Chia điểm Fiorentina, Juventus dậm chân ngoài top 6

Juventus giậm chân ngoài top 6. Ảnh: EPA.

Ngay phút thứ 4, Fiorentina đã dội gáo nước lạnh lên đội khách với bàn mở tỷ số của Mateo Pellegrino. Từ quả đá phạt góc chuẩn xác của Pedro Goncalves, Pellegrino bật cao đánh đầu hiểm hóc trong thế không ai kèm.

Juventus nỗ lực tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng liên tục bị phung phí bởi những đường chuyền quyết định thiếu chính xác. Phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Randal Kolo Muani ở phút 31, tân binh Nick Woltemade mới có cơ hội đệm bóng cận thành đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, kịch bản bám đuổi tiếp tục được lặp lại khi thủ thành Guglielmo Vicario xử lý lúng túng trước quả tạt nguy hiểm của Alex Jimenez. Alieu Njie nhanh chóng chớp thời cơ dứt điểm giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước lần thứ hai.

Hàng thủ chơi thiếu tập trung buộc HLV Luciano Spalletti phải thực hiện liên tiếp ba sự thay đổi người nhằm tăng cường hỏa lực. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Gleison Bremer tận dụng sai lầm khi ra vào của David de Gea để đánh đầu quân bình tỷ số 2-2.

Khoảng thời gian cuối trận diễn ra vô cùng căng thẳng với hàng loạt tình huống thót tim dành cho cả hai bên. Đội chủ nhà Fiorentina bị từ chối một bàn thắng muộn của Radu Dragusin do một lỗi từ trước, trong khi Vicario cũng phải rực sáng với hai pha cứu thua xuất thần để bảo toàn kết quả hòa.

Trận hòa này khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Spalletti khi Juventus tiếp tục giậm chân ngoài top 6 Serie A, dù vừa có chiến thắng ở giữa tuần trước. Trong khi đó, Fiorentina vẫn chưa thể đánh dấu chiến thắng đầu tiên tại giải quốc nội mùa này khi là đội mở tỷ số.

Kết quả chung cuộc: Fiorentina 2-2 Juventus

Cầu thủ ghi bàn:

Fiorentina: Mateo Pellegrino (4'), Alieu Njie (48')

Juventus: Nick Woltemade (31'), Gleison Bremer (65')