Chi trả trợ cấp: Linh hoạt để người dân thuận tiện thụ hưởng

Cán bộ Bưu điện xã Bạch Thông tuyên truyền, vận động người dân mở tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp xã hội qua hình thức không dùng tiền mặt.

Trước đây, mỗi tháng một lần, chị Hoàng Diệu, ở thôn Quang Thuận, xã Bạch Thông, phải đến điểm Bưu điện văn hóa xã nhận trợ cấp thay bố chồng, người đã gần 10 năm không thể tự đi lại. Ba tháng nay, khi tiền trợ cấp được chuyển trực tiếp vào tài khoản, chị không còn phải mất công đến điểm chi trả như trước.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thuận lợi khi chuyển sang hình thức này. Bà Ma Thị Hậu, ở thôn Đồng Tâm, xã Chợ Rã, gặp khó khăn trong vận động từ nhỏ. Trước đây, tiền trợ cấp được cán bộ mang đến tận nhà. Từ khi chuyển sang nhận tiền qua tài khoản, mỗi lần cần rút tiền, bà lại phải nhờ người thân hỗ trợ.

Hai trường hợp trên cho thấy, cùng một chủ trương chuyển đổi phương thức chi trả nhưng mức độ thuận tiện đối với người thụ hưởng không giống nhau. Với người có điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng, nhận tiền qua tài khoản là giải pháp hữu ích. Ngược lại, đối với những người hạn chế khả năng đi lại, sinh sống ở địa bàn xa trung tâm hoặc chưa có điều kiện sử dụng các dịch vụ ngân hàng, việc thay đổi phương thức chi trả có thể phát sinh thêm khó khăn.

Xã Chợ Rã hiện có gần 750 người hưởng trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, với tổng kinh phí chi trả hơn 660 triệu đồng mỗi tháng. Trong số này, hơn 180 người đã nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng, đạt khoảng 24%.

Ông Hoàng Thăng Quân, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã Chợ Rã, cho biết: Xã đã phối hợp với các thôn tuyên truyền, vận động người dân mở tài khoản, song việc lựa chọn hình thức chi trả cần căn cứ vào khả năng sử dụng tài khoản và điều kiện đi lại của từng người.

Bà Ma Thị Hậu, thôn Đồng Tâm, xã Chợ Rã đã mở tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp xã hội, dù việc đi lại còn nhiều khó khăn.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, điều kiện hạ tầng và đặc điểm dân cư có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả triển khai chi trả trợ cấp qua tài khoản. Tại phường Đức Xuân, gần 100% số người thuộc diện hưởng trợ cấp đã có tài khoản.

Bà Vũ Kim Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Do dân cư tập trung, các điểm giao dịch ngân hàng và nơi rút tiền dễ tiếp cận nên việc mở tài khoản, tổ chức chi trả theo hình thức này tương đối thuận lợi.

Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, quy định mức chuẩn trợ cấp xã hội là 540.000 đồng/tháng, đồng thời điều chỉnh phương thức tổ chức chi trả theo hướng tăng cường vai trò của chính quyền cấp xã. Theo đó, chi trả qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản an sinh xã hội được ưu tiên, song hình thức chi trả trực tiếp thông qua tổ chức dịch vụ chi trả vẫn được duy trì.

Quy định này tạo cơ sở để các địa phương chủ động lựa chọn phương thức phù hợp với điều kiện hạ tầng, đặc điểm dân cư và khả năng tiếp cận dịch vụ của từng nhóm đối tượng. Thay vì áp dụng đồng loạt một hình thức, việc tổ chức chi trả cần bảo đảm tính linh hoạt, lấy sự thuận tiện và quyền lợi của người thụ hưởng làm trung tâm.