'FC Dallas áp đảo Austin về thế trận

Trôi qua nửa đầu hiệp một, FC Dallas đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 62% - 38%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và đã tung ra số pha dứt điểm áp đảo 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), buộc hàng thủ Austin phải căng mình chống đỡ dù tỷ số vẫn chưa được mở.

35'S. Moore nhận thẻ vàng tại Toyota Stadium

Phút 35, hậu vệ S. Moore của FC Dallas phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái phép. Thế trận trên sân Toyota Stadium vẫn đang giằng co nghẹt thở với tỷ số hòa 0-0 khi hai đội chơi quyết liệt không khoan nhượng.

37'FC Dallas nhỉnh hơn về thế trận

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế chủ động nghiêng về phía FC Dallas khi họ nắm 57% - 43% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà cũng tích cực bắn phá hơn với tổng cộng 5 - 3 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 1), nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Austin vẫn khiến bàn thắng mở tỷ số chưa thể xuất hiện.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'J. Rosales nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Phút 48, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Rosales bên phía Austin sau pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Toyota Stadium vẫn diễn ra giằng co với tỷ số 0-0, khi hai đội liên tục có những tình huống tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, cục diện trên sân vẫn diễn ra khá cân bằng khi Austin nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Dù vậy, FC Dallas lại tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn với 6 - 3 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 1), nhưng cả hai đội vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc.

63'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 63, trận đấu vẫn chưa có bàn mở tỷ số khi hai đội duy trì thế trận giằng co nghẹt thở. Austin nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%, nhưng FC Dallas mới là bên tích cực bắn phá hơn với tổng cộng 8 - 4 cú dứt điểm. Dù vậy, sự tập trung của hàng thủ đôi bên khiến cơ hội thật sự nguy hiểm chưa xuất hiện nhiều, thể hiện qua thông số dứt điểm trúng đích cân bằng 2 - 2.

64'Austin làm mới hàng công với M. Uzuni

Phút 64, Austin có sự thay đổi nhân sự khi M. Uzuni được tung vào sân thế chỗ cho J. Alastuey. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

64'Austin làm mới hàng công với B. Vazquez

Phút 64, Austin quyết định có sự thay đổi nhân sự khi rút C. Ramirez ra nghỉ để nhường chỗ cho B. Vazquez. Đội khách đang kiểm soát bóng tốt hơn nhưng vẫn chưa thể tìm được bàn mở tỷ số, trong thế trận giằng co 0-0 trước FC Dallas.

64'FC Dallas điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn mở tỷ số

Phút 64, FC Dallas quyết định làm mới đội hình khi rút R. Binyamin ra nghỉ để nhường chỗ cho H. Johansson. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm đột biến trên hàng công nhằm phá vỡ thế bế tắc trước Austin.

64'FC Dallas làm mới tuyến giữa với S. Moreno

Phút 64, FC Dallas quyết định làm mới đội hình khi tung S. Moreno vào sân thay cho C. Cappis. Trong thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, đội chủ nhà rất cần sự đột biến để tạo ra khác biệt trước Austin.

72'Austin làm mới tuyến giữa khi trận đấu bế tắc

Phút 72, Austin quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung I. Sanchez vào sân thay cho B. Sabovic. Đội khách đang cố gắng tìm kiếm đột biến trong bối cảnh trận đấu vẫn giằng co với tỷ số 0-0.

72'Austin làm mới nhân sự trên sân

Phút 72, Austin quyết định có sự thay đổi người khi rút J. Rosales ra nghỉ và tung B. Hines-Ike vào sân. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0 trên sân Toyota Stadium, đội khách đang nỗ lực điều chỉnh nhằm bảo toàn thế trận chặt chẽ.

77'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 77, trận đấu vẫn chưa thể có bàn mở tỷ số khi hai đội chơi giằng co quyết liệt. Dù Austin nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 43% - 57%, FC Dallas lại nhỉnh hơn đôi chút ở số cơ hội tạo ra với dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3). Cả hai bên đều đang phòng ngự tập trung và chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ ở những phút cuối.

81'FC Dallas làm mới hàng công tìm bàn thắng

Phút 81, FC Dallas quyết định tung L. Farrington vào sân thế chỗ cho J. Valiente. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo ra đột biến ở những phút cuối trận.

86'Austin điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 86, Austin quyết định rút M. Desler rời sân để nhường chỗ cho J. Bell nhằm làm mới đội hình trong những phút cuối. Trận đấu trên sân Toyota Stadium vẫn đang giằng co với tỷ số hòa 0-0, và nếu giữ tỷ số này, cả hai đội đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

87'FC Dallas tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 87, FC Dallas quyết định làm mới đội hình khi tung S. Sarver vào sân thế chỗ B. Kamungo. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

89'Bế tắc đến những phút cuối trận

Trận đấu trôi dần về phút 89 nhưng tỷ số vẫn đang là 0-0 khi hai đội tỏ ra thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Dù Austin nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 43% - 57%, FC Dallas mới là bên chăm bắn phá hơn với dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 2 - 3) nhưng chưa thể tạo nên sự khác biệt.

90+7'Ramiro nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+7', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ramiro bên phía FC Dallas sau pha phạm lỗi ở những giây bù giờ cuối cùng. Trận đấu trên sân Toyota Stadium đang khép lại với tỷ số hòa 0-0 đầy căng thẳng giữa hai đội.

KTKết thúc: FC Dallas 0-0 Austin

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 09:40 20/09/2026

FC Dallas bước vào cuộc tiếp đón Austin trên sân vận động Toyota Stadium vào lúc 07:30 ngày 20/09/2026 với mục tiêu rõ ràng là tích lũy điểm số tối đa. Đây được xem là cơ hội quan trọng để đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế bám đuổi cuộc đua vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và mục tiêu điểm số

Cục diện hiện tại đang mang đến động lực lớn cho đội chủ nhà. FC Dallas hiện đang nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 43 điểm. Để không bị tụt lại trong cuộc đua khốc liệt ở nhóm đầu, mỗi điểm số giành được ở giai đoạn này đều mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ở chiều ngược lại, Austin đang trải qua một giai đoạn thi đấu với áp lực riêng. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 29 điểm. Khoảng cách chênh lệch 14 điểm phản ánh sự khác biệt về quỹ đạo điểm số giữa hai bên, song quyết tâm của Austin trong việc cải thiện tình hình điểm số vẫn là thách thức mà đội chủ nhà phải dè chừng.

Tương quan phong độ và ưu thế đối đầu

Nhìn vào 5 trận đấu gần nhất, phong độ của FC Dallas có phần chững lại sau giai đoạn thăng hoa. Đội bóng này giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận. Những cú sẩy chân ở những lượt đấu vừa qua buộc FC Dallas phải nhanh chóng thiết lập lại sự tập trung cao độ khi trở về tổ ấm của mình.

Trong khi đó, Austin lại đang duy trì mạch trận khó chịu với kết quả 2 chiến thắng và 3 trận hòa ở 5 lần ra sân gần nhất. Việc không phải nhận thất bại nào trong chuỗi trận này cho thấy khả năng duy trì sự chặt chẽ của Austin, đặc biệt trong những chuyến làm khách.

Dẫu vậy, tiếng nói lịch sử lại đang nghiêng hoàn toàn về phía FC Dallas. Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy FC Dallas chiếm thế áp đảo tuyệt đối với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Austin chưa một lần ca khúc khải hoàn. Thành tích đối đầu vượt trội cùng điểm tựa sân bãi Toyota Stadium sẽ là cơ sở vững chắc để FC Dallas hướng tới việc kiểm soát trận đấu và hoàn thành mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)