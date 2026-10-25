Chỉ trong 2 ngày, California thông báo tạm ngưng gần 10 chi nhánh

Tối ngày 24/10, chị P.M., một hội viên lâu năm và đã đóng cả trăm triệu đồng để mua các gói tập ở chi nhánh Cali Tower (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), bàng hoàng khi thấy tình trạng "cửa đóng then cài" và không một bóng nhân viên phía bên trong phòng tập. Sau khi đi một vòng để hỏi chuyện mọi người xung quanh, chị mới được biết phòng gym này đã tạm ngưng hoạt động vào cùng ngày.

Phương án đến chi nhánh khác cũng bất khả thi vì cách rất xa nhà chị M, đồng thời chị cũng không kịp đăng ký các lớp tập yoga khác.

Một nữ hội viên khác cũng cho biết không nắm được thông tin chi nhánh này đóng cửa vì hôm qua chị vẫn đến tập bình thường.

"Tôi không biết chuyện gì cả, kiểm tra tin nhắn điện thoại cũng không thấy phía phòng tập thông báo đóng cửa chi nhánh này", chị nói thêm.

Đóng trước cả trăm triệu, hội viên vẫn loay hoay tìm phòng tập

Cũng trong buổi tối 24/10, California Fitness & Yoga bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động 5 phòng tập tại TP.HCM và Hà Nội. Trong đó, 4 cơ sở tại TP.HCM bao gồm Landmark 81, Cali Tower, Gigamall, Thảo Điền Pearl và tại Hà Nội là Vincom Star City. Thời gian tạm đóng cửa được thông báo đến hết ngày 31/10. Đến tối ngày 24/10, hệ thống tiếp tục thông báo tạm đóng 2 CLB Cali 3/2 và Cali Thủ Đức từ ngày 25/10 đến hết 31/10 do vấn đề liên quan đến vận hành.

Tình trạng "cửa đóng then cài" tại chi nhánh Cali Tower (phường Cầu Kiệu) tối ngày 24/10. Ảnh: Anh Nguyễn.

Đợt tạm ngưng mới diễn ra sau khi hàng loạt chi nhánh California tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Đồng Nai lần lượt thông báo đóng cửa từ giữa tháng 10. Riêng chi nhánh Centuryon Saigon Centre tại TP.HCM thông báo tạm ngưng trong 6 tháng, từ ngày 17/10 đến ngày 17/4/2027.

Anh Mạnh Cường (hiện sinh sống tại Hà Nội), một hội viên lâu năm của California tại Hà Nội, cho biết đã tập luyện tại cơ sở Tây Hồ từ năm 2019. Trước đó, anh cũng từng sử dụng dịch vụ tại một số cơ sở khác của hệ thống.

Theo anh Cường, ban đầu anh mua gói tập có thời hạn với chi phí hơn 20 triệu đồng cho 3 năm đầu. Sau đó, anh nhiều lần nâng cấp gói dịch vụ, đóng thêm tiền và trả phí duy trì hàng năm. Đến năm 2023, anh được mời nâng cấp lên gói Centuryon, với khoản tiền đóng thêm 77 triệu đồng. Nếu cộng các khoản phí phát sinh và phí duy trì, tổng số tiền anh đã chi trả lên đến 142 triệu đồng.

Nhiều hội viên khác còn đóng số tiền lớn hơn. Tại cơ sở Tây Hồ, anh Cường giải thích giá một buổi tập PT có thời điểm khoảng 650.000-850.000 đồng, tùy gói dịch vụ và số lượng buổi mua. Khi mua số lượng lớn, mức giá có thể giảm xuống khoảng 700.000 đồng hoặc thấp hơn.

"Có hội viên mua trước hàng trăm buổi tập. Vì vậy, số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng", anh nói thêm.

Từ trải nghiệm cá nhân, anh Cường cho rằng California Fitness & Yoga từng là một trong những hệ thống phòng tập cao cấp tại Việt Nam. Khi mới hoạt động, các cơ sở của hệ thống tạo sức hút nhờ không gian, trang thiết bị và dịch vụ mà theo anh, khó tìm thấy ở nhiều phòng tập khác thời điểm đó.

Tuy nhiên, việc nhiều cơ sở thông báo tạm ngừng hoạt động gần đây khiến anh và những hội viên đã đóng tiền trước đó lo lắng về khả năng tiếp tục sử dụng dịch vụ cũng như việc bảo đảm quyền lợi.

Một hội viên đang đọc bảng thông báo tạm ngưng đóng cửa tại chi nhánh Landmark 81 (phường Thạnh Mỹ Tây). Ảnh: Anh Nguyễn.

Trước đó, anh Cường cho biết đã phản ánh chất lượng dịch vụ tại cơ sở Tây Hồ giảm sút trong những tháng gần đây. Một số vòi tắm bị hỏng, nước nóng không ổn định, công tác vệ sinh và bảo trì chưa được bảo đảm như trước.

Anh cho rằng việc dịch vụ xuống cấp kéo dài, cùng với tình trạng nhiều cơ sở tạm ngừng hoạt động, đã khiến tâm lý hội viên thay đổi. Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi mua thẻ để duy trì sức khỏe, sinh hoạt nay càng lo lắng thêm vì phải loay hoay tìm phòng tập thay thế.

Hội viên di chuyển hàng chục km để đến điểm tập

Hiện tại, anh Cường cùng các hội viên tại Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn địa điểm tập luyện khi số lượng phòng tập dần thu hẹp.

Với những hội viên sinh sống ở xa các cơ sở còn hoạt động, việc di chuyển để tập luyện trở nên bất tiện hơn, thậm chí có người phải di chuyển gần 18 km để tập luyện ở chi nhánh California.

Tại TP.HCM, anh Nguyễn Tài cho biết chỉ mới gia hạn gói tập Centuryon hồi tháng 2 để tập luyện tại chi nhánh SC Vivo City (phường Tân Hưng). Trước khi các chi nhánh khác tạm ngưng hoạt động trong 2 ngày qua, anh phải di chuyển quãng đường 13 km sang chi nhánh Thảo Điền Pearl hoặc chi nhánh 3/2.

Chi nhánh California tại Thảo Điền Pearl (phường An Khánh, TP.HCM) cũng đã tạm ngừng đón hội viên đến tập. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tuy nhiên ở phòng tập 3/2, anh cho biết nhiều hội viên dồn về khiến bãi gửi xe luôn trong tình trạng quá tải. "Nhân viên hướng dẫn đi qua Vincom 3/2 để gửi xe nhưng bên đó đang sửa chữa nên vừa chật, vừa bụi mà đi bộ trở lại phòng tập khá xa", anh Tài chia sẻ.

Ngoài việc phải di chuyển bất tiện, anh còn phải tự chuẩn bị cả khăn và nước.

Anh Cường cho biết hiện nhiều hội viên vẫn đang chờ phản hồi từ phía doanh nghiệp về kế hoạch hoạt động trở lại, cũng như phương án xử lý đối với những hội viên đã thanh toán tiền nhưng không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Trước đó, nhóm hội viên đã tìm cách liên hệ với những người phụ trách để đề nghị làm việc trực tiếp, nhưng theo lời anh Cường, việc liên lạc chưa đạt kết quả như mong muốn.

Riêng anh Nguyễn Tài bày tỏ đã quen tập ở hệ thống phòng gym California nên hy vọng sau ngày 31/10, các chi nhánh sẽ hoạt động bình thường, đồng thời cung cấp trở lại các dịch vụ khăn, nước cho hội viên.

Thị trường fitness Việt Nam hiện ra sao?

Hiện tại, nếu tính cả những phòng tập đang ngừng hoạt động, California Fitness vẫn là chuỗi phòng tập lớn nhất thị trường với 34 cơ sở, bao gồm TP.HCM (19 cơ sở), Hà Nội (11 cơ sở) và các tỉnh thành khác (4 cơ sở).

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh đang đè nặng lên các chuỗi phòng tập truyền thống khi Waystation đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai với 32 cơ sở. Đáng nói, toàn bộ phòng tập của Waystation đều tập trung 100% tại thị trường TP.HCM. Với quy mô này, Waystation đã chính thức vượt qua California Fitness để trở thành chuỗi có số lượng điểm tập lớn nhất tại riêng địa bàn TP.HCM.

Xếp sau là chuỗi phòng tập chuyên biệt dành cho nữ Curves với 26 cơ sở, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc với 15 chi nhánh tại Hà Nội, cùng 6 chi nhánh tại TP.HCM và 5 phòng tại các tỉnh thành khác.

Một tên tuổi khác cũng nổi lên gần đây là hệ thống phòng tập KOI, với 5 phòng tập theo mô hình KOI Fitness & Wellness (trung tâm thể hình và chăm sóc sức khỏe), 1 phòng tập theo mô hình Fitness & Onsen (trung tâm thể hình và tắm khoáng nóng) trong tương lai, hệ thống này cho biết sẽ tiếp tục mở thêm 2 phòng tập, nâng tổng số lên 8 phòng tập.

Theo báo cáo của Ken Research, thị trường dịch vụ fitness tại Việt Nam đạt quy mô khoảng 492 triệu USD năm 2025 và có thể tăng lên 910 triệu USD vào năm 2031, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 10,8%. Đơn vị nghiên cứu dự báo số khách hàng trả phí quy đổi sẽ tăng từ khoảng 720.000 người năm 2025 lên 1,25 triệu người vào năm 2031.

Ken Research cho rằng thị trường còn dư địa tăng trưởng nhờ thu nhập người dân cải thiện, quá trình đô thị hóa và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Trong đó, TP.HCM và Hà Nội hiện là 2 trung tâm tập trung nhiều chuỗi phòng tập, studio chuyên biệt cũng như sở hữu lợi thế nhóm khách hàng có khả năng chi trả cho dịch vụ fitness.

Bên cạnh mô hình phòng gym truyền thống, các dịch vụ huấn luyện cá nhân, lớp tập chuyên biệt và mô hình kết hợp giữa tập luyện trực tiếp với nền tảng số được đánh giá là những mô hình tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành vẫn chịu áp lực từ chi phí thuê mặt bằng, đầu tư thiết bị, nhân sự và bài toán duy trì hội viên.

Báo cáo cũng lưu ý các gói tập trả trước dài hạn có thể tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng nếu cơ sở ngừng cung cấp dịch vụ trước khi hợp đồng kết thúc.