Chi trợ cấp, tiền rút bảo hiểm xã hội không giới hạn địa giới hành chính | ATV ngày 18/11/2026
Hà Nội ấn định thời hạn di dân, xử lý 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh; Xóa bỏ địa giới hành chính trong giải quyết hưởng BHXH; Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 170 kg tang vật; Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng dùng bột mì làm thực phẩm chức năng giả.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chi-tro-cap-tien-rut-bao-hiem-xa-hoi-khong-gioi-han-dia-gioi-hanh-chinh-atv-ngay-18112026-post676102.antd