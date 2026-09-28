Chi trả trên 18,6 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị.

Trong quý III, Quỹ đã hoàn thành 11/11 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 100%. Công tác thu, chi, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tiền trồng rừng thay thế được thực hiện theo quy định. Trong quý, thực hiện chi trả DVMTR trên 18,6 tỷ đồng; thu DVMTR đạt 105 tỷ đồng, không phát sinh nợ đọng tiền DVMTR phải thu.

Quỹ đã đàm phán, ký hợp đồng với 1 đơn vị sử dụng DVMTR mới; đồng thời hoàn thành phê duyệt kế hoạch bảo vệ rừng và dự toán để tổ chức thực hiện đối với 100% diện tích rừng có cung ứng DVMTR. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thanh toán, quyết toán tiền DVMTR tại cơ sở còn chậm. Đến nay, 67/98 xã, phường chưa hoàn thành thanh toán tiền DVMTR năm 2025 cho bên nhận khoán bảo vệ rừng; 86/98 xã, phường chưa xét duyệt báo cáo quyết toán tiền DVMTR năm tài chính 2025.

Quý IV, Hội đồng quản lý Quỹ xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung thu đúng, thu đủ tiền DVMTR quý III năm 2026 theo kế hoạch, với số tiền 73,5 tỷ đồng; thu tiền trồng rừng thay thế trên 28,9 tỷ đồng và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Quỹ sẽ tham mưu phê duyệt danh sách các tổ chức phải chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh năm 2026; xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2027 và rà soát các đối tượng sử dụng DVMTR năm 2027. Cùng với đó, hoàn thiện, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Quỹ theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26-6-2026 của Chính phủ; tiếp tục tạm ứng tiền DVMTR cho bên cung ứng dịch vụ và thanh toán tiền trồng rừng thay thế cho chủ đầu tư theo quy định.

Quỹ cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải ngân, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền DVMTR của cộng đồng dân cư, bảo đảm công khai, minh bạch; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã còn tồn tại kéo dài; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo quy định.