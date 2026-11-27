Người dân xã An Nông nhận GCNQSDĐ. (Ảnh minh họa).

Trong ngày, xã Thọ Phú hoàn thành giải quyết cấp sổ nhiều nhất tỉnh với 21 trường hợp, tiếp đó là các xã, phường: Triệu Sơn 14 trường hợp, Thiệu Toán 13 trường hợp, Hạc Thành 10 trường hợp, Thọ Bình 9 trường hợp. Các xã: Như Xuân, Hoằng Thanh và Hồ Vương đều có 7 trường hợp được cấp giấy chứng nhận.

Qua rà soát trước đó, toàn tỉnh có tới 19.214 trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền, chủ yếu từ những giai đoạn trước đây. Nhiều hộ dân, cá nhân được giao đất hoặc đang sinh sống trên đất nhưng qua nhiều năm vẫn không thể hoàn thành thủ tục để cấp GCNQSDĐ.

Để tháo gỡ vướng mắc cho người dân, ngày 22/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thành lập Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm Tổ trưởng. Thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Những ngày qua, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương, sở, ngành, đơn vị tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.