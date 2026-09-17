Chỉ vì xích mích nhỏ với hàng xóm...

Theo cáo trạng, bà Tạ Thị T (sinh năm 1971), nhân viên vệ sinh môi trường ở phường Việt Hưng (Hà Nội). Khi làm việc, bà T. thường thu gom một số phế liệu đựng vào bao tải, mang về bán.

Khoảng 0h ngày 14-2-2026, bà T. gọi chồng là Nguyễn Văn Hoàn lấy xe máy chạy đến khu vực đường Đức Giang để chở bao phế liệu về nhà. Sau đó, Hoàn đứng rửa tay ở cửa.

Hàng xóm là ông Lương Xuân H (sinh năm 1971) đi từ trong nhà ra. Thấy vậy, ông H. buông lời khó nghe vì cho rằng, Hoàn làm nước chảy sang nhà mình. Lời qua tiếng lại, ông H. chửi và thách thức bị cáo Hoàn.

Ảnh minh hoạ: ST

Bực tức, Hoàn chạy vào bếp, lấy con dao bầu ra “nghênh chiến”. Bị ông H. lao vào đấm, đá, bị cáo cầm dao đâm nhiều nhát vào người ông H. Nạn nhân lùi lại, ngã ngửa về phía sau và tử vong tại chỗ.

Về phía bị cáo, sau khi gây án đã cầm dao chạy vào nhà rồi phóng xe máy đến đường Đức Giang gặp vợ, bảo: “Tôi đâm chết người rồi”.

Bị cáo Hoàn nhờ vợ về nhà khóa cửa, lấy cho mình áo khoác. Khi đó, bà T. khuyên chồng ra đầu thú. Nhưng do hoảng loạn, bị cáo Hoàn đã lái xe máy đi lang thang.

Đến khoảng 20h cùng ngày, bị cáo Hoàn bị bắt giữ ở Phú Thọ. Tại cơ quan điều tra, Hoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với con dao hung khí, kết quả giám định kết luận là dao sắc, nhọn, thuộc phụ lục 5 danh mục dao có tính sát thương cao. Vì vậy, bị cáo Hoàn không chỉ bị truy tố về tội “Giết người” mà còn cả tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên toà, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàn tù chung thân.