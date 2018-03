Chia bò giống cho người nhà cán bộ, thịt mất 5 con

UBND xã Triệu Độ (Quảng Trị) chia hết 8/10 con bò giống được hỗ trợ cho người nhà cán bộ xã. 5 con trong đó đã bị giết thịt.

Một trong số những con bò đực giống còn sót lại tại xã Triệu Độ - Ảnh: Q.NAM- Tuổi trẻ.

Câu chuyện gây phẫn nộ trên mạng xã hội nhất ngày hôm qua chính là chuyện về 10 con bò giống được UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho người dân để hỗ trợ phát triển chăn nuôi hộ gia đình. Mỗi con bò đực giống trị giá 18 triệu đồng. Trong đó người dân đối ứng 4 triệu, 14 triệu Nhà nước hỗ trợ. Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi và phải cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác con đực giống ít nhất 48 tháng.

Tuy nhiên, điều bi hài kịch là 8/10 con bò giống này đã được chia về cho người nhà của cán bộ xã, trong số những người nhận bò có cán bộ Văn phòng UBND xã, anh ruột phó chủ tịch UBND xã, anh ruột trưởng Công an xã, em họ bí thư Đảng ủy xã, em cán bộ NN&NT xã… Chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, 5 con bò giống trong số đó đã bị giết thịt.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Xuân Trường - chủ tịch UBND xã – cho biết do số bò nhận về vào những ngày cuối năm dương lịch, gấp quá nên ông Hồng - phó chủ tịch UBND xã Triệu Độ - nhận rồi chia cho các hộ nói trên.

Thật là một lý do không thể tưởng tượng nổi, do nhận về những ngày cuối năm dương lịch, gấp quá nên chia luôn cho người nhà cho nhanh. Các quan xã ở đây làm việc theo kiểu thật là “tiện lợi”. Để khỏi mất công báo về các thôn, rồi còn bình bầu mất thời gian, chi bằng chia luôn cho người nhà nuôi cho tiện. Để rồi chỉ một thời gian ngắn sau, 5/8 con bò giống đã bị giết thịt.

Than ôi, để con bò ấy vào nhà một hộ nghèo, sẽ là cái cần câu giúp họ thoát nghèo, con bò giống ấy sẽ được nuôi dưỡng tử tế, là niềm hy vọng cho cả gia đình. Nhưng để nó vào chỗ người nhà các quan xã, cuối cùng con bò chỉ là món nhắm, vài bữa nhậu là kết thúc một hành trình. Miếng thịt bò giống ăn vào chắc no rất lâu, no đến tắc thở.

Đọc câu chuyện này, nhiều người chép miệng bình luận: Sao các quan xã cái gì cũng ăn, ăn của dân không từ một thứ gì? Đến con bò giống cấp cho dân, họ cũng đem ra giết thịt?

Chỉ thương cho những chú bò giống xấu số. Nếu mà chúng biết nói năng, chắc chắn chúng sẽ không chấp nhận chui vào chuồng của người nhà quan xã để bị giết thịt chóng vánh như vậy. Nhưng bò thì chỉ là bò thôi, chúng không thể phản kháng, không thể chống lại những người đã có dã tâm muốn giết bò giống để thành bò thịt.

Chắc chắn là rồi đây, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ phải chỉ đạo làm rõ vụ việc này, để tìm ra lý do vì sao những con bò giống này lại đi lạc, đi nhầm địa chỉ để rồi phải kết thúc vòng đời trong oan ức. Chỉ mong là các vị quan xã đừng rút kinh nghiệm qua loa cho xong chuyện, để dân thêm nỗi đắng chát trong lòng.

Mi An