PNJ vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 giám đốc cao cấp gồm ông Đào Trung Kiên, ông Nguyễn Chí Kiên và bà Trương Hoài Anh.

PNJ thông báo 4 giám đốc cao cấp rời vị trí trong vòng 9 ngày.

Cụ thể, ông Đào Trung Kiên thôi giữ chức Giám đốc cao cấp phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên rời vị trí Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực, trong khi bà Trương Hoài Anh từ nhiệm chức Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ.

Theo công bố của doanh nghiệp, cả 3 nhân sự gửi đơn từ nhiệm ngày 18/11 với lý do nguyện vọng cá nhân. HĐQT đã thông qua các đơn này tại Nghị quyết số 206/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 19/11. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/11.

Trước đó, ngày 5/11, PNJ cũng nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính. HĐQT chấp thuận và quyết định cho ông Hải thôi giữ chức vụ từ ngày 17/11.

Như vậy, trong vòng 9 ngày từ 17 đến 26/11, PNJ có 4 giám đốc cao cấp rời vị trí. Các lĩnh vực chịu biến động gồm tài chính, chiến lược, nguồn nhân lực và khách hàng - bán lẻ. Đây đều là những bộ phận có vai trò quan trọng trong quản trị, vận hành và triển khai hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong số các trường hợp từ nhiệm, đáng chú ý nhất là ông Đào Trung Kiên: Ngày 10/10, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động, thay cho vị trí Giám đốc cao cấp Vận hành trước đó, với nhiệm kỳ 3 năm.

Cùng thời điểm tổ chức lại bộ máy, ông Kiên cũng xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT để tập trung cho công tác điều hành. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT sau đó được cổ đông thông qua tại đại hội bất thường ngày 21/10.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông tiếp tục xin rời vị trí Giám đốc cao cấp. Diễn biến này khiến quá trình thay đổi nhân sự tại PNJ càng được chú ý, nhất là khi doanh nghiệp chưa công bố nhân sự thay thế cho 3 vị trí vừa được chấp thuận từ nhiệm.

Ngoài các trường hợp trên, PNJ cũng có sự điều chỉnh ở bộ phận kiểm toán nội bộ. Từ ngày 17/11, ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và chuyển sang vị trí Phó trưởng ban. Bà Diệp Mỹ Tâm Xuân, trước đó phụ trách chuyển đổi kinh doanh, được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ 3 năm.

Những biến động ở cấp quản lý diễn ra trong giai đoạn PNJ đang phải xử lý nhiều thách thức về hoạt động kinh doanh, tài chính và tổ chức hệ thống.

Một trong những áp lực lớn của PNJ đến từ sự cố trên thị trường kim cương hồi tháng 7, khi lượng khách hàng mang sản phẩm đến bán lại tăng đột biến.

Tại ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 10, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết riêng trong tháng 7, giá trị sản phẩm khách hàng mang bán lại lên tới gần 6.000 tỷ đồng, lượng khách giao dịch mỗi ngày tăng gấp 10 lần bình thường.

Áp lực này phản ánh rõ trên bảng cân đối kế toán. Tại ngày 30/9, hàng tồn kho sau khi trừ dự phòng của PNJ đạt 16.626 tỷ đồng, chiếm gần 83% tổng tài sản. Trong khi đó, khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng mạnh từ 46 tỷ đồng đầu năm lên 2.229 tỷ đồng.

Riêng nhóm trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc khoảng 5.160 tỷ đồng, với khoản dự phòng giảm giá 1.685 tỷ đồng. Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Không chỉ chịu sức ép về lợi nhuận, PNJ còn thu hẹp quy mô nhân sự và hệ thống bán lẻ. Tại ngày 30/9, doanh nghiệp cùng các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm 1.041 người so với cuối quý II, tương đương gần 13% chỉ trong 3 tháng. Số lượng cửa hàng cũng giảm hơn 30 điểm bán trong cùng giai đoạn.

Trên thị trường, chốt phiên 19/11, cổ phiếu PNJ đóng cửa tại mức 13.800 đồng/cp, đưa vốn hóa thị trường thu hẹp về khoảng 7.062 tỷ đồng.

Tính từ thời điểm phát sinh sự cố vào đầu tháng 7/2026, thị giá PNJ đã mất khoảng 76% giá trị và liên tục dò đáy mới.

Đà lao dốc khiến cổ đông nội bộ chịu áp lực bị công ty chứng khoán bán giải chấp. Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Giao (con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung) liên tiếp bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu, làm giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm gia đình bà Dung từ 11,36% (cuối tháng 6/2026) xuống còn 6,08% vốn điều lệ.