Chỉ xác nhận hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW khi có sản phẩm thực tế

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chủ trì phiên họp. Ảnh: Trọng Lợi

Dự phiên họp còn có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Báo cáo tại phiên họp cho biết: Đến tháng 10-2026, tỉnh Gia Lai hoàn thành 172/175 nhiệm vụ có thời hạn trong tổng số 274 nhiệm vụ Trung ương giao; 3 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn. Đồng thời, tỉnh đang duy trì thực hiện 99 nhiệm vụ thường xuyên do 9 đơn vị, sở, ngành phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Trọng Lợi

Về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 853,3 nghìn hồ sơ; tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 96,16%, số hóa hồ sơ đạt 99,71%, trả kết quả điện tử đạt 92,98%. Tỉnh cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, mức cắt giảm bình quân 55,15%.

Trợ lý ảo AI dùng chung được triển khai tại 100% sở, ban, ngành và 135 xã, phường. AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai tại 135/135 xã, phường, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn từ 85% lên 91,5%. Trên hệ thống iDesk, AI tự động chuyển 87% văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh, rút ngắn thời gian xử lý từ 14 giờ xuống 3-4 giờ/ngày.

Tỉnh đăng ký với Trung ương 2 sản phẩm công nghệ chiến lược (vật liệu graphene, kỹ thuật protein engineering) và 1 bài toán lớn về ứng dụng GIS, UAV trong quản lý đất đai, tài nguyên.

Mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” tại xã Tây Sơn hoàn thành 8/10 chỉ tiêu, 29/37 nhiệm vụ (78,38%).

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn hạn chế khi giải ngân chỉ đạt 132,095/564,166 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư mới đạt 2,83%. Chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, mới kết nối 9/12 cơ sở dữ liệu quốc gia và 67/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ chưa xác định rõ địa chỉ ứng dụng, khả năng thương mại hóa.

Giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Nhân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Trọng Lợi

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực: chuyển đổi số trong khối Đảng; cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Kho dữ liệu dùng chung; làm sạch, kết nối cơ sở dữ liệu; giải ngân vốn; các dự án trọng điểm về STEM, an ninh mạng, bán dẫn, đào tạo AI; Đề án 06. Các đại biểu cũng đề xuất chọn sản phẩm công nghệ trọng tâm để tập trung nguồn lực.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, quyết liệt hơn. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành và thực hiện đúng hạn 100% nhiệm vụ do Trung ương giao, không có nhiệm vụ quá hạn, bị phê bình, nhắc nhở.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận: Kết quả thực chất và khả năng tạo ra giá trị chưa đạt như kỳ vọng: tỷ lệ giải ngân thấp; kết nối, khai thác dữ liệu chưa đồng bộ; số hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức còn rất chậm…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Lợi

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh, chỉ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ khi có sản phẩm thực tế đưa vào vận hành, được nghiệm thu hoặc có văn bản chính thức ban hành; chuyển từ tư duy làm cho xong nhiệm vụ sang tạo ra kết quả; lấy hiệu quả ứng dụng và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đặc biệt, khẩn trương xử lý 3 nhiệm vụ quá hạn, 11 chỉ tiêu chưa đạt; đẩy mạnh Đề án 06, làm sạch, kết nối, khai thác dữ liệu; hoàn thành phương án bảo vệ 132 hệ thống thông tin còn lại trong quý IV/2026.

Sở Tài chính rà soát kinh phí, đẩy nhanh giải ngân, cân đối vốn theo nhu cầu thực tế nhưng không chạy theo tiến độ mà nghiệm thu sản phẩm chưa đạt yêu cầu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương báo cáo kết quả xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại phiên họp. Ảnh: Trọng Lợi

Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương đưa IOC, Kho dữ liệu số dùng chung vào hoạt động thực chất, hoàn thành tích hợp 16 cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong quý IV/2026.

Văn phòng UBND tỉnh cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, không để người dân cung cấp lại thông tin đã số hóa, phấn đấu mức độ hài lòng trên 90%.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tập trung chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, số hóa tài liệu lưu trữ, hồ sơ đảng viên và cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào "Bình dân học vụ số"; kiểm tra, giám sát, gắn kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đánh giá cán bộ.

Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số. Các tổ công tác chuyên đề và tổ giúp việc tập trung vào Đề án 06, dữ liệu, an ninh mạng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cải cách hành chính.

Đối với Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ robot, tự động hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương triển khai, giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các bước tiếp theo theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng yêu cầu ngay sau phiên họp, từng thành viên Ban Chỉ đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa nhiệm vụ, trực tiếp kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.