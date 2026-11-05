Chỉ vì câu cự cãi, nữ tài xế lái ô tô VF3 ép ngã xe máy điện của phụ nữ mang thai ở Lào Cai

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh 1 chiếc xe ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.XX liên tiếp chèn ép rồi va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy điện, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân.

Hình ảnh va chạm đang lan truyền trên mạng xã hội gây búc xúc cho người xem - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Công an phường Lào Cai đã tiến hành triệu tập và làm việc với người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại phường Lào Cai). Tại cơ quan công an, Sang khai nhận: “Khoảng 15 giờ ngày 1/11, Sang điều khiển ô tô chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân. Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường) điều khiển xe máy điện.

Võ Tuyết Sang tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T. di chuyển về phía trước.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị P.T.T. điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T. khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường.

Chị P.T.T. được xác định đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Hiện Công an phường Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.