Chỉ trong 1 tháng, 3 lần tìm lại tài sản cho dân bị mất

Công an phường Móng Cái 3 trao trả chiếc xe mô tô cho anh Hà Văn Mạnh.

Ngày 29/10, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, trong khoảng một tháng, Công an phường Móng Cái 3 đã liên tiếp xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản bị mất cho người dân trong 3 vụ việc.

Cụ thể, ngày 23/10, Công an phường Móng Cái 3 đã trao trả xe mô tô Honda Wave Alpha, biển kiểm soát 14K-334.66 cho anh Hà Văn Mạnh, trú tại khu Bình Minh, phường Móng Cái 2.

Theo trình báo, trước đó, ngày 19/10/2026, anh Mạnh giao xe cho em trai là Hà Văn Quỳnh, sinh năm 2007, sử dụng làm phương tiện đi lại. Trong quá trình đi làm, Quỳnh phát hiện chiếc xe bị mất nên gia đình đã đến Công an phường trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Móng Cái 3 khẩn trương rà soát địa bàn, xác minh các thông tin liên quan. Qua công tác tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe mô tô chưa xác định được chủ sở hữu. Bằng việc đối chiếu đặc điểm phương tiện, xác minh thông tin, đơn vị nhanh chóng xác định chủ xe là anh Mạnh, sau đó hoàn tất thủ tục trao trả tài sản theo quy định.

Trước đó, ngày 25/9/2026, Công an phường Móng Cái 3 tiếp nhận trình báo của chị Đào Thị Quyên, trú tại khu phố Hải Yên 3, về việc mất chiếc xe mô tô Honda, biển kiểm soát 19K-274.xx tại khu vực phường Hải Yên. Ngay sau đó, lực lượng Công an triển khai các biện pháp rà soát, xác minh và chỉ một ngày sau đã tìm thấy, trao trả chiếc xe cho người bị mất.

Công an phường Móng Cái 3 trao trả chiếc xe mô tô cho anh Vũ Thiệu Đức.

Trong một vụ việc khác, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an phường tiếp tục rà soát địa bàn, xác minh các thông tin liên quan và tìm thấy chiếc xe mô tô Honda Dream, biển kiểm soát 60F5-76xx. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, phương tiện được trao trả cho chủ sở hữu là anh Vũ Thiệu Đức, trú tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường Móng Cái 3.

Những lá thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Móng Cái 3.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Hà Văn Mạnh, chị Đào Thị Quyên và anh Vũ Thiệu Đức đều vui mừng, xúc động, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Móng Cái 3.

Việc liên tiếp xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản cho người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Móng Cái 3, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an. Đây cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an nhân dân.