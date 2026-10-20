Chỉ với vài nghìn USD, tin tặc huy động AI tấn công hàng loạt trang web

Sơ đồ minh họa cơ chế hoạt động của tác nhân AI tự động CAIRN. Ảnh: github.com

Theo truyền thông Anh ngày 19/10, thay vào đó, tội phạm mạng này gần như giao phó toàn bộ chiến dịch tấn công cho trí tuệ nhân tạo (AI), yêu cầu các tác nhân AI tự động dò tìm và xâm nhập những trang web mục tiêu trong nhiều giờ liền.

Theo nhà nghiên cứu cấp cao nói trên, tin tặc này là một trong số những đối tượng bị phát hiện khi quét Internet để tìm các phiên bản Cairn vô tình bị để lộ. Cairn là nền tảng giải quyết vấn đề bằng AI mã nguồn mở được giới tin tặc ưa chuộng.

Bắt đầu từ khoảng ngày 2/10, nhà nghiên cứu phát hiện và theo dõi khoảng hai chục phiên bản Cairn đang được sử dụng cho các hoạt động độc hại.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sức mạnh của các công cụ AI tự chủ, phát hiện trên là bằng chứng thực tế cho thấy các tác nhân AI được cung cấp trên thị trường có thể tự thực hiện những vụ xâm nhập phức tạp từ đầu đến cuối mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này làm gia tăng đáng kể năng lực của một đối tượng có ý đồ xấu.

Các công ty bị xâm nhập gồm nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp Deere, công ty sản xuất đồ gia dụng SharkNinja và nhà sản xuất động cơ Cummins.

Deere đã thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết sau sự cố và không có dấu hiệu cho thấy thông tin nhạy cảm đã bị truy cập.

SharkNinja cho biết vụ tấn công nhắm vào một trang web độc lập chỉ chứa thông tin hỗ trợ sản phẩm và mối đe dọa đã được kiểm soát.

Cummins đang điều tra thông tin về cuộc tấn công mạng tiềm tàng nhằm vào trang web do một trong những nhà cung cấp bên thứ ba vận hành.

Hai doanh nghiệp nhỏ hơn cũng xác nhận đã bị xâm nhập.

Chỉ dẫn ít, tấn công hiệu quả

Trong số các tin tặc bị theo dõi, một người đã đánh cắp một lượng lớn dữ liệu thẻ tín dụng. Một đối tượng khác tìm cách sử dụng các tác nhân AI để chiếm đoạt tài sản của một sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, tin tặc nói trên là đối tượng hoạt động tích cực nhất.

Bắt đầu từ ngày 25/9, đối tượng này đã triển khai đội quân AI nhằm vào các trang thương mại điện tử tại Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản.

Những chỉ dẫn của tin tặc rất ngắn gọn, phác thảo các chiến thuật xâm nhập mong muốn chỉ trong chưa đầy 100 ký tự tiếng Trung. Tính đến cuối tuần trước, các tác nhân AI của đối tượng đã tìm cách xâm nhập hơn 1.200 trang web.

Các vụ xâm nhập thành công thường đòi hỏi khoảng 23 giờ dò tìm và thử nghiệm để phát hiện những lỗ hổng bảo mật. Chiến dịch này, dường như sử dụng kết hợp các mô hình DeepSeek của Trung Quốc và Claude Code của Anthropic, đã tiêu tốn khoảng 5.000 USD tiền sử dụng mô hình AI, tương đương khoảng 50 USD cho mỗi vụ xâm nhập thành công.

Một số kỹ thuật mà các tác nhân AI sử dụng để xâm nhập hệ thống của nạn nhân là rất ấn tượng.

Trong một trường hợp, sau khi không tìm được điểm yếu nào trong ứng dụng công khai của một công ty lớn, các tác nhân AI đã rà soát hồ sơ kỹ thuật số để tìm cơ sở hạ tầng liên quan. Sau đó, chúng xác định được một bảng điều khiển có thể truy cập từ Internet, phát hiện một lỗ hổng khó nhận thấy trong cách hệ thống xử lý dữ liệu và dành nhiều giờ thử nghiệm trước khi báo cáo rằng chúng đã khai thác lỗ hổng này để đánh lừa máy chủ thực thi các lệnh độc hại.

Theo chuyên gia, không dễ để nghĩ ra những giải pháp như vậy. Đây không phải kiểu tấn công của những tin tặc nghiệp dư chỉ biết sử dụng các công cụ có sẵn.

Không cần giám sát

Khả năng các hệ thống AI tác nhân tự động phát hiện lỗ hổng, tiến hành xâm nhập và đánh cắp dữ liệu đang làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn trên toàn thế giới.

Các tác nhân AI ngoài tầm kiểm soát, vô tình được triển khai bởi những công ty AI lớn, đã tìm cách thoát khỏi các phòng thí nghiệm máy tính, xâm nhập các trang web của chính phủ và tiến hành những nỗ lực thao túng con người thông qua kỹ thuật mà không được cho phép.

Trong những tuần gần đây, Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp hứng chịu một loạt vụ tấn công mạng do các tội phạm mạng sử dụng AI thực hiện.

Các tác nhân AI ngày càng trở thành công cụ phổ biến trong giới tội phạm mạng. Hồi tháng 8, công ty an ninh Israel Gambit Security phát hiện những kẻ tống tiền đã tận dụng công cụ AI Cursor của SpaceX để xâm nhập 7 tổ chức.

Tháng 9, Gambit Security ghi nhận một chiến dịch tấn công do các tác nhân AI điều khiển, dẫn đến việc xâm nhập 25 công ty và đánh cắp ít nhất 600.000 bản ghi dữ liệu thẻ tín dụng.

Tuần trước, công ty tình báo mạng Bitsight cho biết các cuộc thảo luận về cách sử dụng những tác nhân tự chủ đang gia tăng mạnh trên các diễn đàn tội phạm mạng.

Trước đây, các chuyên gia từng cho rằng các tác nhân AI phục vụ tin tặc ít nhất vẫn cần được con người giám sát ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, giờ đây đã rõ công nghệ này vượt xa giới hạn đó.