Chỉ trong 2 ngày BIGBANG lưu diễn, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX : COSMOS” là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026. Đây là sự kiện đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Đặc biệt, kết quả tổ chức chương trình còn góp phần khẳng định tiềm năng, sức hấp dẫn của Hà Nội trong thu hút các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế. Qua sự kiện, những yêu cầu ngày càng cao cũng được đặt ra đối với công tác quản lý, tổ chức và bảo đảm an toàn tại các sự kiện đông người.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX : COSMOS” là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026 (Ảnh: Thụy Du)

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức triển khai các thủ tục liên quan; rà soát điều kiện tổ chức, kiểm tra thực địa và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. Công tác tổ chức cho thấy vai trò của sự chỉ đạo, điều phối liên ngành và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý địa điểm và đơn vị tổ chức trong bảo đảm các điều kiện phục vụ sự kiện quy mô lớn.

Bên cạnh đó, chương trình thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế với khoảng 200 tin, bài của các cơ quan báo chí trong nước đã đưa tin về sự kiện. Chỉ riêng hai ngày 23 và 24/10/2026, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 75% đến 100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Chỉ riêng hai ngày 23 và 24/10/2026, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt (Ảnh: Thụy Du)

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định việc kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế với hoạt động quảng bá điểm đến, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. Sự kiện nhằm góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn đối với du khách quốc tế. Đồng thời, chương trình cũng tạo cơ hội thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quảng cáo hình ảnh Hà Nội trên các kênh truyền thông trong nước, quốc tế. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; từng bước phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

Chương trình “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội – XX : COSMOS” là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế thu hút đông đảo công chúng, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy hoạt động du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Sự kiện được tổ chức thành công, an toàn, nhận được sự khen ngợi từ đơn vị tổ chức, nghệ sỹ và truyền thông trong nước, quốc tế. Sự kiện là minh chứng cho việc thành phố Hà Nội có hạ tầng đầy đủ để đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ thế giới, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về công nghệ sân khấu, âm thanh và an toàn của các tập đoàn giải trí hàng đầu.

Chương trình “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội – XX : COSMOS” là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế thu hút đông đảo công chúng, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy hoạt động du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô (Ảnh: Quỳnh Phương)

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế. Đồng thời, thành phố cũng hướng đến việc phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ, nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, các sự kiện cũng được đẩy mạnh triển khai nhằm góp phần xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.