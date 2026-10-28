Chỉ trong 1 ngày phát hiện 33 trường hợp vi phạm tốc độ trên đường Hồ Chí Minh

Một phương tiện vi phạm tốc độ bị phát hiện.

Thời gian qua, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp đo tốc độ công khai và hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chỉ trong ngày 26/10, Trạm CSGT Đồng Phú đã phát hiện 33 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trên tuyến đường Hồ Chí Minh thông qua công tác tuần tra, kiểm soát bằng hình thức công khai và hóa trang.

Cụ thể, tổ công tác hóa trang tại địa bàn xã Thọ Sơn sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận 18 trường hợp vi phạm tốc độ. Đáng chú ý, có trường hợp ô tô khách chạy với tốc độ 94 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép tối đa 60 km/h, vượt 34 km/h so với quy định. Các trường hợp này được gửi thông báo vi phạm để xử lý theo quy định.

Cùng ngày, tổ công tác công khai tại địa bàn phường Đồng Xoài sử dụng thiết bị đo tốc độ, phát hiện và lập biên bản trực tiếp 15 trường hợp chạy quá tốc độ tại khu vực đông dân cư, nơi tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h. Trong đó, 18 trường hợp được gửi thông báo vi phạm và 15 trường hợp bị lập biên bản trực tiếp.

Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó chú trọng kiểm soát tốc độ trên những tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.