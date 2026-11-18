Ngày 18/11/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Ninh Thị Oanh (sinh năm 1988, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.